    बालों के लिए वरदान है गुड़हल का तेल, पढ़ें बनाने की आसान विधि; कई हेयर प्रॉब्लम्स की हो जाएगी छुट्टी

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 12:38 PM (IST)

    क्या आपके बाल भी टूटने-झड़ने लगे हैं या देखने में रूखे और बेजान नजर आते हैं? अगर आपके साथ भी ये परेशानियां हो रही हैं, तो अब चिंता न करें। बालों को फिर से मजबूत, घना और खूबसूरत बनाने में गुड़हल का तेल (Natural Hair Growth Oil) काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। आइए जानें इस तेल को कैसे तैयार करें। 

    कैसे बनाएं गुड़हल का तेल? (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। चमकदार, काले और घने बाल हर किसी की चाहत होते हैं। लेकिन प्रदूषण, खराब खान-पान और केमिकल प्रोडक्ट्स के चलते बालों का झड़ना, रूसी और सफेद होना एक आम समस्या बन गई है। लेकिन बालों की इन परेशानियों का एक आसान सा सॉल्यूशन है- गुड़हल का तेल (Hibiscus Oil for Hair)। 

    जी हां, गुड़हल के फूल से बने तेल में कई ऐसे गुण होते हैं, जो बालों के लिए वरदान साबित हो सकते हैं। साथ ही, इसके लिए आपको पैसे खर्च करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। आप इसे आसानी से घर पर बना सकते हैं। आइए जानें गुड़हल का तेल कैसे बनाएं (Homemade Hibiscus Hair Oil Recipe)। 

    (Picture Courtesy: Freepik)

    घर पर गुड़हल का तेल बनाने की विधि

    सामग्री-

    • ताजे या सूखे गुड़हल के फूल- 1 कप
    • मेथी दाना- 2 बड़े चम्मच
    • सूखा आंवला पाउडर या कटा हुआ सूखा आंवला- 2 बड़े चम्मच
    • नारियल का तेल- 1 कप

    विधि-

    • सबसे पहले मेथी दाने को रातभर या कम से कम 4-5 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दें।
    • अगले दिन, एक पैन लें और उसमें नारियल के तेल को हल्की आंच पर गर्म करने के लिए रख दें।
    • अब इसमें गुड़हल के फूलों और आंवला पाउडर को डाल दें।
    • भीगी हुई मेथी दानों का पानी निथार कर उन्हें भी तेल में डाल दें।
    • इस मिश्रण को धीमी आंच पर लगभग 10-15 मिनट तक पकाएं। ध्यान रहे, तेल में उबाल न आए।
    • जब तेल का रंग हल्का भूरा होने लगे और गुड़हल के फूल काले पड़ जाएं, तो गैस बंद कर दें।
    • मिश्रण को ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद इसे एक साफ सूती कपड़े से छान लें और किसी कांच की शीशी में भरकर स्टोर कर लें।

    इस तेल को हफ्ते में 2-3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल को हल्का गर्म करके स्कैल्प और बालों में अच्छी तरह मालिश करें। इसे कम से कम 1 घंटे या रातभर लगा रहने दें, फिर हल्के शैम्पू से बाल धो लें।

    गुड़हल के तेल के फायदे

    • यह बालों के फॉलिकल्स को पोषण देकर उनके विकास में मदद करता है। 
    • बालों को प्राकृतिक रूप से काला और मजबूत बनाने में सहायक होता है। 
    • यह बाल झड़ने और समय से पहले सफेद होने की समस्या को रोकता है।
    • स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, जिससे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। 
    • यह डैंड्रफ को दूर करने में भी मददगार है।
    • हेयर फॉलिकल्स को मजबूत बनाने और नए बाल उगाने में मदद करता है। 

