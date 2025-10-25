बालों के लिए वरदान है गुड़हल का तेल, पढ़ें बनाने की आसान विधि; कई हेयर प्रॉब्लम्स की हो जाएगी छुट्टी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। चमकदार, काले और घने बाल हर किसी की चाहत होते हैं। लेकिन प्रदूषण, खराब खान-पान और केमिकल प्रोडक्ट्स के चलते बालों का झड़ना, रूसी और सफेद होना एक आम समस्या बन गई है। लेकिन बालों की इन परेशानियों का एक आसान सा सॉल्यूशन है- गुड़हल का तेल (Hibiscus Oil for Hair)।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जी हां, गुड़हल के फूल से बने तेल में कई ऐसे गुण होते हैं, जो बालों के लिए वरदान साबित हो सकते हैं। साथ ही, इसके लिए आपको पैसे खर्च करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। आप इसे आसानी से घर पर बना सकते हैं। आइए जानें गुड़हल का तेल कैसे बनाएं (Homemade Hibiscus Hair Oil Recipe)।