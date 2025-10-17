Language
    खाली पेट पिएं हल्दी-आंवला का पानी! Weight Loss के साथ ही मिलेगा जोड़ों के दर्द से भी आराम

    By Meenakshi NaiduEdited By: Harshita Saxena
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 07:27 PM (IST)

    आयुर्वेद में हल्दी और आंवला दोनों को औषधि माना गया है। सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, पाचन क्रिया सुधरती है, और त्वचा व बालों को लाभ मिलता है। यह शरीर को डिटॉक्स करता है, वजन घटाने में सहायक है, जोड़ों के दर्द में राहत देता है, और ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। हल्दी और आंवला का संयोजन एक प्राकृतिक हेल्थ टॉनिक है।

    हल्दी और आंवला पानी: सुबह खाली पेट पीने के फायदे (Picture Credit- Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आयुर्वेद में हल्दी और आंवला दोनों को एक औषधि माना गया है। हल्दी में उपस्थित करक्यूमिन एक शक्तिशाली एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट एजेंट है, जबकि आंवला विटामिन सी से भरपूर एक नेचुरल टॉनिक है।

    जब इन दोनों को मिलाकर सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ सेवन किया जाए, तो यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने से लेकर डाइजेशन, स्किन, और बालों की सेहत तक को बेहतर बनाता है। यह एक आसान, लेकिन बेहद प्रभावी घरेलू नुस्खा है जिसे रोजाना अपनाकर आप लंबे समय तक हेल्दी रह सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके 8 मुख्य फायदों के बारे में

    रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है

    आंवला में मौजूद विटामिन सी और हल्दी के करक्यूमिन तत्व मिलकर इम्यून सिस्टम को मजबूती प्रदान करते हैं। इससे शरीर मौसमी बीमारियों और वायरल इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है।

    शरीर को डिटॉक्स करता है

    हल्दी और आंवले का यह कॉम्बीनेशन लीवर की कार्यक्षमता को बेहतर बनाता है और शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकालता है, जिससे स्किन फ्रेश और ताजगी भरी लगती है।

    वेट लॉस करने में सहायक

    यह ड्रिंक मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और फैट बर्निंग प्रोसेस को एक्टिव करता है। साथ ही यह अनावश्यक भूख को भी कंट्रोल करता है, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है।

    पाचन तंत्र को मजबूत करता है

    सुबह खाली पेट इसका सेवन करने से गैस, एसिडिटी, अपच जैसी समस्याएं कम होती हैं और पाचन शक्ति बेहतर होती है।

    त्वचा को निखारता है

    एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी स्किन को डिटॉक्स करते हैं, झुर्रियों को कम करते हैं और एक नेचुरल ग्लो प्रदान करते हैं।

    जोड़ों के दर्द में राहत

    हल्दी के सूजन कम करने वाले गुण जोड़ों के दर्द और गठिया जैसी समस्याओं में राहत पहुंचाते हैं।

    ब्लड शुगर को

    इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है और ब्लड शुगर को बैलेंस में रखता है, जिससे डायबिटीज रोगियों को लाभ मिलता है।

    बालों को मजबूती देता है

    आंवला बालों की जड़ों को पोषण देता है और झड़ना कम करता है, वहीं हल्दी स्कैल्प को साफ और हेल्दी बनाए रखती है।

    हल्दी और आंवला का संयोजन एक प्राकृतिक हेल्थ टॉनिक है। रोज सुबह इसे खाली पेट पीने से न केवल आपका शरीर अंदर से मजबूत होता है, बल्कि यह आपके संपूर्ण स्वास्थ्य को संवारता है। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाकर आप स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन की ओर एक कदम बढ़ा सकते हैं।

