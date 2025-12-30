सीने में दर्द ही नहीं, ये 5 लक्षण भी हैं हार्ट ब्लॉकेज की निशानी; कहीं आप तो नहीं कर रहे इग्नोर?

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन और ब्लड पहुंच सके, इसके लिए हार्ट को हर सेकंड काम करना पड़ता है। आर्टरीज तक ब्लड की सप्लाय ब्लॉक हो जाने की स्थिति जानलेवा हो सकती है। चिकित्सकीय भाषा में इसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज या हार्ट ब्लॉकेज कहते हैं।

हालांकि, यह स्थिति एकदम से नहीं होती और ऐसा होने से पहले शरीर कई सारे संकेत भी देता है। इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि वो संकेत क्या हैं और उनकी पहचान कर कैसे इस जानलेवा स्थिति से बच सकते हैं।

सीने में दर्द यह हार्ट ब्लॉकेज का सबसे आम लक्षण होता है। अगर आपको सीने पर दबाव, जलन या टाइटनेस महसूस हो रही हो तो यह एंजाइना के संकेत हो सकते हैं। आमतौर पर तनाव की स्थिति में या कोई थकाने वाली एक्टविटी करने के दौरान ऐसा हो सकता है। वैसे, आराम करने पर यह काफी हद तक कम हो जाता है।

सांस लेने में दिक्कत होना अगर थोड़ा भी चलने या सीढ़ियां चढ़ने पर सांस फूलने लगे तो इससे पता चलता है कि आपके हार्ट तक पर्याप्त ब्लड नहीं पहुंच रहा है। यह हार्ट ब्लॉकेज का शुरुआती लक्षण हो सकता है। ऐसा होने पर तुरंत ही डॉक्टरी सलाह लेना जरूरी है।

कुछ भी करते ही थक जाना रोजमर्रा के छोटे-मोटे काम करने पर भी अगर आपको थकान महसूस हो रही तो इसका मतलब है कि आपका हार्ट शरीर को सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पा रहा। यह हार्ट ब्लॉकेज का भी एक मुख्य संकेत हो सकता है।