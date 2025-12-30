Language
    सीने में दर्द ही नहीं, ये 5 लक्षण भी हैं हार्ट ब्लॉकेज की निशानी; कहीं आप तो नहीं कर रहे इग्नोर?

    By Niharika PandeyEdited By: Harshita Saxena
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 08:08 PM (IST)

    हार्ट ब्लॉकेज से पहले शरीर देता है ये 5 गंभीर चेतावनियां पहचानें और रहें सुरक्षित (Picture Credit- AI Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन और ब्लड पहुंच सके, इसके लिए हार्ट को हर सेकंड काम करना पड़ता है। आर्टरीज तक ब्लड की सप्लाय ब्लॉक हो जाने की स्थिति जानलेवा हो सकती है। चिकित्सकीय भाषा में इसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज या हार्ट ब्लॉकेज कहते हैं।

    हालांकि, यह स्थिति एकदम से नहीं होती और ऐसा होने से पहले शरीर कई सारे संकेत भी देता है। इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि वो संकेत क्या हैं और उनकी पहचान कर कैसे इस जानलेवा स्थिति से बच सकते हैं।

    सीने में दर्द

    यह हार्ट ब्लॉकेज का सबसे आम लक्षण होता है। अगर आपको सीने पर दबाव, जलन या टाइटनेस महसूस हो रही हो तो यह एंजाइना के संकेत हो सकते हैं। आमतौर पर तनाव की स्थिति में या कोई थकाने वाली एक्टविटी करने के दौरान ऐसा हो सकता है। वैसे, आराम करने पर यह काफी हद तक कम हो जाता है।

    सांस लेने में दिक्कत होना

    अगर थोड़ा भी चलने या सीढ़ियां चढ़ने पर सांस फूलने लगे तो इससे पता चलता है कि आपके हार्ट तक पर्याप्त ब्लड नहीं पहुंच रहा है। यह हार्ट ब्लॉकेज का शुरुआती लक्षण हो सकता है। ऐसा होने पर तुरंत ही डॉक्टरी सलाह लेना जरूरी है।

    कुछ भी करते ही थक जाना

    रोजमर्रा के छोटे-मोटे काम करने पर भी अगर आपको थकान महसूस हो रही तो इसका मतलब है कि आपका हार्ट शरीर को सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पा रहा। यह हार्ट ब्लॉकेज का भी एक मुख्य संकेत हो सकता है।

    हाथ, गर्दन या जबड़े में दर्द

    हार्ट में होने वाली परेशानी कई बार सीने में महसूस ना होकर शरीर के बाकी हिस्सों में महसूस होती है। जैसे कि बाएं हाथ, पीठ या जबड़े में दर्द होना। कई बार लोग इस दर्द को मसल पेन मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह हार्ट ब्लॉकेज का भी संकेत हो सकता है।

    धड़कनों का अनियमित हो जाना

    अगर आपकी धड़कनें अचानक ही तेज होने लगे या उनमें उतार-चढ़ाव होने लगे, चक्कर या सिर में हल्कापन महसूस हो तो यह ब्लॉकेज के संकेत हो सकते हैं।

    ब्लॉकेज की ये हो सकती हैं वजहें

    • कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा हुआ स्तर
    • हाई ब्लड प्रेशर
    • धूम्रपान 
    • डायबिटीज
    • लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठकर काम करते हों
    • हार्ट डिजीज की फैमिली हिस्ट्री हो

