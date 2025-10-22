हेल्दी हार्ट के लिए सिर्फ दौड़ना काफी नहीं? बेंगलुरु के कार्तिक श्रीनिवासन ने सुनाई आपबीती

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल की सेहत दुरुस्त रखने के लिए कई लोग एक्सरसाइज और हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करत हैं। बेंगलुरु के कार्तिक श्रीनिवासन भी उन्हीं लोगों में से एक थे। कार्तिक हर रोज कम से कम 5 किलोमीटर की दौड़ लगाते थे और धूम्रपान से भी कोसों दूर रहते थे। हालांकि, इसके बावजूद वो दिल की बीमारी का शिकार हो गए।

कार्तिक ने सोशल मीडिया पर अपनी आपबीती साझा करते हुए सवाल पूछा है कि "मैं ही क्यों?" जाहिर सी बात है कि सिर्फ दौड़ना काफी नहीं है, बल्कि हेल्दी हार्ट के लिए भरपूर नींद, तनाव कम लेना और पोषक तत्वों से परिपूर्ण डाइट लेना भी उतना ही आवश्यक है।

कार्तिक ने सुनाई आपबीती कार्तिक श्रीनिवासन बेंगलुरु में कम्युनिकेशन प्रोफेशनल हैं। कार्तिक का कहना है कि उनके दिल में 2 ब्लॉकेज के साथ-साथ हार्ट स्टेंट भी पड़ चुका है। हालांकि, वो सौभाग्यशाली रहे कि बीमारी के समय खुद चलकर अस्पताल पहुंचे और अपना इलाज करवाया।