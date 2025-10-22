Language
    हेल्दी हार्ट के लिए सिर्फ दौड़ना काफी नहीं? बेंगलुरु के कार्तिक श्रीनिवासन ने सुनाई आपबीती

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 09:20 AM (IST)

    बेंगलुरु के कार्तिक श्रीनिवासन, जो रोज़ 5 किमी दौड़ते थे और धूम्रपान नहीं करते थे, फिर भी दिल की बीमारी (2 ब्लॉकेज, स्टेंट) का शिकार हो गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी आपबीती साझा करते हुए सवाल उठाया कि "मैं ही क्यों?" लेख बताता है कि व्यायाम के साथ-साथ अच्छी नींद, तनाव कम करना और पौष्टिक आहार भी दिल की सेहत के लिए ज़रूरी हैं।  

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल की सेहत दुरुस्त रखने के लिए कई लोग एक्सरसाइज और हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करत हैं। बेंगलुरु के कार्तिक श्रीनिवासन भी उन्हीं लोगों में से एक थे। कार्तिक हर रोज कम से कम 5 किलोमीटर की दौड़ लगाते थे और धूम्रपान से भी कोसों दूर रहते थे। हालांकि, इसके बावजूद वो दिल की बीमारी का शिकार हो गए।

    कार्तिक ने सोशल मीडिया पर अपनी आपबीती साझा करते हुए सवाल पूछा है कि "मैं ही क्यों?" जाहिर सी बात है कि सिर्फ दौड़ना काफी नहीं है, बल्कि हेल्दी हार्ट के लिए भरपूर नींद, तनाव कम लेना और पोषक तत्वों से परिपूर्ण डाइट लेना भी उतना ही आवश्यक है।

    कार्तिक ने सुनाई आपबीती

    कार्तिक श्रीनिवासन बेंगलुरु में कम्युनिकेशन प्रोफेशनल हैं। कार्तिक का कहना है कि उनके दिल में 2 ब्लॉकेज के साथ-साथ हार्ट स्टेंट भी पड़ चुका है। हालांकि, वो सौभाग्यशाली रहे कि बीमारी के समय खुद चलकर अस्पताल पहुंचे और अपना इलाज करवाया।

    कार्तिक अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बताते हुए कहते हैं कि 2011 के बाद से उन्होंने सेहत पर ध्यान देना शुरू किया था। कार्तिक के अनुसार,

    मैं साल में 290-300 दिन हर रोज 5 किलोमीटर दौड़ता था। मैं जल्दी सो जाता था और खाने के प्रति काफी जागरुक था। मैं धूम्रपान भी नहीं करता। जितना मुझे पता है, मेरे परिवार में भी किसी को दिल की बीमारी नहीं है। 2018 के बाद, जब से मैंने घर से काम करना शुरू किया है, मैं ज्यादा तनाव भी नहीं लेता।

    कार्तिक का कहना है, "मैंने सबकुछ बेहतर करने की कोशिश की। मैंने बाहर का खाना भी कम कर दिया। मैं घर का बना खाना खाने को ही तवज्जो देता हूं। हां कभी-कभी बाहर से खाना ऑर्डर कर लेता हूं, लेकिन बहुत कम।"

    जीवनशैली में किए 2 बड़े बदलाव

    कार्तिक के अनुसार, वो एंजिप्लास्टी करवा चुके हैं और 2 स्टेंट भी झेल चुके हैं। इसके बाद उन्होंने अपनी जीवनशैली में कुछ बदलाव किए हैं, जिससे उन्हें काफी फायदा देखने को मिला है।

    1. कार्तिक रोज सोने से पहले और दिन में दो बार कुछ देर तक गहरी सांस लेते हैं। इससे नींद भी अच्छी आती है और सुबह उठने के बाद वो तरोताजा महसूस करते हैं।

    2. कार्तिक अब हर रोज 8-10 हजार कदम चलते हैं। रोजमर्रा की दौड़ के अलावा वो पूरा दिन बैठने की बजाए थोड़ी-थोड़ी देर में चलते-फिरते रहते हैं, जिससे उनकी दिल की सेहत बेहतर रहे।

