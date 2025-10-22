पहाड़ों पर बर्फबारी से दिल्ली समेत यूपी-बिहार में बढ़ेगी ठंड, इन राज्यों में चक्रवाती तूफान का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, आज अक्टूबर को तमिलनाडु में तेज से बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। खासकर तमिलनाडु के तटों पर बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा मौसम विभाग ने केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेज बारिश होने की संभावना जताई है। इन राज्यों में बरसात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मानसून की विदाई के बाद कई राज्यों में हल्की ठंड देखने को मिल रही है। हालांकि, इसी बीच मौसम विभाग ने देश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान जोर पकड़ रहा है, जिसका असर तटीय इलाकों पर होगा। ऐसे में समुद्र पूरे उफान पर है। आइए जानते हैं आज किन राज्यों में बारिश की संभावना है?

बहु मौसम संबंधी चेतावनी मुख्यबिंदु दक्षिण-पूर्व अरब सागर पर एक सुस्पष्ट निम्न दाब क्षेत्र और दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर एक और सुस्पष्ट निम्न दाब क्षेत्र बना हुआ है। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में 21 से 24 अक्टूबर के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा (7-20 से.मी.) और तमिलनाडु… pic.twitter.com/T4gnFCFd6o

पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का अलर्ट उत्तर भारत की बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ी राज्यों में भी आज बारिश के साथ-साथ हिमपात होने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले हिस्सों में आंधी-तूफान के साथ हल्की बारिश और बिजली गिरने की भी संभावना है। हालांकि, 23-25 अक्टूबर तक इन राज्यों में मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है।

दिल्ली एनसीआर में मौसम का हाल दीवाली के बाद से ही राजधानी दिल्ली में ग्रैप-2 लागू कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में हवा बेहद खराब हो चुकी है। दिल्ली में सुबह की शुरुआत हल्की धुंध के साथ हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि 21-24 अक्टूबर तक दिल्ली में बादल छाए रहने की संभावना है। इस बीच तापमान 18-33 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है।

यूपी-बिहार में गिरेगा पारा उत्तर प्रदेश और बिहार में पारा गिरने की उम्मीद है। दोनों राज्यों के ज्यादातर हिस्सों में मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। इस दौरान हल्की धुंध के साथ दिन में तेज धूप देखने को मिल सकती है। वहीं, दोनों राज्यों में सुबह-शाम ठंड बढ़ने की संभावना है। IMD के अनुसार, अगले कुछ दिन यूपी-बिहार में बारिश होने की कोई संभावना नहीं है।