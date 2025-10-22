हिमाचल-लद्दाख से लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भूकंप के झटके, आधी रात में घरों से बाहर निकले लोग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पिछले कुछ घंटों में तिब्बत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इन घटनाओं ने लोगों में दहशत पैदा कर दी, हालांकि अभी तक किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है।

तिब्बत में 4.0, पाकिस्तान में 4.6, अफगानिस्तान में 4.3, शिमला में 2.8 और लेह में 3.7 तीव्रता के भूकंप दर्ज किए गए। ये क्षेत्र भूकंपीय गतिविधियों के लिए संवेदनशील हैं, जिसके चलते लोग सतर्क हो गए हैं। भूकंप के ये झटके मध्यम से हल्की तीव्रता के थे। स्थानीय लोग डर के कारण घरों से बाहर निकले, लेकिन राहत की बात है कि किसी बड़े नुकसान की जानकारी नहीं मिली। तिब्बत और पड़ोसी देशों में झटके तिब्बत में 4.0 तीव्रता का भूकंप आया है। इसका केंद्र पहाड़ी इलाकों में था। भूकंप के झटके हल्के थे और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है।

इसी तरह, पाकिस्तान में 4.6 और अफगानिस्तान में 4.3 तीव्रता के भूकंप ने लोगों को चौंका दिया। पाकिस्तान के उत्तरी हिस्सों और अफगानिस्तान के ग्रामीण इलाकों में झटके महसूस किए गए। दोनों देशों में प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है और लोगों से सतर्क रहने को कहा है।

भारत में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके हिमाचल प्रदेश के शिमला में 22 अक्टूबर 2025 को करीब रात 1 बजे 2.8 तीव्रता का भूकंप आया। इसका केंद्र 5 किमी की गहराई पर था। भूकंप के झटके हल्के थे और स्थानीय लोगों ने इसे महसूस किया, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। प्रशासन ने लोगों से शांत रहने की अपील की है।