New Year 2026: न्यू ईयर के लिए 10 सबसे आसान और टेस्टी स्नैक्स रेसिपीज, स्वाद ऐसा कि सब हो जाएंगे खुश

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। नया साल (New Year 2026) आने वाला है और इस मौके पर घर पर पार्टी न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पार्टी का असली मजा तब आता है जब टेबल पर गरमा-गरम और चटपटे स्नैक्स सजे हों, लेकिन अक्सर हम सोचते हैं कि क्या बनाएं जो जल्दी बन जाए और मेहमान भी तारीफ करते न थकें।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आपकी इसी उलझन को दूर करने के लिए, हम लेकर आए हैं 10 ऐसे लाजवाब स्नैक्स (Easy Party Snacks) की लिस्ट जो बनाने में बेहद आसान हैं और खाने में इतने टेस्टी कि बच्चे हो या बड़े, सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे।

क्रिस्पी कॉर्न (Image Source: Freepik) पार्टी की शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। खास बात है कि यह रेस्टोरेंट जैसा कुरकुरा कॉर्न घर पर बनाना बहुत आसान है। इसके लिए, स्वीट कॉर्न (उबले हुए) में थोड़ा कॉर्नफ्लोर, चावल का आटा, नमक और काली मिर्च मिलाकर तल लें। जब ये कुरकुरे हो जाएं, तो ऊपर से बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च, चाट मसाला और नींबू का रस डाल दें। बस तैयार है आपका चटाकेदार स्टार्टर।

पनीर टिक्का बाइट्स (Image Source: Freepik) पनीर का नाम सुनते ही सबके चेहरे खिल जाते हैं। बता दें, इसे बनाने के लिए तंदूर की जरूरत नहीं है। जी हां, आप इसे तवे पर भी बना सकते हैं। इसके लिए, दही में बेसन, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और नमक मिलाएं। इसमें पनीर के बड़े टुकड़े और शिमला मिर्च मैरीनेट करें। 15 मिनट बाद इसे नॉन-स्टिक तवे पर थोड़ा तेल डालकर सुनहरा होने तक सेक लें। बस फिर इसे हरी चटनी के साथ सर्व करें।

चीजी गार्लिक ब्रेड (Image Source: Freepik) बाजार जैसी गार्लिक ब्रेड अगर घर पर मिल जाए, तो मजा दोगुना हो जाता है। खास बात है कि यह बच्चों की फेवरेट डिश है। इसे बनाने के लिए ब्रेड स्लाइस पर मक्खन और बारीक कटा लहसुन का पेस्ट लगाएं। ऊपर से ढेर सारा मोजेरेला चीज और चिली फ्लेक्स डालें। इसे तवे पर ढककर तब तक पकाएं जब तक चीज पिघल न जाए।

आलू टिक्की चाट (Image Source: Freepik) देसी स्वाद के बिना कोई भी इंडियन पार्टी अधूरी मानी जाती है। इसलिए, गरमा-गरम टिक्की और ठंडी दही का कॉम्बिनेशन भी सबको पसंद आएगा। इसे तैयार करने के लिए आप उबले आलू में नमक, मिर्च और कॉर्नफ्लोर मिलाकर टिक्की बनाएं और शैलो फ्राई करें। सर्व करते समय टिक्की के ऊपर फेंटा हुआ दही, इमली की मीठी चटनी, हरी चटनी और ऊपर से सेव डाल दें।

नूडल्स पकौड़ा (Image Source: Freepik) जी हां, आपने सही पढ़ा। नूडल्स सिर्फ 2 मिनट में खाने के लिए नहीं, बल्कि पकौड़े बनाने के लिए भी बेस्ट है। न्यू ईयर पार्टी के लिए इन्हें तैयार करने के लिए सबसे पहले नूडल्स को उबाल लें और इसका पानी अलग कर दें। अब इसमें बेसन, बारीक कटा प्याज, शिमला मिर्च और नूडल्स मसाला मिलाएं। छोटे-छोटे पकोड़े बनाकर तेल में डीप फ्राई करें। सबसे अच्छी बात है कि यह बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होते हैं।

मसाला फ्रेंच फ्राइज (Image Source: Freepik) सिंपल फ्राइज तो सब खाते हैं, इस बार न्यू ईयर पर आप इसे थोड़ा 'ट्विस्ट' दे सकते हैं। सबसे पहले आलू को लंबा काटकर ठंडे पानी में धो लें और सुखाकर कॉर्नफ्लोर में लपेटें। इन्हें क्रिस्पी होने तक तलें। अब एक बाउल में पेरी-पेरी मसाला या मैगी मसाला और नमक मिलाकर फ्राइज को उसमें टॉस करें।

वेज लॉलीपॉप (Image Source: Freepik) यह देखने में बहुत फैंसी लगता है और खाने में उतना ही मजेदार। वेजिटेरियन लोगों के लिए यह चिकन लॉलीपॉप का बेहतरीन ऑप्शन है। इसे प्रिपेयर करने के लिए उबले आलू, कद्दूकस की हुई गाजर, मटर और ब्रेड क्रम्स को मसालों के साथ मिक्स करें। फिर इसे लॉलीपॉप का शेप दें और आइसक्रीम स्टिक लगा दें। बस फिर कॉर्नफ्लोर के घोल में डुबोकर इन्हें तल लें।

ब्रेड पिज्जा पॉकेट्स (Image Source: Freepik) पिज्जा पॉकेट्स को बनाने में भी बहुत कम समय लगता है। इसके लिए, ब्रेड के किनारे काट लें और बेलन से थोड़ा चपटा कर लें। बीच में पिज्जा सॉस, चीज और अपनी पसंद की सब्जियां रखें। ब्रेड को फोल्ड करके किनारों को पानी से चिपका दें। आप इन्हें तल सकते हैं या एयर-फ्राई भी कर सकते हैं।

दही के शोले (Image Source: Freepik) यह बाहर से बहुत कुरकुरे और अंदर से एकदम मलाईदार होते हैं। अगर आप मेहमानों को कुछ नया खिलाना चाहते हैं, तो यह बेस्ट ऑप्शन है। हंग कर्ड में पनीर, प्याज और मसाले मिलाएं। ब्रेड को हल्का गीला करके उसमें यह मिश्रण भरें और रोल बना लें। फिर इसे प्लास्टिक शीट की मदद से टाइट रोल करें और डीप फ्राई करके सर्व करें।