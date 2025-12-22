Language
    कम तेल में बनाएं हाई-प्रोटीन सोया कटलेट, हेल्दी ब्रेकफास्ट के लिए है परफेक्ट ऑप्शन

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 03:45 PM (IST)

    क्या आप भी रोज सुबह यही सोचकर परेशान होते हैं कि नाश्ते में ऐसा क्या बनाया जाए जो जल्दी बन जाए, टेस्टी भी हो और सेहत के लिए भी अच्छा हो? अगर हां, तो य ...और पढ़ें

    Hero Image

    सोया कटलेट बनाने के लिए फॉलो करें ये आसान रेसिपी (Image Source: AI-Generated) 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हम सभी जानते हैं कि सुबह का नाश्ता दिन का सबसे जरूरी भोजन होता है। सोया चंक्स या सोयाबीन को 'वेजीटेरियन मीट' भी कहा जाता है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। यह न सिर्फ आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, बल्कि इसे खाने के बाद आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगती। यह उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो वजन कम करना चाहते हैं लेकिन स्वाद से समझौता नहीं करना चाहते।

    soy cutlet

    (Image Source: AI-Generated) 

    सोया कटलेट बनाने के लिए सामग्री 

    • सोया चंक्स: 1 कप
    • उबले हुए आलू: 2
    • प्याज: 1
    • हरी मिर्च: 1-2
    • अदरक-लहसुन का पेस्ट: 1 छोटा चम्मच
    • हरा धनिया: 2 बड़े चम्मच
    • नमक: स्वादानुसार
    • लाल मिर्च पाउडर: ½ छोटा चम्मच
    • गरम मसाला: ½ छोटा चम्मच
    • चाट मसाला: ½ छोटा चम्मच
    • जीरा पाउडर: ½ छोटा चम्मच
    • तेल: 1-2 बड़े चम्मच
    • बाइंडिंग के लिए: अगर मिश्रण गीला लगे, तो आप 1-2 चम्मच बेसन (भुना हुआ) या ब्रेड क्रम्स मिला सकते हैं।

    सोया कटलेट बनाने की विधि  

    इसे बनाना बेहद आसान है। सबसे पहले सोया चंक्स को गर्म पानी में भिगोकर नरम कर लें और फिर निचोड़कर मिक्सी में दरदरा पीस लें। अब इसमें उबले हुए आलू (बाइंडिंग के लिए), बारीक कटा प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च और अपने पसंदीदा मसाले (जैसे चाट मसाला, लाल मिर्च, नमक) मिलाएं। इस मिश्रण को टिक्की या कटलेट का आकार दें।

    यही इस डिश का सबसे खास हिस्सा है। आमतौर पर कटलेट को डीप फ्राई किया जाता है, लेकिन हम इसे शालो फ्राई करेंगे। एक नॉन-स्टिक तवे पर सिर्फ एक चम्मच तेल लगाएं और कटलेट को दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेकें। इससे आपको फ्राइड खाने का मजा भी मिलेगा और सेहत को कोई नुकसान भी नहीं होगा।

    गरमा-गरम सोया कटलेट को पुदीने की हरी चटनी या टोमेटो केचप के साथ परोसें। साथ में अदरक वाली चाय हो, तो मजा दोगुना हो जाएगा।

