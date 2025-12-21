सेहत के लिए वरदान और स्वाद में बेमिसाल है सरसों का साग, इस सर्दी जरूर करें इसे डाइट में शामिल

हड्डियों की मजबूती- विटामिन-के और कैल्शियम के कारण यह हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है।

एंटी-ऑक्सीडेंट्स- इसमें ग्लूकोसाइनोलेट्स जैसे तत्व होते हैं जो शरीर को डिटॉक्स करने और कैंसर जैसी बीमारियों से बचाने में सहायक हो सकते हैं।

मजबूत इम्युनिटी- विटामिन-सी से भरपूर होने के कारण यह सर्दियों में होने वाले इन्फेक्शन, सर्दी और जुकाम से लड़ने में मदद करता है।

पाचन में सहायक- फाइबर की ज्यादा मात्रा पाचन क्रिया को दुरुस्त रखती है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाती है।

दिल का स्वास्थ्य- इसमें मौजूद फाइबर कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है, जो दिल की बीमारियों के जोखिम को घटाता है।

पोषक तत्वों का खजाना- सरसों के साग में विटामिन-ए, सी, केऔर ई के साथ-साथ आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है।

(Picture Courtesy: Instagram)

मसाले- नमक स्वादानुसार, लाल मिर्च पाउडर, हींग

अदरक- 2 इंच का टुकड़ा (कद्दूकस किया हुआ)

बथुआ के पत्ते- 150-200 ग्राम (बारीक कटे हुए)

पालक के पत्ते- 250 ग्राम (बारीक कटे हुए)

सरसों के पत्ते- 500 ग्राम (बारीक कटे हुए)

सबसे पहले सरसों, पालक और बथुआ को अच्छी तरह धोकर प्रेशर कुकर में डालें। इसमें कटी हुई हरी मिर्च, आधा अदरक, थोड़ा लहसुन और नमक डालें। 1 कप पानी डालकर 2-3 सीटी आने तक उबालें।

अब उबले हुए साग से अतिरिक्त पानी छानकर अलग रख लें। अब मथानी से साग को अच्छी तरह घोटें।

अब इसमें बचा हुआ उबला पानी वापस डालकर इसे धीमी आंच पर 10-15 मिनट तक पकने दें जब तक साग गाढ़ा न हो जाए।

अब एक अलग कड़ाही में घी गरम करें। इसमें हींग और जीरा डालें। अब कटा हुआ लहसुन, बचा हुआ अदरक और प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें।

इसके बाद टमाटर और लाल मिर्च पाउडर डालें। जब टमाटर तेल/घी छोड़ दें, तो इसमें तैयार किया हुआ साग डाल दें।

सबसे लास्ट में साग को 5-7 मिनट तक धीमी आंच पर मसाले के साथ पकने दें।