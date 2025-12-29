काम की वजह से नहीं बना पाए प्लान? कम समय में ऐसे ऑर्गेनाइज करें New Year की धमाकेदार 'हाउस पार्टी'

सुमन अग्रवाल, नई दिल्ली। New Year 2026: नए साल का जश्न हर किसी के लिए खास होता है। कुछ लोग बाहर पार्टी करने जाते हैं, तो कुछ अपने घर पर रहकर नए साल का स्वागत करते हैं। अगर आप भी घर पर पार्टी करने का मूड बना रहे हैं, तो हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देंगे, जिससे आपके लिए कम समय में पार्टी का आयोजन करना आसान हो जाएगा। आपको बस कुछ चीजों का बंदोबस्त करना होगा जैसे, अगर बच्चे भी पार्टी में आ रहे हैं, तो उनके मनोरंजन के लिए क्या रखें, डेकोरेशन कहां करें, पार्टी की ड्रेस क्या होगी, खाने में क्या रहेगा आदि।

(Image Source: AI-Generated) छत या हाल में करें पार्टी अगर आपका घर छोटा है, तो घर की छत पर पार्टी का आयोजन किया जा सकता है। छत पर खुली जगह होने की वजह से लोग डांस भी कर सकेंगे। हां, ठंड का ध्यान रखते हुए यह निर्णय लें। सजावट के लिए फेयरी लाइट्स लगा सकते हैं अगर हाल में आयोजन कर रहे हैं, तो सोफा या मैट बिछाकर एक साथ बैठ सकते हैं।

पार्टी थीम एकदम से पार्टी थीम सेट करना आसान नहीं होता, क्योंकि उसके हिसाब से तुरंत आउटफिट तैयार करना संभव नहीं होगा। ऐसे में आप एक काम कर की थी रख सकते हैं, जैसे लाल या काला। अधिकांश लोगों के पास इन दोनों रंगों के कपड़े जरूर होते हैं सभी मेहमानों को थीम के अनुसार तैयार होकर आने के लिए कह दें। इससे पार्टी में एक अलग सा चार्म आ जाएगा।

डेकोरेशन पार्टी है और सजावट न हो, तो मजा नहीं आता। इसलिए वक्त की नजाकत देखते हुए बाजार में मिलने वाले रिबन और गुब्बारे फुलाने वाली मशीन लाकर जल्दी में सजावट की जा सकती है। इसके अलावा पार्टी पापर और स्प्रे का प्रयोग भी कर सकते हैं।

स्नैक्स और केक न्यू ईयर सेलेब्रेशन में केक तो बनता ही है। केक, स्नैक्स और साफ्ट ड्रिंक्स के बगैर पार्टी की शुरुआत नहीं होती । जब पार्टी कम समय में आयोजित करनी हो, तो फुल कोर्स मील बनाना थोड़ा मुश्किल है। ऐसे में आप शाम को ही कुछ स्नैक्स आइटम बनाकर रख लें। केक बाहर से मंगवा सकते हैं।