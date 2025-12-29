Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    New Year 2026: पार्टी करना नहीं पसंद, तो कहां और कैसे बिताएं नए साल का पहला दिन?

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    अक्सर ऐसा माना जाता है कि नए साल का मतलब सिर्फ देर रात तक डांस और पार्टी करना है, लेकिन हकीकत में, साल का पहला दिन खुद को समय देने और मानसिक शांति पान ...और पढ़ें

    Hero Image

    New Year 2026: इन यूनिक आइडियाज के साथ मनाएं 'हैप्पी' न्यू ईयर (Image Source: Freepik) 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपको भी लगता है कि नए साल का स्वागत करने के लिए लाउड म्यूजिक वाले क्लब और आधी रात का शोर-शराबा जरूरी नहीं है? अगर 'हैप्पी न्यू ईयर' चिल्लाने से ज्यादा आपको एक शांत सुबह और अपनों के साथ चाय की चुस्की पसंद है, तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    2026 की शुरुआत करने के लिए आपको दुनिया की रीत निभाने की जरूरत नहीं, बल्कि वह करने की जरूरत है जो आपके दिल को सुकून दे। आइए, इस आर्टिकल में आपको न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के कुछ ऐसे ही शानदार तरीकों (Low-key New Year Ideas 2026) के बारे में बताते हैं।

    happy new year

    (Image Source: Freepik) 

    प्रकृति की गोद में एक शांत सुबह

    शहर के शोर से दूर किसी ऐसी जगह जाएं जहां आप उगते हुए सूरज को देख सकें। वह कोई पास का पार्क, झील का किनारा या पहाड़ी इलाका हो सकता है। नए साल की पहली धूप को महसूस करना और ताजी हवा में सांस लेना आपको अंदर से पॉजिटिव एनर्जी से भर देगा।

    'डिजिटल डिटॉक्स' और अपनी पसंदीदा किताब

    हमारा पूरा साल फोन की स्क्रीन पर बीतता है। क्यों न 1 जनवरी को 'डिजिटल डिटॉक्स' डे बनाया जाए? फोन को किनारे रखें और वह किताब उठाएं जिसे आप महीनों से पढ़ना चाह रहे थे। बता दें, एक कप गर्म कॉफी और अपनी पसंदीदा किताब के साथ बिताया गया समय किसी भी ग्रैंड पार्टी से बेहतर सुकून दे सकता है।

    डायरी लिखें और गोल्स सेट करें

    नए साल का पहला दिन खुद से बात करने का दिन है। एक सुंदर-सी डायरी खरीदें और लिखें कि पिछला साल कैसा रहा और आप आने वाले साल में क्या हासिल करना चाहते हैं। अपनी 'बकेट लिस्ट' बनाएं। जब आप अपने विचारों को कागज पर उतारते हैं, तो आपका दिमाग ज्यादा स्पष्ट और शांत महसूस करता है।

    अपनों के साथ 'होम डेट' या गेम नाइट

    जरूरी नहीं कि बाहर जाकर ही मजे किए जाएं। आप अपने परिवार या कुछ चुनिंदा दोस्तों को घर बुला सकते हैं। साथ में घर का बना खाना खाएं, बोर्ड गेम्स खेलें या कोई पुरानी क्लासिक फिल्म देखें। अपनों के साथ की गई बातें और हंसी-मजाक जीवन भर की यादें बन जाते हैं।

    सेवा और दान से शुरुआत

    किसी की मदद करने से जो खुशी मिलती है, वह बेमिसाल है। साल के पहले दिन किसी अनाथालय, वृद्धाश्रम या जानवरों के शेल्टर होम जाएं। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाना आपके नए साल की सबसे खूबसूरत और मीनिंगफुल शुरुआत हो सकती है।

    यह भी पढ़ें- New Year 2026: इस बार घर से दूर मना रहे हैं न्यू ईयर? अपनाएं 5 टिप्स, नहीं खलेगी अपनों की कमी

    यह भी पढ़ें- New Year 2026: अभी तक नहीं बना नए साल पर घूमने का प्लान, तो लास्ट मिनट ट्रिप के लिए 10 जगहें हैं बेस्ट