    New Year Party Snack: 10 मिनट में तैयार होंगे सूजी के ये कुरकुरे पकौड़े, समोसा-कचोरी भी लगेंगे फीके

    By Harshita Saxena Edited By: Harshita Saxena
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 05:07 PM (IST)

    घर में जब भी कोई हो, तो हमेशा कुछ क्रिस्पी खाने का मन हर किसी का करता है और अगर आपने इस पार्टी सीजम सूजी के पकौड़े नहीं बनाए, तो मानिए कुछ मिस कर दिया ...और पढ़ें

    Hero Image

    नए साल की पार्टी के लिए बनाएं क्रिस्पी सूजी पकौड़े (Picture Credit- AI Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हर कोई नए साल के स्वागत की तैयारियों में लगा हुआ है। इस मौके पर कुछ लोग जहां क्लब-पब में पार्टी करेंगे, तो वहीं कुछ इनहाउस पार्टी का मजा उठाएंगे। ऐसे में अगर घर पर पार्टी की जाए, तो मन खुद-ब-खुद कुछ क्रिस्पी और टेस्टी डिशेज खानें की फरमाइश करने लगता है।

    ऐसे मौके में जब कुछ अलग, झटपट और हल्का-फुल्का खाने का मन हो, तो सूजी (रवा) से बने पकौड़े एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकते हैं। पारंपरिक बेसन वाले पकौड़े तो हम अक्सर बनाते हैं, लेकिन सूजी के पकौड़े एक हेल्दी और क्रिस्पी ट्विस्ट लेकर आते हैं।

    ये पकौड़े बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होते हैं, साथ ही इन्हें बनाना बेहद आसान है। खास बात यह है कि सूजी में दही मिलाकर बनाए गए ये पकौड़े पेट पर भारी नहीं होते और देर तक ताजगी बनाए रखते हैं। आइए जानें दो खास रेसिपीज के बारे में,जो नए साल की पार्टी के मजे को दोगुना कर देंगी- 

    मिक्स वेज सूजी पकौड़े

    सामग्री 

    • सूजी (रवा) – 1 कप
    • दही – ½ कप
    • बारीक कटी सब्जियां (गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, पत्तागोभी, हरी मिर्च) – 1 कप
    • अदरक का पेस्ट – 1 छोटा चम्मच
    • नमक – स्वादानुसार
    • जीरा – ½ छोटा चम्मच
    • बेकिंग सोडा – 1 चुटकी
    • हरा धनिया – 2 चम्मच
    • पानी – आवश्यकतानुसार
    • तेल – तलने के लिए

    बनाने का तरीका

    एक मिक्सिंग बाउल में सूजी, दही और थोड़ा पानी डालकर गाढ़ा घोल तैयार करें। इसे 10 मिनट तक ढककर रखें जिससे सूजी फूल जाए। इसके बाद सारी सब्जियां, अदरक, नमक, जीरा, हरा धनिया और बेकिंग सोडा मिलाएं। कढ़ाई में तेल गरम करें और चम्मच से थोड़ा-थोड़ा मिश्रण डालते हुए पकौड़े तलें। दोनों ओर से सुनहरा और क्रिस्पी होने तक तलें। इन्हें टमैटो सॉस या हरी चटनी के साथ गरमागरम सर्व करें ।

    चीजी सूजी पकौड़े

    सामग्री

    • सूजी – 1 कप
    • दही – ½ कप
    • कद्दूकस किया हुआ चीज– ½ कप
    • हरी मिर्च – 1 बारीक कटी
    • हरा धनिया – 1 चम्मच
    • नमक – स्वादानुसार
    • बेकिंग सोडा – 1 चुटकी
    • पानी – आवश्यकता अनुसार
    • तेल – तलने के लिए

    बनाने का तरीका

    सूजी और दही का गाढ़ा घोल बनाकर 10 मिनट के लिए ढककर रखें। फिर इसमें चीज, हरी मिर्च, हरा धनिया, नमक और बेकिंग सोडा मिलाएं। अच्छे से मिलाकर पकौड़ों के आकार में तलें। जब दोनों ओर से गोल्डन ब्राउन हो जाएं, तो चटनी के साथ सर्व करें। बड़ों सहित बच्चों को भी यह चीजी वर्जन खास तौर पर बहुत पसंद आएगा।

    इन दोनों रेसिपीज को आप चाय टाइम स्नैक, गेस्ट के लिए क्विक रेसिपी या बच्चों के टिफिन में भी शामिल कर सकते हैं। मानसून में गरमा गरम सूजी पकौड़े, चटनी और अदरक वाली चाय के साथ एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाते हैं।

