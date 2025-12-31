पीनट बटर से लेकर सूप तक, घर पर आसानी से बनाएं 9 हेल्दी फूड्स; नहीं रहेगा मिलावट का डर

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल मार्केट में मिलने वाले पैक्ड फूड्स और रेडी-टू-ईट स्नैक्स में प्रिजर्वेटिव्स, एक्स्ट्रा शुगर, अनहेल्दी ऑयल्स और आर्टिफिशियल फ्लेवर भरे होते हैं। जी हां, ये फूड्स हमारी सेहत को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचाते हैं और बीमारियों का खतरा भी बढ़ाते हैं।

अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं तो कुछ ऐसे फूड्स हैं जिन्हें आप आसानी से घर पर बनाकर खा सकते हैं। ये न सिर्फ टेस्टी होते हैं बल्कि ताजा और न्यूट्रिएंट-रिच भी रहते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही हेल्दी फूड्स के बारे में, जिन्हें घर पर बनाना आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा।

(Image Source: Freepik) पीनट बटर मार्केट में मिलने वाले पीनट बटर में अक्सर ज्यादा शुगर और हाइड्रोजेनेटेड ऑयल मिलाया जाता है। आप घर पर रोस्टेड मूंगफली को पीसकर शुद्ध और क्रीमी पीनट बटर बना सकते हैं। यह प्रोटीन और हेल्दी फैट्स का अच्छा स्रोत है।

ग्रेनोला बार्स पैक्ड ग्रेनोला बार्स में हाई फ्रुक्टोज सिरप और शुगर ज्यादा होती है। घर पर इन्हें ओट्स, ड्राई फ्रूट्स, हनी और सीड्स से बनाकर आप हेल्दी स्नैक पा सकते हैं। यह बच्चों और ऑफिस स्नैकिंग के लिए बेस्ट है।