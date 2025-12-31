Language
    पीनट बटर से लेकर सूप तक, घर पर आसानी से बनाएं 9 हेल्दी फूड्स; नहीं रहेगा मिलावट का डर

    By Meenakshi NaiduEdited By: Nikhil Pawar
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    आजकल के बिजी लाइफस्टाइल में लोग पैक्ड और रेडी-टू-ईट फूड्स पर डिपेंड हो गए हैं, लेकिन इनमें मौजूद प्रिजर्वेटिव्स, हिडेन शुगर और अनहेल्दी ऑयल्स हमारी से ...और पढ़ें

    Hero Image

    आपको घर पर ही बनाने शुरू कर देने चाहिए 5 हेल्दी फूड्स (Image Source: AI-Generated) 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल मार्केट में मिलने वाले पैक्ड फूड्स और रेडी-टू-ईट स्नैक्स में प्रिजर्वेटिव्स, एक्स्ट्रा शुगर, अनहेल्दी ऑयल्स और आर्टिफिशियल फ्लेवर भरे होते हैं। जी हां, ये फूड्स हमारी सेहत को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचाते हैं और बीमारियों का खतरा भी बढ़ाते हैं।

    अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं तो कुछ ऐसे फूड्स हैं जिन्हें आप आसानी से घर पर बनाकर खा सकते हैं। ये न सिर्फ टेस्टी होते हैं बल्कि ताजा और न्यूट्रिएंट-रिच भी रहते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही हेल्दी फूड्स के बारे में, जिन्हें घर पर बनाना आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा।

    peanut butter

    (Image Source: Freepik) 

    पीनट बटर

    मार्केट में मिलने वाले पीनट बटर में अक्सर ज्यादा शुगर और हाइड्रोजेनेटेड ऑयल मिलाया जाता है। आप घर पर रोस्टेड मूंगफली को पीसकर शुद्ध और क्रीमी पीनट बटर बना सकते हैं। यह प्रोटीन और हेल्दी फैट्स का अच्छा स्रोत है।

    ग्रेनोला बार्स

    पैक्ड ग्रेनोला बार्स में हाई फ्रुक्टोज सिरप और शुगर ज्यादा होती है। घर पर इन्हें ओट्स, ड्राई फ्रूट्स, हनी और सीड्स से बनाकर आप हेल्दी स्नैक पा सकते हैं। यह बच्चों और ऑफिस स्नैकिंग के लिए बेस्ट है।

    दही

    स्टोर से खरीदा हुआ फ्लेवर्ड योगर्ट शुगर और आर्टिफिशियल फ्लेवर से भरा होता है। घर का बना दही प्रोबायोटिक्स से भरपूर होता है, जो पाचन और इम्युनिटी को मजबूत करता है।

    nut milk

    (Image Source: Freepik)  

    नट मिल्क (बादाम/सोया/ओट मिल्क)

    मार्केट में मिलने वाले नट मिल्क्स में अक्सर प्रिजर्वेटिव्स और स्टेबलाइजर मिलाए जाते हैं। घर पर सिर्फ नट्स और पानी से बना दूध कैल्शियम और विटामिन से भरपूर और पूरी तरह नेचुरल होता है।

    सलाद ड्रेसिंग

    रेडीमेड ड्रेसिंग्स में ज्यादा सोडियम और केमिकल्स होते हैं। घर पर ऑलिव ऑयल, लेमन जूस, हनी और हर्ब्स से बनी ड्रेसिंग हल्की और पोषक होती है। यह आपके सलाद को टेस्टी और हेल्दी दोनों बना देती है।

    अचार 

    ट्रेडिशनल तरीके से घर का बना अचार न केवल स्वाद बढ़ाता है बल्कि फर्मेंटेशन से प्रोबायोटिक्स भी देता है। मार्केट वाले अचार में ज्यादा तेल और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो हेल्दी नहीं होते।

    hummus

    (Image Source: Freepik) 

    हम्मस

    यह प्रोटीन से भरपूर डिश है जो चना, तिल और ऑलिव ऑयल से बनती है। मार्केट में मिलने वाला हम्मस महंगा और कई बार प्रिजर्वेटिव्स से भरा होता है, लेकिन घर का बना हम्मस हेल्दी और बजट-फ्रेंडली होता है।

    सूप

    पैक्ड सूप में सोडियम और मोनोसोडियम ग्लूटामेट ज्यादा होता है, लेकिन घर पर सब्जियों और हर्ब्स से बना सूप विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर होता है जो इम्युनिटी को मजबूत बनाता है।

    स्मूदीज

    रेडी-टू-ड्रिंक स्मूदीज में शुगर कंटेंट ज्यादा होता है। घर पर फ्रेश फ्रूट्स, ओट्स, योगर्ट और सीड्स मिलाकर बनी स्मूदीज हेल्दी ब्रेकफास्ट या स्नैक का बेस्ट ऑप्शन हैं।

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।