धनिया पत्ता: इम्युनिटी बढ़ाने और दर्द से राहत दिलाने का अचूक उपाय, इस तरह करें सेवन

जागरण संवाददाता, पटना। आयुर्वेद में हर पौधे, हर पत्ते को औषधि माना जाता है। तुलसी, सहजन, पुदीना, नीम, प्याज, लहसुन, अजवायन जिसे अब आरगैनो कहते हैं, पपीता से लेकर दाल-सब्जी से चटनी तक का स्वाद बढ़ाने वाले हरा धनिया पत्ता तक सब बेहतर स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं।

यूं तो आजकल सात के 12 माह धनिया पत्ते का इस्तेमाल होता है, लेकिन अपने मौसम यानी ठंड में इसके औषधीय गुणों का लाभ मिलता है। सर्दी-खांसी, वायरल बुखार, हृदयाघात, बीपी, मधुमेह, थायराइड, जोड़ों में दर्द, पाचन, यूरिन संबंधी समस्याओं से बचाने या इन्हें नियंत्रित करने में धनिया पत्ता बहुत कारगर है। ये बातें राज्य आयुष समिति के राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी वैद्य धनंजय शर्मा ने कहीं।

सोडियम को निकाल उच्च रक्तचाप करता कम: डॉ. धनंजय शर्मा के अनुसार धनियां की पत्तियां डायूरेटिक की तरह काम करती है। ये शरीर से अधिक मात्रा में जमा सोडियम को यूरिन के साथ बाहर कर उच्च रक्तचाप को कम करता है। इससे हृदयाघात व ब्रेन स्ट्रोक की आशंका कम होती है। इसकी तासीर ठंडी होती है जो कि दिल के लिए फायदेमंद होता है।

धनिया पत्ते या उसके बीजों को उबालकर पीने से बुरा यानी एलडीएल कोलेस्ट्राल कम होता है। इससे हृदय रोगों की आशंका कम होती है। धनिया पत्तों को खाने का एक ही नियम है कि इसे भोजन पकाने के बाद ऊपर से डाला जाए। धनिया पत्ती शरीर के उन एंजाइम को सक्रिय करती हैं जो रक्त शर्करा को सही तरीके से संचालित करते हैं। इससे खून में शुगर की मात्रा नियंत्रित करती हैं। इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर आयरन के अवशोषण में मदद करता है।