पीले पड़ चुके हैं White Shoes? धोने के लिए आजमाएं 5 ट्रिक्स, मिनटों में हो जाएंगे 'ब्रांड न्यू'

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी उन लोगों में शामिल हैं, जो अपने प्यारे सफेद जूतों को पीला पड़ा देखकर निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब इन्हें फेंकना पड़ेगा? अगर हां, तो रुकिए। फेंकने से पहले यह आर्टिकल पढ़ लीजिए। अगर आपके व्हाइट शूज भी अपनी चमक खो चुके हैं, तो अब महंगे क्लीनर पर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। हम आपके लिए लाए हैं 5 ऐसे घरेलू और अचूक ट्रिक्स, जिनसे आपके पुराने और पीले पड़ चुके जूते मिनटों में 'ब्रांड न्यू' जैसे चमक उठेंगे।

(Image Source: AI-Generated) बेकिंग सोडा और सिरके का पेस्ट बेकिंग सोडा और सफेद सिरका मिलकर दाग-धब्बों को हटाने का एक शानदार नुस्खा बनाते हैं। यह पेस्ट न केवल गंदगी साफ करता है, बल्कि पीलेपन को भी दूर करता है। एक कटोरी में एक चम्मच बेकिंग सोडा और एक चम्मच सफेद सिरका मिलाएं। इसमें थोड़ा गर्म पानी भी डाल सकते हैं। इस मिश्रण को पुराने टूथब्रश की मदद से जूतों के गंदे हिस्सों पर लगाएं। इसे 5-10 मिनट तक सूखने दें, फिर हल्के हाथों से रगड़कर साफ करें। अंत में, एक साफ और गीले कपड़े से पोंछ लें और जूते नए जैसे चमक उठेंगे।

टूथपेस्ट का कमाल टूथपेस्ट केवल आपके दांतों को ही नहीं, बल्कि आपके सफेद जूतों को भी चमका सकता है। ध्यान रखें कि इसके लिए हमेशा सफेद पेस्ट का ही इस्तेमाल करें, जेल वाले पेस्ट का नहीं। टूथपेस्ट को सीधे दाग वाले हिस्सों पर लगाएं। एक पुराने और नरम टूथब्रश की मदद से इसे गोल-गोल घुमाते हुए रगड़ें। 10 से 15 मिनट तक इसे ऐसे ही लगा रहने दें, फिर एक गीले कपड़े से अच्छी तरह पोंछ लें। यह तरीका विशेष रूप से हल्के दागों और मटमैलेपन पर बहुत असरदार है।

नींबू और नमक का मिश्रण नींबू का रस एक प्राकृतिक ब्लीच की तरह काम करता है, और नमक एक बेहतरीन स्क्रबिंग एजेंट है। इन दोनों का तालमेल जिद्दी पीलेपन को हटाने में बहुत कारगर है। एक नींबू को काटकर उसके ऊपर थोड़ा नमक छिड़कें। इस नींबू को सीधे जूते के दाग वाली जगह पर रगड़ें। 5-10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद, ब्रश से हल्के हाथों से रगड़ें और पानी से धोकर या गीले कपड़े से पोंछकर साफ कर लें।

नेल पॉलिश रिमूवर से हटाएं जिद्दी निशान अगर आपके जूतों पर पेन के निशान या कोई अन्य जिद्दी दाग लग गया है, जो आसानी से नहीं निकल रहा है, तो नेल पॉलिश रिमूवर आपकी मदद कर सकता है। थोड़ा-सा नेल पॉलिश रिमूवर एक कॉटन बॉल पर लें। इसे दाग वाली जगह पर हल्के हाथों से रगड़ें। ध्यान रखें कि इसका इस्तेमाल सिर्फ छोटे दागों पर करें और बहुत ज्यादा इस्तेमाल से बचें। दाग तुरंत गायब हो जाएगा, फिर साफ कपड़े से पोंछ लें।