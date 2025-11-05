हरदम महकेगा आपका बाथरूम, सुपर-फ्रेश रखने के लिए आजमाएं ये 5 आसान तरीके
क्या आपका बाथरूम भी उन जगहों में से है जहां आप जाना तो नहीं चाहते, पर जाना जरूरी है? बता दें, बाथरूम की फ्रेशनेस घर की छवि पर बहुत गहरा असर डालती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बाथरूम हमेशा एक सुपर-फ्रेश खुशबू से भरा रहे, तो ये 5 आसान तरीके आजमाकर देख सकते हैं।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सोचिए, जब भी कोई मेहमान आपके घर आता है, तो सबसे पहले वह किन चीजों पर ध्यान देता है? दरवाजे पर लगी शानदार नेमप्लेट या ड्रॉइंग रूम का सोफा? जी नहीं! आपके घर की साफ-सफाई की असली परीक्षा तो बाथरूम में होती है। अक्सर हम बाकी घर को चमका देते हैं, लेकिन बाथरूम की 'सुपर-फ्रेश' खुशबू बनाए रखना भूल जाते हैं।
अगर आपके बाथरूम में भी हल्की-सी बदबू आती है जो मूड खराब कर देती है, तो अब चिंता छोड़िए, क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं 5 ऐसे आसान और असरदार घरेलू नुस्खे जिन्हें आजमाकर आप अपने बाथरूम को सिर्फ साफ ही नहीं, बल्कि एक शानदार स्पा जैसा महकता हुआ बना सकते हैं। इन तरीकों में न ज्यादा खर्च है और न ही ज्यादा मेहनत।
वेंटिलेशन है सबसे जरूरी
बाथरूम में नमी सबसे बड़ी दुश्मन है। गीलापन ही फफूंदी और बदबू पैदा करता है। इसलिए, नहाने के बाद या बाथरूम इस्तेमाल करने के बाद एग्जॉस्ट फैन जरूर चलाएं। अगर फैन नहीं है, तो खिड़की खुली रखें। अच्छी हवा का आवागमन नमी को दूर करता है और प्राकृतिक ताजगी लाता है। बाथरूम को तरोताजा रखने का यह सबसे जरूरी और पहला कदम है।
सिरका और बेकिंग सोडा का जादू
टॉयलेट और सिंक को साफ रखने के लिए महंगे केमिकल की जरूरत नहीं है। सफेद सिरका और बेकिंग सोडा एक बेहतरीन जोड़ी हैं। टॉयलेट में बेकिंग सोडा डालकर उस पर सिरका डालें, झाग बनने दें और फिर ब्रश से साफ करें। सिरका न केवल कीटाणुओं को मारता है, बल्कि स्ट्रॉन्ग स्मेल को भी बेअसर कर देता है। हफ्ते में एक बार यह उपाय जरूर करें।
एसेंशियल ऑयल डिफ्यूजर का यूज
बाथरूम को हमेशा महकता हुआ रखने के लिए, एक छोटा सा डिफ्यूजर रखें। लैवेंडर, नीलगिरी या नींबू जैसे एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदें डालें। ये नेचुरल ऑयल्स बाथरूम में एक शांत और सुखद सुगंध फैलाते हैं। यह महक एयर फ्रेशनर से ज्यादा देर तक टिकती है और हानिकारक केमिकल से भी मुक्त होती है।
बाल्टी और मग को रखें सूखा
अक्सर लोग नहाने के बाद बाल्टी या मग में पानी भरकर छोड़ देते हैं। यह रुका हुआ पानी ही बदबू और मच्छरों का कारण बनता है। हमेशा बाल्टी को खाली करके उल्टा करके रखें ताकि वह सूख जाए। इसी तरह, इस्तेमाल किए गए कपड़े धोने के लिए कपड़े धोने की टोकरी को भी बाहर रखें, न कि बाथरूम के कोने में।
खुद का DIY एयर फ्रेशनर
बाजार के महंगे स्प्रे को छोड़ दें। आप एक स्प्रे बोतल में पानी, थोड़ा सा सिरका और अपने मनपसंद एसेंशियल ऑयल की 10-15 बूंदें मिलाकर अपना खुद का फ्रेशनर बना सकते हैं। जब भी आपको हल्की बदबू महसूस हो, बस एक या दो बार स्प्रे करें। इसके अलावा, एक छोटी कटोरी में कॉफी बीन्स या सूखे नींबू के छिलके रखकर देखिए; ये गंध को सोखकर अच्छी महक देते हैं।
इन आसान तरीकों को रोजमर्रा की आदत में शामिल करके, आप अपने बाथरूम को सिर्फ साफ ही नहीं, बल्कि सुपर-फ्रेश और महकता हुआ बना सकते हैं।
यह भी पढ़ें- ड्राई क्लीन का झंझट खत्म! बिना धोए रजाई-कंबल की बदबू ऐसे करें दूर, बेहद कारगर हैं 5 तरीके
यह भी पढ़ें- चुटकियों में चमकेंगे किचन की चिमनी और एग्जॉस्ट फैन, भूल जाइए महंगे क्लीनर, ये Desi Hacks करेंगे कमाल
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।