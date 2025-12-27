Language
    सिर्फ 15 दिन में रुक जाएगा बालों का झड़ना! नोट करें किचन की इन चीजों से बना ये जादुई पानी

    By Harshita Saxena
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 07:00 AM (IST)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल हेयर फॉल और कमजोर बालों की प्रॉब्लम हर उम्र के लोगों में आम होती जा रही है। बालों की ग्रोथ को बेहतर बनाने के लिए जितना जरूरी बाहरी देखभाल है, उतनी ही जरूरी है अंदर से शरीर को पोषण देना।

    अगर आप नेचुरल तरीकों से बालों को लंबा, घना और मजबूत बनाना चाहते हैं, तो कुछ खास पानी के कॉम्बीनेशन आपकी मदद कर सकते हैं। ये ड्रिंक्स न सिर्फ स्कैल्प को अंदर से डिटॉक्स करते हैं, बल्कि बालों की जड़ों को वो पोषक तत्व भी देते हैं जिनकी उन्हें जरूरत होती है। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ हेल्दी पानी के कॉम्बीनेशन के बारे में जो हेयर ग्रोथ में सहायक हो सकते हैं। 

    मेथी पानी

    मेथी में प्रोटीन और निकोटिनिक एसिड होता है, जो बालों की जड़ों को मजबूत करता है। रातभर पानी में मेथी भिगो दें और सुबह उस पानी को छानकर पिएं। यह बालों का झड़ना कम करने और नई ग्रोथ को प्रोत्साहित करने में मदद करता है।

    आंवला पानी

    आंवला विटामिन सी का बेहतरीन स्रोत है, जो कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है और स्कैल्प की हेल्थ सुधारता है। सूखे आंवले को रातभर भिगोकर सुबह उसका पानी पीने से बाल घने और मजबूत बनते हैं।

    धनिया पानी

    धनिया में आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। इसकी पत्तियों को पानी में उबालकर छान लें और रोज सुबह पीएं। यह ब्लड प्यूरिफाई करता है, जिससे स्कैल्प में पोषण अच्छा पहुंचता है।

    एलोवेरा पानी

    एलोवेरा में एंजाइम्स और अमीनो एसिड होते हैं जो बालों के फॉलिकल्स को रिवाइव करते हैं। रोज सुबह गुनगुने पानी में 2 चम्मच एलोवेरा जेल मिलाकर पीने से बालों की क्वालिटी में सुधार होता है।

    प्याज का पानी

    भले ही इसका स्वाद अच्छा न लगे, लेकिन प्याज का पानी सल्फर रिच होता है जो हेयर फॉलिकल्स को स्टिम्युलेट करता है। हल्का गर्म प्याज पानी सप्ताह में 2-3 बार पी सकते हैं।

    तुलसी पानी

    तुलसी में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो स्कैल्प हेल्थ को सुधारते हैं। रोज सुबह तुलसी की कुछ पत्तियों को पानी में उबालकर पीना बालों की जड़ों को मजबूती देता है।

    दालचीनी पानी

    दालचीनी ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करती है, जिससे स्कैल्प तक पोषक तत्व अच्छी तरह पहुंचते हैं। रातभर पानी में दालचीनी का टुकड़ा भिगो दें और सुबह वह पानी पी लें।

    इन सभी पानी के कॉम्बीनेशन्स को नियमित रूप से सेवन करने से बालों की जड़ें अंदर से मजबूत होती हैं और नैचुरल हेयर ग्रोथ को बढ़ावा मिलता है। इन्हें अपनाकर आप बिना किसी केमिकल के स्वस्थ और खूबसूरत बाल पा सकते हैं।