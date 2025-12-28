चेहरे के जिद्दी दाग-धब्बों और पिगमेंटेशन से हैं परेशान? तो चावल का यह घरेलू नुस्खा करेगा कमाल
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। चेहरे के दाग-धब्बे, मुंहासों के निशान या पिगमेंटेशन आजकल एक आम समस्या बन गई है। प्रदूषण, गलत खान-पान और तनाव के कारण त्वचा की चमक फीकी पड़ने लगती है। ऐसे में कई लोग महंगे केमिकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्राकृतिक उपाय अक्सर ज्यादा असरदार और सुरक्षित साबित हो सकते हैं।
इन्हीं में से एक है चावल से बनाया गया फेस पैक। सदियों से एशियाई संस्कृतियों में चावल के पानी और आटे का इस्तेमाल त्वचा की देखभाल के लिए किया जाता रहा है। आइए जानें कैसे बनाएं चावल का फेस पैक और यह आपकी स्किन के लिए कैसे फायदेमंद है।
चावल फेस पैक बनाने की विधि
सामग्री-
- 1/2 कप चावल (अच्छे से धुले हुए)
- 2 बड़े चम्मच दही
- 1 चम्मच शहद
- आधा नींबू का रस
बनाने की विधि-
- चावल को 3-4 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दें।
- इसके बाद चावल को पीसकर महीन पेस्ट बना लें।
- इसमें दही, शहद और नींबू का रस मिलाएं।
- अच्छी तरह मिलाकर चिकना पेस्ट तैयार कर लें।
लगाने का तरीका-
चेहरे को अच्छी तरह साफ करके इस पैक को लगाएं और 15-20 मिनट तक सूखने दें। हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में स्क्रब करते हुए धो लें। सप्ताह में 2 बार इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।
चावल फेस पैक के फायदे
- दाग-धब्बों को कम करना- चावल में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट और विटामिन-बी त्वचा के काले धब्बों, हाइपरपिगमेंटेशन और मुंहासों के निशान को हल्का करने में मदद करते हैं। नींबू का रस विटामिन-सी से भरपूर होता है जो त्वचा को ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है।
- त्वचा की रंगत में निखार- चावल के पानी में फेरुलिक एसिड और एलेन्टोइन पाया जाता है जो त्वचा को पोषण देकर उसकी रंगत में सुधार लाता है। यह प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है।
- त्वचा को कोमल और मुलायम बनाना- चावल में मौजूद स्टार्च त्वचा को मुलायम बनाता है, जबकि शहद प्राकृतिक मॉइश्चराइजर का काम करता है। दही में लैक्टिक एसिड होता है जो त्वचा को एक्सफोलिएट करता है।
- ऑयल कंट्रोल- चावल का पैक ऑयली स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यह त्वचा के एक्स्ट्रा ऑयल को सोख लेता है और पोर्स को साफ रखता है।
- एंटी-एजिंग इफेक्ट- चावल में पाए जाने वाले एंटी-ऑक्सीडेंट त्वचा पर उम्र बढ़ने के लक्षणों जैसे झुर्रियों और फाइन लाइन्स को कम करने में मदद कर सकते हैं।
- त्वचा में कसाव- चावल का पेस्ट त्वचा को टाइट करने में मदद करता है, जिससे चेहरे पर प्राकृतिक चमक और ताजगी आती है।
इन बातों का रखें ध्यान
- अगर स्किन सेंसिटिव है तो नींबू का रस न मिलाएं।
- पहली बार इस्तेमाल से पहले त्वचा के छोटे हिस्से पर पैच टेस्ट जरूर करें।
- पैक लगाने के बाद त्वचा पर मॉइश्चराइजर जरूर लगाएं।
