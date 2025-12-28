चेहरे के जिद्दी दाग-धब्बों और पिगमेंटेशन से हैं परेशान? तो चावल का यह घरेलू नुस्खा करेगा कमाल

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। चेहरे के दाग-धब्बे, मुंहासों के निशान या पिगमेंटेशन आजकल एक आम समस्या बन गई है। प्रदूषण, गलत खान-पान और तनाव के कारण त्वचा की चमक फीकी पड़ने लगती है। ऐसे में कई लोग महंगे केमिकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्राकृतिक उपाय अक्सर ज्यादा असरदार और सुरक्षित साबित हो सकते हैं।

इन्हीं में से एक है चावल से बनाया गया फेस पैक। सदियों से एशियाई संस्कृतियों में चावल के पानी और आटे का इस्तेमाल त्वचा की देखभाल के लिए किया जाता रहा है। आइए जानें कैसे बनाएं चावल का फेस पैक और यह आपकी स्किन के लिए कैसे फायदेमंद है।