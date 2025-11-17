कीवी या संतरा: किसमें है सबसे ज्यादा Vitamin-C, किसे खाने से तेजी से बढ़ेगी इम्युनिटी?

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। जब भी बात आती है सर्दी-खांसी भगाने या शरीर की इम्युनिटी को 'सुपरचार्ज' करने की, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एक ही नाम आता है- संतरा। यह खट्टा-मीठा फल दशकों से विटामिन-सी का पोस्टर बॉय बना हुआ है, मगर क्या आपने कभी सोचा है कि हरी-भूरी खाल वाला छोटा-सा कीवी फल भी इस रेस में कहीं आगे निकल सकता है (Which Has More Vitamin-C Kiwi or Orange)?

आज हम दो सबसे बड़े विटामिन-सी चैंपियंस को आमने-सामने ला रहे हैं। एक तरफ, सबका जाना-पहचाना संतरा; दूसरी तरफ, पोषक तत्वों का छोटा पावरहाउस- कीवी। कौन-सा फल आपको तेजी से सुपर-इम्युनिटी देगा और किसका सेवन बढ़ाना आज से ही जरूरी है (Is Kiwi Better Than Orange For Immunity)? आइए, इस आर्टिकल में जानते हैं।

संतरा संतरा (Orange) दुनिया भर में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला और पसंद किया जाने वाला खट्टा फल है। एक मीडियम शेप के संतरे में लगभग 70 से 80 मिलीग्राम विटामिन-सी पाया जाता है। यह एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर से भी भरपूर होता है, जो इसे एक बेहतरीन सेहतमंद विकल्प बनाता है। संतरा खाने से ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है और यह त्वचा के लिए भी फायदेमंद है।

कीवी अब बात करते हैं हरे-भूरे रंग के छोटे से फल, कीवी (Kiwi) की। कीवी देखने में भले ही संतरा से छोटा हो, लेकिन विटामिन-सी के मामले में यह उससे कहीं आगे है। एक कीवी फल में लगभग 90 से 100 मिलीग्राम तक विटामिन-सी होता है। इसका मतलब है कि कीवी में संतरे से लगभग 1.5 गुना ज्यादा विटामिन-सी पाया जाता है। यह छोटा-सा फल फाइबर, पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स का भी पावरहाउस है।