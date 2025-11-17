Language
    कीवी या संतरा: किसमें है सबसे ज्यादा Vitamin-C, किसे खाने से तेजी से बढ़ेगी इम्युनिटी?

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 08:44 AM (IST)

    Vitamin-C हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) का सबसे बड़ा दोस्त है। यह एक ऐसा पोषक तत्व है जो शरीर को संक्रमण और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। जब भी हम इम्युनिटी बढ़ाने की बात करते हैं, तो सबसे पहले खट्टे फलों और संतरे का नाम ही याद आता है, लेकिन क्या सच में संतरा ही विटामिन-सी का सबसे बड़ा खजाना है? आइए जानते हैं।

    संतरा या कीवी? कौन-से फल में है ज्यादा Vitamin-C (Image Source: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। जब भी बात आती है सर्दी-खांसी भगाने या शरीर की इम्युनिटी को 'सुपरचार्ज' करने की, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एक ही नाम आता है- संतरा। यह खट्टा-मीठा फल दशकों से विटामिन-सी का पोस्टर बॉय बना हुआ है, मगर क्या आपने कभी सोचा है कि हरी-भूरी खाल वाला छोटा-सा कीवी फल भी इस रेस में कहीं आगे निकल सकता है (Which Has More Vitamin-C Kiwi or Orange)?

    आज हम दो सबसे बड़े विटामिन-सी चैंपियंस को आमने-सामने ला रहे हैं। एक तरफ, सबका जाना-पहचाना संतरा; दूसरी तरफ, पोषक तत्वों का छोटा पावरहाउस- कीवी। कौन-सा फल आपको तेजी से सुपर-इम्युनिटी देगा और किसका सेवन बढ़ाना आज से ही जरूरी है (Is Kiwi Better Than Orange For Immunity)? आइए, इस आर्टिकल में जानते हैं।

    Which Has More Vitamin-C Kiwi or Orange

    संतरा

    संतरा (Orange) दुनिया भर में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला और पसंद किया जाने वाला खट्टा फल है। एक मीडियम शेप के संतरे में लगभग 70 से 80 मिलीग्राम विटामिन-सी पाया जाता है। यह एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर से भी भरपूर होता है, जो इसे एक बेहतरीन सेहतमंद विकल्प बनाता है। संतरा खाने से ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है और यह त्वचा के लिए भी फायदेमंद है।

    कीवी

    अब बात करते हैं हरे-भूरे रंग के छोटे से फल, कीवी (Kiwi) की। कीवी देखने में भले ही संतरा से छोटा हो, लेकिन विटामिन-सी के मामले में यह उससे कहीं आगे है। एक कीवी फल में लगभग 90 से 100 मिलीग्राम तक विटामिन-सी होता है। इसका मतलब है कि कीवी में संतरे से लगभग 1.5 गुना ज्यादा विटामिन-सी पाया जाता है। यह छोटा-सा फल फाइबर, पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स का भी पावरहाउस है।

    Kiwi vs Orange

    इम्युनिटी के लिए कौन-सा फल ज्यादा फायदेमंद?

    आंकड़ों के हिसाब से देखें, तो कीवी में संतरे से ज्यादा विटामिन-सी होता है। इसलिए, अगर आपका मुख्य लक्ष्य बहुत तेजी से विटामिन-सी की कमी को पूरा करना और अपनी इम्युनिटी को सुपर-बूस्ट करना है, तो कीवी एक बेहतर विकल्प है। खासकर डेंगू जैसी बीमारियों में, कीवी को अक्सर डाइट में शामिल करने की सलाह दी जाती है।

    दोनों हैं जरूरी

    हालांकि कीवी में विटामिन-सी की मात्रा ज्यादा है, इसका मतलब यह नहीं है कि हमें संतरा खाना बंद कर देना चाहिए। संतरा अपने अनूठे पोषक तत्वों और आसान उपलब्धता के कारण आज भी बहुत महत्वपूर्ण है।

    • कीवी को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें, खासकर जब आपको तुरंत इम्युनिटी बूस्ट की जरूरत हो।
    • संतरा मौसमी फल है, इसे नियमित रूप से खाते रहें, यह भी शरीर को पर्याप्त विटामिन-सी देता है।
    • आप अपनी सेहत को मजबूत बनाने के लिए कीवी और संतरा, दोनों को अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं।

