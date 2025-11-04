बढ़ती उम्र थाम देंगी गोजी बेरीज, रोजाना खाने से मिलेंगे और भी कई हैरान करने वाले फायदे

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल सेहत के प्रति सजग लोग अपने खानपान में सुपरफूड्स को शामिल करना पसंद कर रहे हैं और ऐसे ही एक सुपरफूड का नाम है, गोजी बेरीज। यह लाल रंग की छोटी-छोटी बेरीज स्वाद में तो हल्की खट्टी-मीठी होती हैं, लेकिन इनके सेहत लाभ बहुत गहरे होते हैं।

चीन में इसका इस्तेमाल हजारों वर्षों से हो रहा है। इसमें फाइबर, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, सी और आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है।अगर आप भी हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहते हैं तो जानिए गोजी बेरीज खाने से शरीर को कौन-कौन से फायदे मिलते हैं

आंखों की रोशनी बढ़ाए

गोजी बेरीज में जिएक्सैंथिन नामक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो आंखों की रोशनी को बढ़ाने और रेटिना को नुकसान से बचाने में मदद करता है।

इम्युनिटी मजबूत करे

इसमें मौजूद विटामिन सी और ए शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, जिससे वायरल और मौसमी बीमारियों से बचाव होता है।

त्वचा को बनाए जवां

गोजी बेरीज एंटी-एजिंग गुणों से भरपूर होती हैं, जो स्किन को झुर्रियों से बचाकर उसे ग्लोइंग और टाइट बनाती हैं।

दिल को रखे स्वस्थ

यह कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने और ब्लड प्रेशर को बैलेंस करने में मददगार है, जिससे हार्ट डिजीज का खतरा घटता है।

पाचन को बेहतर बनाए

गोजी बेरीज में फाइबर अच्छी मात्रा में होता है, जो कब्ज और अन्य पाचन संबंधी समस्याओं से राहत दिलाता है।

डायबिटीज में फायदेमंद

इसका सेवन ब्लड शुगर लेवल को संतुलित रखने में मदद करता है और टाइप-2 डायबिटीज के रोगियों के लिए लाभकारी माना जाता है।

वेट लॉस करने में सहायक

कम कैलोरी और अधिक फाइबर युक्त होने के कारण यह भूख को नियंत्रित करता है और वजन घटाने में मदद करता है।

मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मददगार

इसके सेवन से मूड बेहतर होता है और यह स्ट्रेस, एंग्जायटी और डिप्रेशन को कम करने में मददगार होती हैं।

शरीर में एनर्जी बढ़ाए

गोजी बेरीज शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान कर एनर्जी लेवल को बढ़ाती हैं, जिससे थकान महसूस नहीं होती।

लिवर को करे डिटॉक्स

पारंपरिक चीनी चिकित्सा शास्त्र में इसे लिवर डिटॉक्स के रूप में उपयोग किया जाता है, जिससे लिवर हेल्दी रहता है। नियमित रूप से सीमित मात्रा में गोजी बेरीज को स्नैक, स्मूदी, सलाद या चाय में शामिल कर इसके लाभ पाए जा सकते हैं।