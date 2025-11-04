स्ट्रेस से हैं परेशान और हड्डियों में चाहिए नई जान, तो रोजाना दूध में मिलाकर पिएं तुलसी के पत्ते

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय आयुर्वेद में जहां तुलसी को "जड़ी-बूटियों की रानी" माना जाता है, वहीं दूध को संपूर्ण आहार कहा गया है। ऐसे में जब इन दोनों का मेल होता है, तो यह एक पावरफुल औषधीय पेय बन जाता है।

दूध में तुलसी के पत्तों को उबालकर पीना एक सरल घरेलू उपाय है, जिससे कई प्रकार की फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम्स में राहत मिल सकती है। यह ड्रिंक न सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाता है, बल्कि डाइजेशन, स्किन और मेंटल हेल्थ के लिए भी लाभकारी माना गया है। बस तो फिर देर किस बात कि आइए जानें तुलसी वाला दूध पीने के कुछ प्रमुख चमत्कारी फायदों के बारे में-

इम्युनिटी को करता है मजबूत

तुलसी में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स और दूध में मौजूद पोषक तत्व मिलकर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। इससे सर्दी, जुकाम और वायरल इंफेक्शन से बचाव होता है।

तनाव और अनिद्रा में लाभकारी

तुलसी का सेवन मानसिक शांति देता है, और दूध में मौजूद ट्रिप्टोफेन दिमाग को रिलैक्स करता है, जिससे नींद अच्छी आती है और तनाव कम होता है।

डाइजेस्टिव सिस्टम को करता है दुरुस्त

तुलसी गैस, बदहजमी और अपच जैसी समस्याओं में फायदेमंद है। दूध आंतों को कोट करता है, जिससे एसिडिटी से राहत मिलती है।

हार्मोनल बैलेंस में मददगार

महिलाओं में पीरियड्स की अनियमितता, थायरॉइड या अन्य हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या में तुलसी और दूध का संयोजन फायदेमंद हो सकता है।

स्किन को बनाता है साफ और ग्लोइंग

तुलसी का एंटीबैक्टीरियल गुण स्किन से टॉक्सिन्स हटाकर दाने, पिंपल और एलर्जी को दूर करता है। दूध स्किन को पोषण देकर ग्लोइंग बनाता है।

हड्डियों को देता है मजबूती

दूध में कैल्शियम और विटामिन डी की भरपूर मात्रा पाई जाती हैं।जिसमें तुलसी कैल्शियम के अवशोषण को बेहतर बनाती है, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं।

श्वसन तंत्र के लिए फायदेमंद

तुलसी कफ को बाहर निकालने में मदद करती है और दूध गले को सॉफ्टनेस देता है। यह कॉम्बिनेशन खांसी, जुकाम और ब्रोंकाइटिस में राहत देता है।

शरीर को करता है डिटॉक्स

तुलसी खून को साफ करती है और शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकालने में मदद करती है। दूध इसमें एनर्जी जोड़ता है, जिससे शरीर हेल्दी और एक्टिव रहता है।

तुलसी वाला दूध एक ऐसा नेचुरल ड्रिंक है जिसे आप रोज सुबह या रात को पी सकते हैं। यह न सिर्फ आपको बीमारियों से दूर रखता है, बल्कि शरीर और मन दोनों को संतुलन में लाता है।

यह भी पढ़ें- सिर्फ दूध या दही में नहीं, इन वेजिटेरियन फूड्स में भी है भरपूर Calcium; आज ही बनाएं डाइट का हिस्सा

यह भी पढ़ें- रोज सुबह खाली पेट खा लें दूध में भिगोई हुई किशमिश, सेहत को मिलेंगे 5 गजब के फायदे