महंगा एवोकाडो नहीं, सस्ता आंवला है असली सुपरफूड; गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट ने गिनाए 5 कमाल के फायदे

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर शुभम वत्स ने एक इंस्टाग्राम रील के जरिए कहा है कि भारत में जितने एवोकाडो बिकते हैं, उतनी ही मात्रा में लोग आंवला खरीदने लगें, तो शायद इंडिया को “सुपर हेल्दी नेशन” बनने में देर नहीं लगेगी। जी हां, उनका कहना है कि यह अपने भीतर इतनी ताकत रखता है कि बड़े-बड़े सप्लीमेंट्स भी फीके पड़ जाएं।

View this post on Instagram A post shared by Dr. Shubham Vatsya (@dr.shubhamvatsya) इम्यून सिस्टम का प्राकृतिक कवच सिर्फ एक छोटा आंवला आपकी दिनभर की विटामिन C की जरूरत पूरी कर देता है। यह शरीर को संक्रमणों से लड़ने की ताकत देता है। सर्दी, खांसी, या मौसम बदलने पर होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए आंवला एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच का काम करता है। दिल की धड़कन को रखे सुचारू आंवले में मौजूद शक्तिशाली ऐंटिऑक्सीडेंट्स कोलेस्ट्रॉल के ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। इसका मतलब है कि आपकी धमनियां साफ रहती हैं, ब्लड प्रेशर काबू में रहता है, और दिल को मिलने वाला ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का संतुलन बना रहता है।

कैंसर से सुरक्षा की ढाल आंवले में पाए जाने वाले पॉलीफिनॉल्स में एंटी-कैंसर गुण होते हैं। ये कोशिकाओं के DNA को होने वाले नुकसान को धीमा करते हैं, जिससे शरीर में असामान्य कोशिकाओं की बढ़ोतरी पर नियंत्रण रहता है। हेल्दी स्किन और मजबूत बालों का राज आंवला न केवल सेहत बल्कि सुंदरता का भी साथी है। यह त्वचा को कसाव देता है, झुर्रियों को देर से आने देता है और बालों को काला, घना और चमकदार बनाए रखता है। यही कारण है कि सदियों से आंवला भारतीय नुस्खों का सबसे अहम हिस्सा रहा है।

आंवला खाने के आसान तरीके आप चाहें तो आंवले का रस पी सकते हैं, चूर्ण ले सकते हैं या अचार के रूप में इसका स्वाद ले सकते हैं। सुबह खाली पेट थोड़ा-सा आंवला सेवन आपकी दिनभर की ऊर्जा और तंदुरुस्ती बनाए रखता है।