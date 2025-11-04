महंगा एवोकाडो नहीं, सस्ता आंवला है असली सुपरफूड; गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट ने गिनाए 5 कमाल के फायदे
विदेशी फलों के पीछे तो हर कोई भागता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब बात सुपरफूड की आती है, तो हमारे पास भारत में सदियों पुराना एक खजाना मौजूद है- आंवला। जहां लोग महंगे एवोकाडो पर पैसे खर्च कर रहे हैं, वहीं फोर्टिस हॉस्पिटल के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर शुभम वत्स का कहना है कि आंवला ही असली सुपरफूड है। यह न सिर्फ सस्ता है, बल्कि इसके फायदे भी किसी चमत्कार से कम नहीं हैं। आइए जानते हैं।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर शुभम वत्स ने एक इंस्टाग्राम रील के जरिए कहा है कि भारत में जितने एवोकाडो बिकते हैं, उतनी ही मात्रा में लोग आंवला खरीदने लगें, तो शायद इंडिया को “सुपर हेल्दी नेशन” बनने में देर नहीं लगेगी। जी हां, उनका कहना है कि यह अपने भीतर इतनी ताकत रखता है कि बड़े-बड़े सप्लीमेंट्स भी फीके पड़ जाएं।
इम्यून सिस्टम का प्राकृतिक कवच
सिर्फ एक छोटा आंवला आपकी दिनभर की विटामिन C की जरूरत पूरी कर देता है। यह शरीर को संक्रमणों से लड़ने की ताकत देता है। सर्दी, खांसी, या मौसम बदलने पर होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए आंवला एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच का काम करता है।
दिल की धड़कन को रखे सुचारू
आंवले में मौजूद शक्तिशाली ऐंटिऑक्सीडेंट्स कोलेस्ट्रॉल के ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। इसका मतलब है कि आपकी धमनियां साफ रहती हैं, ब्लड प्रेशर काबू में रहता है, और दिल को मिलने वाला ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का संतुलन बना रहता है।
डायबिटीज के लिए वरदान
आंवले में मौजूद फाइबर और क्रोमियम ब्लड शुगर लेवल को कंट्र्रोल करते हैं। अगर डायबिटीज के मरीज रोजाना आंवला का सेवन करें, तो ब्लड शुगर में अचानक बढ़ोतरी नहीं होती और ऊर्जा स्तर स्थिर बना रहता है।
कैंसर से सुरक्षा की ढाल
आंवले में पाए जाने वाले पॉलीफिनॉल्स में एंटी-कैंसर गुण होते हैं। ये कोशिकाओं के DNA को होने वाले नुकसान को धीमा करते हैं, जिससे शरीर में असामान्य कोशिकाओं की बढ़ोतरी पर नियंत्रण रहता है।
हेल्दी स्किन और मजबूत बालों का राज
आंवला न केवल सेहत बल्कि सुंदरता का भी साथी है। यह त्वचा को कसाव देता है, झुर्रियों को देर से आने देता है और बालों को काला, घना और चमकदार बनाए रखता है। यही कारण है कि सदियों से आंवला भारतीय नुस्खों का सबसे अहम हिस्सा रहा है।
आंवला खाने के आसान तरीके
आप चाहें तो आंवले का रस पी सकते हैं, चूर्ण ले सकते हैं या अचार के रूप में इसका स्वाद ले सकते हैं। सुबह खाली पेट थोड़ा-सा आंवला सेवन आपकी दिनभर की ऊर्जा और तंदुरुस्ती बनाए रखता है।
आंवला सिर्फ एक फल नहीं, बल्कि भारतीय परंपरा का वह सुपरफूड है जो हर घर में होना चाहिए। अगर हम अपनी डाइट में इस छोटे से फल को नियमित रूप से शामिल करें, तो न सिर्फ बीमारियों से दूरी बनी रहेगी, बल्कि हमारा शरीर भीतर से मजबूत और जवान महसूस करेगा।
