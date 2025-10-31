आंवला खाने के फायदे तो हैं बेशुमार, पर ये 5 तरह के लोग रहें सावधान! हो सकता है सेहत को नुकसान
आंवला सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं यह कुछ लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए कुछ लोगों को आंवला खाने से परहेज (People Who Should Not Eat Amla) करना चाहिए या डॉक्टर से पूछकर बिल्कुल सीमित मात्रा में खाना चाहिए। आइए जानें किन लोगों को नुकसान पहुंचाता है आंवला।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आंवला सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। यह विटामिन-सी के सबसे बेहतरीन सोर्स में से एक है। इसे खाने से इम्युनिटी बढ़ती है, पाचन दुरुस्त रहता है, त्वचा और बालों को फायदा मिलता है और हार्ट भी हेल्दी रहता है। लेकिन इतने फायदों के बावजूद आंवला कुछ लोगों को नुकसान (Amla Side Effects) पहुंचा सकता है।
जी हां, आंवला हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं होता। इसलिए उन लोगों को आंवला खाने से या तो परहेज (Who Should Avoid Amla) करना चाहिए या बिल्कुल सीमित मात्रा में खाना चाहिए। आइए जानें आंवला किन लोगों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है।
लो ब्लड प्रेशर के मरीज
आंवला ब्लड प्रेशर को कम करने के गुणों के लिए जाना जाता है। यह हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए तो फायदेमंद है, लेकिन जिन लोगों का ब्लड प्रेशर पहले से ही लो रहता है या जो लो बीपी की दवाएं ले रहे हैं, उनके लिए आंवला नुकसानदायक हो सकता है। इसे ज्यादा मात्रा में खाने से उनका BP और भी गिर सकता है, जिससे चक्कर आना, कमजोरी और बेहोशी जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
खाली पेट आंवला खाने वाले
आंवला की तासीर ठंडी मानी जाती है और इसमें मौजूद विटामिन-सी और अन्य एसिडिक तत्व सेंसिटिव पेट के लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। खाली पेट आंवला या आंवले का जूस पीने से एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस या पेट में जलन की शिकायत हो सकती है। इसलिए इसे हमेशा खाने के बाद या फिर कुछ खा-पीकर ही लेना चाहिए।
डायबिटीज की दवा लेने वाले मरीज
आंवला ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मददगार होता है। हालांकि, जो मरीज पहले से ही डायबिटीज की दवाएं ले रहे हैं, उन्हें आंवले को सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए। दवा और आंवले का कम्बाइन इफेक्ट ब्लड शुगर को सामान्य स्तर से भी ज्यादा गिरा सकता है, जिससे हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे मरीजों को आंवला खाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए।
सर्जरी से पहले वाले मरीज
क्योंकि आंवला ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों को प्रभावित करता है, इसलिए कोई भी सर्जरी होने से पहले आंवला नहीं खाना चाहिए। ऐसा इसलिए है ताकि सर्जरी के दौरान और बाद में ब्लड शुगर और बीपी को कंट्रोल करने में कोई दिक्कत न हो।
ब्लीडिंग डिसऑर्डर से पीड़ित लोग
आंवला खून को पतला करने का काम भी कर सकता है। इसलिए जिन लोगों को हीमोफिलिया जैसा कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या जो खून पतला करने वाली दवाएं ले रहे हैं, उन्हें आंवले को सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए। इससे चोट लगने पर खून बहना बंद न होना या इंटरनल ब्लीडिंग का खतरा बढ़ सकता है।
