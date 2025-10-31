आंवला खाने के फायदे तो हैं बेशुमार, पर ये 5 तरह के लोग रहें सावधान! हो सकता है सेहत को नुकसान

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आंवला सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। यह विटामिन-सी के सबसे बेहतरीन सोर्स में से एक है। इसे खाने से इम्युनिटी बढ़ती है, पाचन दुरुस्त रहता है, त्वचा और बालों को फायदा मिलता है और हार्ट भी हेल्दी रहता है। लेकिन इतने फायदों के बावजूद आंवला कुछ लोगों को नुकसान (Amla Side Effects) पहुंचा सकता है।

जी हां, आंवला हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं होता। इसलिए उन लोगों को आंवला खाने से या तो परहेज (Who Should Avoid Amla) करना चाहिए या बिल्कुल सीमित मात्रा में खाना चाहिए। आइए जानें आंवला किन लोगों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है।

लो ब्लड प्रेशर के मरीज आंवला ब्लड प्रेशर को कम करने के गुणों के लिए जाना जाता है। यह हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए तो फायदेमंद है, लेकिन जिन लोगों का ब्लड प्रेशर पहले से ही लो रहता है या जो लो बीपी की दवाएं ले रहे हैं, उनके लिए आंवला नुकसानदायक हो सकता है। इसे ज्यादा मात्रा में खाने से उनका BP और भी गिर सकता है, जिससे चक्कर आना, कमजोरी और बेहोशी जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

(Picture Courtesy: Freepik) खाली पेट आंवला खाने वाले आंवला की तासीर ठंडी मानी जाती है और इसमें मौजूद विटामिन-सी और अन्य एसिडिक तत्व सेंसिटिव पेट के लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। खाली पेट आंवला या आंवले का जूस पीने से एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस या पेट में जलन की शिकायत हो सकती है। इसलिए इसे हमेशा खाने के बाद या फिर कुछ खा-पीकर ही लेना चाहिए।