महंगी क्रीम भी हो जाएंगी फेल, अगर नहीं किया 5 फूड्स को डाइट से बाहर; बार-बार निकल आते हैं एक्ने

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। त्वचा की समस्याओं में एक्ने (Acne) सबसे आम और परेशान करने वाली समस्या है। चेहरे पर दाग-धब्बे, दर्दभरे दाने और रेडनेस न केवल त्वचा को प्रभावित करते हैं, बल्कि आत्मविश्वास को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अक्सर हम त्वचा की देखभाल के लिए महंगे प्रोडक्ट्स और ट्रीटमेंट्स का सहारा लेते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि हमारी डाइट भी त्वचा को प्रभावित करती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जी हां, हम जो भी खाते-पीते हैं, उसका असर हमारी स्किन पर दिखाई देता है। इसलिए अगर एक्ने से छुटकारा चाहते हैं, तो अपनी डाइट से कुछ फूड्स (Foods Which Cause Acne) को बाहर कर देने में ही भलाई है। आइए जानें इन फूड्स के बारे में।

डेयरी प्रोडक्ट्स दूध, पनीर, दही और आइसक्रीम जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स भी एक्ने को ट्रिगर कर सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में मौजूद हार्मोन्स और ग्रोथ फैक्टर्स स्किन की ऑयल ग्लैंड को प्रभावित करते हैं। साथ ही, डेयरी प्रोडक्ट्स इंसुलिन लेवल को भी बढ़ा सकते हैं।

तले-भुने और फास्ट फूड तला हुआ खाना, जैसे- समोसे, कचौरी, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, पिज्जा आदि में सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट की मात्रा ज्यादा होती है। ये न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, बल्कि त्वचा पर भी बुरा असर डालते हैं। ये फूड्स शरीर में सूजन को बढ़ाते हैं और स्किन के पोर्स को बंद कर सकते हैं, जिससे एक्ने की समस्या होती है।

प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड प्रोसेस्ड फूड जैसे चिप्स, इंस्टेंट नूडल्स, केक, कुकीज और रेडी-टू-ईट स्नैक्स में ज्यादा नमक, शुगर, प्रिजर्वेटिव्स और अनहेल्दी फैट्स होते हैं। इनमें पोषक तत्वों की कमी होती है और ये शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस और सूजन को बढ़ावा देते हैं। इसके कारण त्वचा पर एक्ने और दाने निकलने की संभावना बढ़ जाती है।