    महंगी क्रीम भी हो जाएंगी फेल, अगर नहीं किया 5 फूड्स को डाइट से बाहर; बार-बार निकल आते हैं एक्ने

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 07:00 AM (IST)

    क्या आपको भी बार-बार एक्ने होने की समस्या है? अगर हां, तो महंगी क्रीम से पहले आपको अपनी डाइट पर ध्यान देना चाहिए। जी हां, कुछ फूड्स एक्ने को ट्रिगर कर ...और पढ़ें

    क्यों बार-बार हो रहा है एक्ने? (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। त्वचा की समस्याओं में एक्ने (Acne) सबसे आम और परेशान करने वाली समस्या है। चेहरे पर दाग-धब्बे, दर्दभरे दाने और रेडनेस  न केवल त्वचा को प्रभावित करते हैं, बल्कि आत्मविश्वास को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अक्सर हम त्वचा की देखभाल के लिए महंगे प्रोडक्ट्स और ट्रीटमेंट्स का सहारा लेते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि हमारी डाइट भी त्वचा को प्रभावित करती है। 

    जी हां, हम जो भी खाते-पीते हैं, उसका असर हमारी स्किन पर दिखाई देता है। इसलिए अगर एक्ने से छुटकारा चाहते हैं, तो अपनी डाइट से कुछ फूड्स (Foods Which Cause Acne) को बाहर कर देने में ही भलाई है। आइए जानें इन फूड्स के बारे में। 

    चीनी 

    रिफाइंड शुगर और आर्टिफिशियल शुगर वाले फूड्स, जैसे मिठाई, सॉफ्ट ड्रिंक्स, पैकेज्ड जूस, मिठाइयां, और व्हाइट ब्रेड त्वचा के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। ये फूड्स ब्लड शुगर का स्तर तेजी से बढ़ाते हैं, जिससे इंसुलिन रिलीज होता है। इंसुलिन का बढ़ा हुआ स्तर ऑयल ग्लैंड्स को ज्यादा एक्टिव कर देता है और सीबम प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इसके अलावा, यह सूजन को भी बढ़ावा देता है, जिससे एक्ने की समस्या और गंभीर हो जाती है।

    डेयरी प्रोडक्ट्स

    दूध, पनीर, दही और आइसक्रीम जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स भी एक्ने को ट्रिगर कर सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में मौजूद हार्मोन्स और ग्रोथ फैक्टर्स स्किन की ऑयल ग्लैंड को प्रभावित करते हैं। साथ ही, डेयरी प्रोडक्ट्स इंसुलिन लेवल को भी बढ़ा सकते हैं। 

    तले-भुने और फास्ट फूड

    तला हुआ खाना, जैसे- समोसे, कचौरी, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, पिज्जा आदि में सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट की मात्रा ज्यादा होती है। ये न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, बल्कि त्वचा पर भी बुरा असर डालते हैं। ये फूड्स शरीर में सूजन को बढ़ाते हैं और स्किन के पोर्स को बंद कर सकते हैं, जिससे एक्ने की समस्या होती है।

    प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड

    प्रोसेस्ड फूड जैसे चिप्स, इंस्टेंट नूडल्स, केक, कुकीज और रेडी-टू-ईट स्नैक्स में ज्यादा नमक, शुगर, प्रिजर्वेटिव्स और अनहेल्दी फैट्स होते हैं। इनमें पोषक तत्वों की कमी होती है और ये शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस और सूजन को बढ़ावा देते हैं। इसके कारण त्वचा पर एक्ने और दाने निकलने की संभावना बढ़ जाती है।

    व्हीट और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट

    सफेद ब्रेड, पास्ता, मैदा से बने फूड्स और अन्य रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट शुगर की तरह ही हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले होते हैं। ये ब्लड शुगर के स्तर में अचानक बढ़ाते हैं। इसके कारण भी एक्ने की समस्या हो सकती है।