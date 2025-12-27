फेस मास्क से नहीं मिल रहा ग्लो? शायद आप कर रहे हैं 5 बड़ी गलतियां, आज ही सुधारें अपनी आदत

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। जिस तरह दिनभर काम करते हुए आपका शरीर थक जाता है और उसे एक्स्ट्रा केयर की जरूरत पड़ती है, आपकी स्किन भी ऐसी केयर चाहती है। ऐसे में हफ्ते में दो से तीन बार फेस मास्क का इस्तेमाल करना उसकी डलनेस और कई सारी परेशानियों को दूर कर देता है। हा

लांकि, पूरा फायदा पाने के लिए फेस मास्क का सही तरीके से इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी है। आइए, जानते हैं, फेस्क मास्क लगाने के दौरान ऐसी कौन-सी गलतियां हम करते हैं, जिससे मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल पाता। फेस मास्क लगाने के हैं ये फायदे स्किन को हाइड्रेट और मॉइश्चराइज करता है

अतिरिक्त ऑयल हटाता है

पोर्स करते हैं नॉर्मल

गंदगी की गहरी सफाई करता है

एजिंग की रफ्तार कम होती है

मास्क लगाने के दौरान करते हैं ये गलतियां स्किन टाइप का ध्यान न रखना मॉइश्चराइजर और सीरम का चुनाव तो हम अपने स्किन टाइप या परेशानियों के हिसाब से करते हैं, लेकिन जब बात फेस मास्क चुनने की आती है तो हम कोई भी प्रोडक्ट ले लेते हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है या दाग-धब्बों की परेशानी है तो आपके लिए क्ले मास्क ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। वहीं, सेंसिटिव स्किन वालों को कोई सौम्य-सा मास्क चाहिए जो उनकी स्किन को पोषण और आराम दे। इनके लिए शीट मास्क का ऑप्शन ज्यादा कारगर है।

मास्क से पहले की तैयारी न करना भले ही मास्क को चेहरा क्लीन करने के लिए लगाया जाता है लेकिन इसे लगाने से पहले चेहरे को धोना और एक्सफोलिएट करना भी जरूरी है। इससे सरफेस की धूल-मिट्टी और गंदगी हट जाती है और मास्क अपना बेहतर असर दिखाता है।

बहुत ज्यादा या बहुत कम प्रोडक्ट का इस्तेमाल मास्क लगाने के दौरान उसकी मात्रा का ध्यान रखना भी जरूरी होता है। सही रिजल्ट पाने के लिए मास्क अप्लाई करने से पहले उसके पैकेट पर लिखे निर्देशों को पढ़ना न भूलें। हर मास्क को लगाने का तरीका अलग-अलग होता है।

सही तरीके से मास्क को न हटाना आप अपने मास्क को किस तरह रिमूव करते हैं, उसे अप्लाई करने जैसा ही महत्वपूर्ण है। शीट मास्क में आपको ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं होती, बस शीट रिमूव करके गुनगुने पानी से चेहरा धोना होता है। वहीं, क्रीम बेस्ड मास्क को हटाने का तरीका अलग होता है।