इंस्टेंट ग्लो के लिए 4 बेस्ट होममेड फेस पैक्स, वेडिंग सीजन के लिए हैं एकदम परफेक्ट
शादी जैसे खास मौकों पर तुरंत ग्लो पाने के लिए बाजार के केमिकल प्रोडक्ट्स के बजाय प्राकृतिक फेस पैक्स एक बेहतरीन ऑप्शन हैं। ये त्वचा को पोषण देने के साथ-साथ प्राकृतिक निखार भी देते हैं। ऐसे 4 फेस पैक्स (Face Packs for Instant Glow) हैं, जो त्वचा की सफाई, नमी और चमक बढ़ाने में मदद करते हैं। आइए जानें इनके बारे में।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में त्वचा की देखभाल अक्सर पीछे रह जाती है। लेकिन जब कोई शादी जैसा खास मौका सामने हो, तो हर कोई चाहता है कि उसका चेहरा दमकता हुआ (Instant Glow) और तरोताजा नजर आए।
ऐसे में इंस्टेंट ग्लो पाने के लिए बाजार के केमिकल प्रोडक्ट्स के बजाय प्राकृतिक फेस पैक्स (Face Packs for Glowing Skin) एक बेहतरीन ऑप्शन हैं। ये न सिर्फ चेहरे पर प्राकृतिक चमक लाते हैं, बल्कि त्वचा को पोषण भी देते हैं। आइए जानते हैं शादी में जाने से पहले ट्राई करने के लिए 4 असरदार फेस पैक्स के बारे में।
बेसन और दही का पैक
यह फेस पैक भारतीय घरों में सदियों से सौंदर्य निखार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यह त्वचा की सफाई करके उसमें इंस्टेंट ग्लो लाता है।
सामग्री-
- 2 चम्मच बेसन
- 1 चम्मच ताजा दही
- आधा चम्मच शहद
- कुछ बूंदें नींबू का रस
बनाने का तरीका-
सभी सामग्रियों को अच्छी तरह मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लें। इस पेस्ट को अपने चेहरे और गर्दन पर समान रूप से लगाएं और सूखने दें। सूखने के बाद गीले हाथों से हल्के-हल्के स्क्रब करते हुए ठंडे पानी से धो लें।
फायदे-
- बेसन त्वचा की गहराई से सफाई करता है और डेड स्किन सेल्स को हटाता है।
- दही त्वचा को प्राकृतिक रूप से मॉइस्चराइज करती है और उसमें कसाव लाती है।
- शहद एक प्राकृतिक ह्यूमेक्टेंट है, जो त्वचा में नमी बनाए रखता है।
- नींबू दाग-धब्बों को हल्का करता है।
हल्दी और चंदन पाउडर का ग्लो पैक
हल्दी और चंदन त्वचा के लिए रामबाण हैं। यह पैक त्वचा को अंदरूनी ग्लो देने के साथ-साथ उसे ठंडक और शांति भी देता है, जो शादी जैसे स्ट्रेसफुल इवेंट से पहले बेहद जरूरी है।
सामग्री-
- 1 चम्मच चंदन पाउडर
- आधा चम्मच हल्दी पाउडर
- 1 चम्मच गुलाब जल
- 1 चम्मच दूध या मलाई
बनाने का तरीका-
चंदन पाउडर और हल्दी को गुलाब जल और दूध में मिलाकर एक चिकना पेस्ट बना लें। इसे चेहरे पर लगाएं और 15-20 मिनट तक सूखने दें। सूख जाने पर हल्के हाथों से रब करते हुए ठंडे पानी से धो लें।
फायदे-
- चंदन पाउडर त्वचा को ठंडक पहुंचाता है, रैशेज और जलन को शांत करता है।
- हल्दी त्वचा को डिटॉक्सीफाई करती है और उसमें प्राकृतिक चमक लाती है।
- गुलाब जल त्वचा के पीएच संतुलन को बनाए रखता है और त्वचा को तरोताजा करता है।
- दूध या मलाई त्वचा को मुलायम बनाती है और उसमें नमी बरकरार रखती है।
शहद और दालचीनी का ग्लो बूस्टर
अगर आपको मुहांसों की समस्या है और त्वचा बेजान सी लगती है, तो यह पैक आपके लिए परफेक्ट है। शहद और दालचीनी दोनों ही एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर हैं।
सामग्री-
- 1 चम्मच कच्चा शहद
- आधा चम्मच दालचीनी पाउडर
- आधा चम्मच नींबू का रस
बनाने का तरीका-
शहद और दालचीनी पाउडर को अच्छी तरह मिला लें। अगर त्वचा ऑयली है तो इसमें नींबू का रस भी मिलाएं। इस मिश्रण को चेहरे पर लगाएं और 10-15 मिनट बाद हल्के गुनगुने पानी से धो लें।
फायदे-
- शहद त्वचा में नमी बनाए रखते हुए बैक्टीरिया से लड़ता है।
- दालचीनी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ावा देकर त्वचा में नैचुरल ग्लो लाती है और मुहांसों को कम करती है।
- नींबू का रस त्वचा के एक्स्ट्रा ऑयल को कम करता है और ब्लैकहेड्स व्हाइटहेड्स से छुटकारा दिलाता है।
पपीता और ओटमील का एक्सफोलिएटिंग पैक
यह पैक त्वचा की डेड स्किन को हटाकर उसे कोमल और चमकदार बनाने का काम करता है। पपीते में मौजूद एंजाइम त्वचा के लिए नेचुरल एक्सफोलिएंट का काम करते हैं।
सामग्री-
- 2 चम्मच पका हुआ पपीता, मैश किया हुआ
- 1 चम्मच ओटमील
- 1 चम्मच दही
बनाने का तरीका-
पपीते, ओटमील और दही को मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें। इसे चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट तक लगा रहने दें। फिर हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए ठंडे पानी से धो लें।
फायदे-
- पपीता त्वचा को एक्सफोलिएट करके उसे चमकदार बनाता है और फाइन लाइन्स को कम करता है।
- ओटमील त्वचा की नमी बरकरार रखता है और हल्के एक्सफोलिएंट का काम करता है।
- दही त्वचा में कसाव लाती है और उसे मुलायम बनाती है।
