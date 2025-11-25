ओपन पोर्स ने छीन ली है चेहरे की खूबसूरती? आज ही ट्राई करें 5 'नेचुरल' टोनर, शीशे-सी चमकेगी स्किन
क्या आपने कभी आईने में खुद को देखते हुए सोचा है- “काश मेरी स्किन इतनी स्मूद होती कि पोर्स दिखाई ही न दें!” जी हां, ओपन पोर्स चेहरे को न सिर्फ रूखा और अनइवन दिखाते हैं, बल्कि आपका नेचुरल ग्लो भी छिपा देते हैं। मेकअप करें, तो वह ठीक से बैठता नहीं, और बिना मेकअप चेहरा फीका नजर आता है। ऐसे में, आइए जानें कौन-से 5 नेचुरल टोनर आपकी स्किन को शीशे-सी क्लियर बना सकते हैं।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। चेहरे पर दिखाई देने वाले बड़े-बड़े पोर्स न सिर्फ मेकअप को खराब दिखाते हैं, बल्कि स्किन की खूबसूरती भी छिपा देते हैं। कई बार महंगे प्रोडक्ट्स भी इस समस्या को पूरी तरह दूर नहीं कर पाते। हालांकि, क्या आप जानती हैं कि आपकी किचन में ही ऐसे नेचुरल टोनर मौजूद हैं, जो पोर्स को टाइट कर आपकी त्वचा को शीशे जैसी साफ और स्मूद बना सकते हैं? जी हां, अगर आप चमकदार, ग्लास-स्किन जैसी त्वचा चाहती हैं, तो इन 5 घरेलू टोनर को अपनी स्किनकेयर रूटीन में जरूर शामिल करें।
गुलाब जल
गुलाबजल एक नेचुरल स्किन टोनर है जो पोर्स को सिकोड़ने में बेहद असरदार है। रोजाना इसे कॉटन पैड की मदद से चेहरे पर लगाएं। यह स्किन का pH-बैलेंस ठीक रखता है, ऑयल कंट्रोल करता है और त्वचा को अंदर से हाइड्रेट करता है। नियमित इस्तेमाल से त्वचा मुलायम, फ्रेश और बेदाग दिखने लगती है।
खीरे का टोनर
खीरे में 95% पानी होता है, जो स्किन को ठंडक और नमी देता है। यह ओपन पोर्स को टाइट कर त्वचा को नेचुरली ग्लोइंग बनाता है। खीरे का रस निकालकर उसे स्प्रे बोतल में भरकर टोनर की तरह इस्तेमाल करें। यह ऑयली और एक्ने-प्रोन स्किन के लिए खासतौर पर फायदेमंद है।
ग्रीन टी टोनर
ग्रीन टी में मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स स्किन को फ्री-रैडिकल्स से बचाते हैं और ओपन पोर्स को कम करने में मदद करते हैं। ठंडी की हुई ग्रीन टी को एक स्प्रे बोतल में भर लें और दिन में 1–2 बार चेहरे पर स्प्रे करें। इससे त्वचा ना सिर्फ टाइट होती है, बल्कि नेचुरल ब्राइटनेस भी बढ़ती है।
एलोवेरा टोनर
एलोवेरा जेल त्वचा को शांत करता है, पोर्स को सिकोड़ता है और स्किन की टेक्सचर में सुधार लाता है। इसके लिए, एक चम्मच एलोवेरा जेल को एक कप पानी में मिलाकर इसका टोनर बनाएं। यह ड्राई, ऑयली और सेंसिटिव- सभी तरह की स्किन पर फिट बैठता है।
लेमन वॉटर टोनर
नींबू में मौजूद विटामिन C त्वचा को साफ करता है और ऑयल को नियंत्रित कर पोर्स को टाइट करता है। एक बाउल में दो चम्मच नींबू का रस और चार चम्मच पानी मिलाएं और कॉटन पैड से चेहरे पर लगाएं। ध्यान रखें, इसे सिर्फ रात में इस्तेमाल करें और लगाने के बाद सनस्क्रीन लगाना न भूलें।
कैसे करें सही तरीके से इस्तेमाल?
- चेहरा धोने के तुरंत बाद टोनर लगाएं, ताकि पोर्स सिकुड़ सकें।
- टोनर को कभी रगड़कर न लगाएं, बस हल्के हाथों से थपथपाएं।
- इसके बाद मॉइश्चराइजर जरूर लगाएं।
- हफ्ते में 4–5 दिन टोनर का यूज करें ताकि बेहतर और लंबे समय तक रहने वाले परिणाम मिल सकें।
ऑयल, पसीना, डस्ट और गलत स्किनकेयर रूटीन की वजह से पोर्स खुल जाते हैं और चेहरे की सुंदरता कम हो जाती है, लेकिन इन 5 नेचुरल टोनर की मदद से आप बिना केमिकल्स के भी अपनी स्किन को टाइट, साफ और ग्लोइंग बना सकती हैं। अगर आप नेचुरल और आसान स्किनकेयर चाहती हैं, तो आज से ही इनमें से कोई एक टोनर अपने रूटीन में शामिल करें और फिर देखें कैसे आपकी स्किन धीरे-धीरे शीशे की तरह चमकने लगती है।
Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लें।
