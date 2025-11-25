डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन को कहें बाय-बाय, बस चुनें अपने लिए सही टोनर और पाएं शीशे जैसी चमक

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अल्कोहल बेस्ड होने की वजह से पहले लोग जहां फेस टोनर का इस्तेमाल करने से बचते थे, वहीं यह अब यह लोगों के स्किन केयर का अहम हिस्सा बन गया है। अब अल्कोहल बेस्ड टोनर लेने की मजबूरी नहीं रह गई, क्योंकि यह वॉटर बेस्ड और नेचुरल तत्वों के साथ भी आता है।

यह स्किन को ब्राइट करने और एजिंग के साइन को कम करने में भी अपना असर दिखा रहा है। आखिर यह फेशियल टोनर करता क्या है, इसे लगाने का सही तरीका क्या है और कैसे आप अपने लिए सबसे बेहतर चुन सकते हैं, हम इस आर्टिकल में जानेंगे।