Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन को कहें बाय-बाय, बस चुनें अपने लिए सही टोनर और पाएं शीशे जैसी चमक

    By Niharika PandeyEdited By: Harshita Saxena
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 08:09 AM (IST)

    चेहरे की रंगत निखारनी हो, धूल-मिट्टी और गंदगी साफ करनी हो या फिर स्किन को हाइड्रेशन देना हो फेशियल टोनर यह सबकुछ करता है। अब आप अपनी स्किन की जरूरत और टाइप के हिसाब से नेचुरल तत्वों वाला टोनर चुन सकते हैं। इसकी कई वैराइटी बाजार में उपलब्ध है।

    prefferd source google
    Hero Image

    कैसे चुनें स्किन के लिए सही टोनर, जानें तरीका (Picture Credit- AI Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अल्कोहल बेस्ड होने की वजह से पहले लोग जहां फेस टोनर का इस्तेमाल करने से बचते थे, वहीं यह अब यह लोगों के स्किन केयर का अहम हिस्सा बन गया है। अब अल्कोहल बेस्ड टोनर लेने की मजबूरी नहीं रह गई, क्योंकि यह वॉटर बेस्ड और नेचुरल तत्वों के साथ भी आता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह स्किन को ब्राइट करने और एजिंग के साइन को कम करने में भी अपना असर दिखा रहा है। आखिर यह फेशियल टोनर करता क्या है, इसे लगाने का सही तरीका क्या है और कैसे आप अपने लिए सबसे बेहतर चुन सकते हैं, हम इस आर्टिकल में जानेंगे।

    क्या होता है फेशियल टोनर

    आमतौर पर यह एक वॉटर-बेस्ड लोशन या टॉनिक है जोकि चेहरा साफ करने और मॉइश्चराइजर का इस्तेमाल करने से पहले लगाया जाता है। भले ही यह प्रोडक्ट पानी जैसा महसूस होता हो लेकिन यह स्किन को ठंडक पहुंचाता है और उसे मॉइश्वराइज करता है।

    क्या करता है टोनर

    • चेहरे की गंदगी साफ करता है।
    • स्किन को हाइड्रेट करता है।
    • अन्य स्किन केयर प्रोडक्ट आसानी से स्किन में समा जाते हैं।
    • स्किन के पीएच बैलेंस को फिर से रिस्टोर करने में मदद करता है।

    इस तरह अपने लिए टोनर चुनें

    • एक्ने वाली स्किन के लिए: ऐसे में अल्फा हाइड्रॉक्सी एसिड और बीटा हाइड्रॉक्सी एसिड युक्त टोनर का इस्तेमाल करना सही है। कुछ टोनर में सैलिसिलिक एसिड होता है जोकि हाइपरपिग्मेंटशन और ऑयल कंट्रोल के लिए अच्छा माना जाता है।
    • सेंसिटिव स्किन के लिए: अगर आपको स्किन से जुड़ी किसी प्रकार की समस्या है तो ज्यादा फ्रेगरेंस, डाई और प्रीजरवेटिव वाला टोनर इस्तेमाल करने से बचें।
    • मैच्योर स्किन के लिए: विटामिन सी और फेरुलिक एसिड जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स युक्त टोनर ले सकते हैं। साथ ही नमी देने वाले हयालूरोनिक एसिड और ग्लिसरीन युक्त टोनर का इस्तेमाल भी इस टाइप की स्किन में फायदा पहुंचा सकता है।

    इस तरह करें इस्तेमाल

    • टोनर को हमेशा ही क्लींजर के बाद ही लगाएं, क्योंकि यह वॉटर-बेस्ड होता है। कई टोनर स्प्रे के रूप में आता है, जिसे सीधे चेहरे पर स्प्रे किया जा सकता है।
    • कुछ टोनर को कॉटन बॉल या रूई के फाहे से लगाने के लिए बनाया गया है। बस चेहरे को साफ करना है और रूई के फाहे से उसे चेहरे पर स्वाइप करना है। इसके बाद चेहरा धोने की जरूरत नहीं।

    यह भी पढ़ें- पार्लर जैसा ग्लो अब घर पर! 5 मिनट में बनाएं ये मैजिकल DIY फेशियल ब्लीच, मिलेगा चांद जैसा निखार