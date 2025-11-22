Language
    पिंपल्स की होगी छुट्टी! सैलिसिलिक एसिड को ऐसे किया इस्तेमाल, तो गायब हो जाएंगे दाग-धब्बे

    By Meenakshi NaiduEdited By: Harshita Saxena
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 06:57 AM (IST)

    चेहरे के पिंपल्स से छुटकारा पाने के लिए सैलिसिलिक एसिड एक असरदार उपाय है। ये स्किन की गहराई में जाकर रोमछिद्रों को साफ करता है, एक्स्ट्रा ऑयल को हटाता है और पिंपल्स को सुखाता है। इसे फेस वॉश, सीरम या स्पॉट ट्रीटमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। शुरुआत में सप्ताह में 2-3 बार उपयोग करें और हमेशा मॉइश्चराइजर व सनस्क्रीन लगाएं। सेंसिटिव स्किन वालों को पहले पैच टेस्ट करना चाहिए जिससे एलर्जी से बचा जा सके।

    पिंपल्स से छुटकारा: सैलिसिलिक एसिड का सही उपयोग और फायदे (Picture Credit- AI Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। चेहरे पर होने वाले पिंपल्स न सिर्फ स्किन की खूबसूरती को प्रभावित करते हैं, बल्कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी कम कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप एक ऐसा उपाय ढूंढ़ रहे हैं, जो पिंपल्स को जड़ से खत्म करने में मदद करे, तो सैलिसिलिक एसिड एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह एक बीटा हाइड्रॉक्सी एसिड (BHA) है, जो स्किन की गहराई में जाकर पोर्स को साफ करता है, साथ में डेड स्किन को तो हटाता ही है और नए पिंपल्स बनने से भी रोकता है। आइए विस्तार से जानते हैं इसके उपयोग का तरीका, फायदे और इससे जुड़ी जरूरी सावधानियां-

    सैलिसिलिक एसिड का उपयोग कैसे करें

    • फेस वॉश के रूप में- 1% या 2% सैलिसिलिक एसिड युक्त फेस वॉश से दिन में दो बार चेहरा वॉश करें। यह रोमछिद्रों को खोलने, एक्स्ट्रा ऑयल और डस्ट हटाने में मदद करता है।
    • टोनर और सीरम- नहाने या चेहरा धोने के बाद सैलिसिलिक एसिड टोनर या सीरम लगाएं। यह धीरे-धीरे स्किन को क्लियर करता है और ब्रेकआउट्स को कंट्रोल करता है।
    • स्पॉट ट्रीटमेंट- अगर किसी खास जगह पर पिंपल है, तो उस पर सैलिसिलिक एसिड जेल या क्रीम लगाएं। यह पिंपल को सुखाने में मदद करता है।
    • साप्ताहिक पील या मास्क- हफ्ते में एक बार इसका फेस पील या मास्क का प्रयोग करें, लेकिन स्किन टाइप के अनुसार और एक्सपर्ट की सलाह से ही।

    फायदे

    • पिंपल्स को जड़ से सुखाता है और नए पिंपल्स बनने से रोकता है।
    • रोमछिद्रों को खोलकर डेड स्किन और सीबम हटाता है, जिससे स्किन साफ दिखती है।
    • ऑयली स्किन पर विशेष रूप से प्रभावी है क्योंकि यह सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है।
    • ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स को कम करता है।
    • स्किन की ऊपरी परत को एक्सफोलिएट कर निखार लाता है।
    • सूजन और लालिमा को कम करता है, जिससे स्किन शांत और हेल्दी दिखती है।

    सावधानियां

    • शुरुआत में हफ्ते में 2–3 बार ही प्रयोग करें, ताकि स्किन को इसकी आदत हो सके।
    • सैलिसिलिक एसिड लगाने के बाद त्वचा को सूरज की रोशनी से बचाएं और सनस्क्रीन जरूर लगाएं।
    • अगर स्किन बहुत ज्यादा ड्राई, लाल या पील होने लगे तो उपयोग की मात्रा कम करें या कुछ दिन बंद करें।
    • सेंसिटिव स्किन वालों को पैच टेस्ट जरूर करना चाहिए।
    • हमेशा सॉफ्ट औरफ़ हाइड्रेटिंग मॉइश्चराइज का इस्तेमाल करें ताकि स्किन बैलेंस बनी रहे।

    सैलिसिलिक एसिड पिंपल्स और ऑयली स्किन के लिए एक इफेक्टिव उपाय है, लेकिन इसका सही उपयोग और नियमित देखभाल बेहद जरूरी है। अगर स्किन के लिए सही मात्रा और प्रॉडक्ट्स चुना जाए, तो यह आपकी स्किन को क्लियर, स्मूद और ग्लोइंग बना सकता है।

    Disclaimer: लेख में उल्लेखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो, तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।