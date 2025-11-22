पिंपल्स की होगी छुट्टी! सैलिसिलिक एसिड को ऐसे किया इस्तेमाल, तो गायब हो जाएंगे दाग-धब्बे

चेहरे के पिंपल्स से छुटकारा पाने के लिए सैलिसिलिक एसिड एक असरदार उपाय है। ये स्किन की गहराई में जाकर रोमछिद्रों को साफ करता है, एक्स्ट्रा ऑयल को हटाता है और पिंपल्स को सुखाता है। इसे फेस वॉश, सीरम या स्पॉट ट्रीटमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। शुरुआत में सप्ताह में 2-3 बार उपयोग करें और हमेशा मॉइश्चराइजर व सनस्क्रीन लगाएं। सेंसिटिव स्किन वालों को पहले पैच टेस्ट करना चाहिए जिससे एलर्जी से बचा जा सके।