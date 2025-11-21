घर पर ऐसे पहचानें अपना स्किन टाइप, नहीं होगी सही प्रोडक्ट चुनने में कोई परेशानी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। कोई चेहरे पर मुंहासे की वजह से परेशान है तो किसी को ड्राई स्किन की समस्या है, लेकिन क्या आपको पता है स्किन का सिर्फ एक या दो नहीं पांच टाइप होता है। अगर आप अपने स्किन टाइप को जान लें तो उसके हिसाब से प्रोडक्ट का चुनाव करना और उसे मैनेज करना ज्यादा आसान हो सकता है। आइए, हम आपकी इस मुश्किल को थोड़ा आसान कर देते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आपकी स्किन का टाइप क्या है।