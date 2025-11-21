घर पर ऐसे पहचानें अपना स्किन टाइप, नहीं होगी सही प्रोडक्ट चुनने में कोई परेशानी
आपकी स्किन का टाइप ऑयली, ड्राई, कॉम्बिनेशन, नॉर्मल है तो आपके प्रोडक्ट भी उसके अनुसार ही होंगे। स्किन टाइप के अनुसार तैयार किए गए प्रोडक्ट्स से आप टारगेटेड तरीके से अपनी समस्या को दूर कर स्किन को खूबसूरत और हेल्दी रख सकते हैं।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। कोई चेहरे पर मुंहासे की वजह से परेशान है तो किसी को ड्राई स्किन की समस्या है, लेकिन क्या आपको पता है स्किन का सिर्फ एक या दो नहीं पांच टाइप होता है। अगर आप अपने स्किन टाइप को जान लें तो उसके हिसाब से प्रोडक्ट का चुनाव करना और उसे मैनेज करना ज्यादा आसान हो सकता है। आइए, हम आपकी इस मुश्किल को थोड़ा आसान कर देते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आपकी स्किन का टाइप क्या है।
क्यों जरूरी है स्किन टाइप जानना
इससे आप जान पाएंगे कि आपकी स्किन से जुड़ी समस्या के लिए कौन-सा प्रोडक्ट ज्यादा कारगर होगा। ज्यादातर लोग तो अपनी स्किन टाइप को जाने बिना ही प्रोडक्ट खरीद लेते हैं और फायदे की जगह नुकसान उठाना पड़ता है। इन वजहों से जरूरी है स्किन टाइप जानना:
- ड्राई स्किन होने पर: अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको ऐसा मॉइश्चराइजर चाहिए जिसमें सेरामाइड, लेक्टिक एसिड या ग्लिसरॉल हो।
- सेंसिटिव स्किन के लिए: ऐसे स्किन टाइप वाले लोगों को फ्रेगरेंस फ्री प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने चाहिए।
- क्रीम, लोशन या फिर जैल: आपकी स्किन टाइप के आधार पर ही यह तय हो सकता है कि आपकी स्किन के लिए लोशन सही है, क्रीम, जैल या फिर फोम प्रोडक्ट्स।
इस तरह लगाएं अपने स्किन टाइप का पता
- अपने चेहरे को एक सौम्य, फ्रेगरेंस फ्री क्लींजर से धोएं।
- हल्के हाथों से चेहरे को तौलिए से पोछें।
- आधे घंटे तक कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगाना है।
- अब आईने में देखें और इन बातों पर गौर करें
- अगर आपका पूरा चेहरा चमकता हुआ नजर आ रहा है तो आपकी स्किन ऑयली है।
- अगर माथे, नाक और टुड्डी पर ऑयल नजर आ रहा है तो आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है।
- स्किन का टाइट महसूस होना ड्राई स्किन की निशानी है।
- नॉर्मल स्किन होने पर इस तरह का कोई भी बदलाव नजर नहीं आता ।
