ग्लिसरीन या कोल्ड क्रीम, सर्दियों में रूखी त्वचा के लिए किसका इस्तेमाल है ज्यादा बहतर?

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों की ठंडी हवाएं हमारी त्वचा की नमी चुरा लेती हैं, जिससे त्वचा रूखी, बेजान और फटी-फटी सी महसूस होने लगती है। ऐसे में हर घर में दो चीजें जरूर पाई जाती हैं- ग्लिसरीन और कोल्ड क्रीम... लेकिन सवाल यह है कि रूखी त्वचा के लिए इन दोनों में से 'बेस्ट फ्रेंड' कौन है, जो सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाए? आइए आसान भाषा में समझते हैं इन दोनों के काम करने का तरीका।

ग्लिसरीन ग्लिसरीन को विज्ञान की भाषा में 'ह्यूमेक्टेंट' कहा जाता है। इसका मुख्य काम हवा और त्वचा की अंदरूनी परतों से नमी को खींचकर त्वचा की ऊपरी परत में लॉक करना है। यह त्वचा को गहराई से हाइड्रेट करता है, जिससे रूखापन और खिंचाव तुरंत खत्म हो जाता है। यह हल्का होता है और ऑयली या मुहांसे वाली त्वचा के लिए भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह पोर्स को बंद नहीं करता। ध्यान रहे, इसे सीधा और गाढ़ा लगाने पर यह थोड़ा चिपचिपा महसूस हो सकता है। इसलिए, इसे अक्सर गुलाब जल के साथ मिलाकर लगाने की सलाह दी जाती है।

कोल्ड क्रीम कोल्ड क्रीम अक्सर ऑयल और पानी के मिश्रण से बनती है। इसका मुख्य काम त्वचा के ऊपर एक सुरक्षा कवच बनाना है। यह कवच हवा को त्वचा की नमी चुराने से रोकता है और त्वचा की प्राकृतिक नमी को 'लॉक' कर देता है। यह तुरंत रूखेपन और खुरदुरेपन को दूर करती है और जरूरत से ज्यादा रूखी या फटी हुई त्वचा को तुरंत आराम पहुंचाती है। यह बढ़ती उम्र वाली त्वचा के लिए भी बेहतरीन है, क्योंकि यह त्वचा में तेल की कमी को पूरा करती है। बता दें, कोल्ड क्रीम बहुत गाढ़ी होती है, इसलिए ऑयली स्किन वाले लोगों को यह चिपचिपी या हैवी महसूस हो सकती है और इससे मुहांसे भी निकल सकते हैं।