ग्लिसरीन या कोल्ड क्रीम, सर्दियों में रूखी त्वचा के लिए किसका इस्तेमाल है ज्यादा बहतर?
सर्दियों के आते ही त्वचा रूखी और बेजान होने लगती है। ठंडी हवाएं त्वचा की नमी को छीन लेती हैं और ऐसे में हर कोई यही सोचता है कि ग्लिसरीन लगाएं या अपनी पुरानी कोल्ड क्रीम पर भरोसा करें? आइए, दोनों के काम करने के तरीके को समझते हैं और जानते हैं कि आपकी स्किन के लिए क्या बेहतर है (Glycerin vs Cold Cream)।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों की ठंडी हवाएं हमारी त्वचा की नमी चुरा लेती हैं, जिससे त्वचा रूखी, बेजान और फटी-फटी सी महसूस होने लगती है। ऐसे में हर घर में दो चीजें जरूर पाई जाती हैं- ग्लिसरीन और कोल्ड क्रीम... लेकिन सवाल यह है कि रूखी त्वचा के लिए इन दोनों में से 'बेस्ट फ्रेंड' कौन है, जो सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाए? आइए आसान भाषा में समझते हैं इन दोनों के काम करने का तरीका।
ग्लिसरीन
ग्लिसरीन को विज्ञान की भाषा में 'ह्यूमेक्टेंट' कहा जाता है। इसका मुख्य काम हवा और त्वचा की अंदरूनी परतों से नमी को खींचकर त्वचा की ऊपरी परत में लॉक करना है।
यह त्वचा को गहराई से हाइड्रेट करता है, जिससे रूखापन और खिंचाव तुरंत खत्म हो जाता है। यह हल्का होता है और ऑयली या मुहांसे वाली त्वचा के लिए भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह पोर्स को बंद नहीं करता। ध्यान रहे, इसे सीधा और गाढ़ा लगाने पर यह थोड़ा चिपचिपा महसूस हो सकता है। इसलिए, इसे अक्सर गुलाब जल के साथ मिलाकर लगाने की सलाह दी जाती है।
कोल्ड क्रीम
कोल्ड क्रीम अक्सर ऑयल और पानी के मिश्रण से बनती है। इसका मुख्य काम त्वचा के ऊपर एक सुरक्षा कवच बनाना है।
यह कवच हवा को त्वचा की नमी चुराने से रोकता है और त्वचा की प्राकृतिक नमी को 'लॉक' कर देता है। यह तुरंत रूखेपन और खुरदुरेपन को दूर करती है और जरूरत से ज्यादा रूखी या फटी हुई त्वचा को तुरंत आराम पहुंचाती है। यह बढ़ती उम्र वाली त्वचा के लिए भी बेहतरीन है, क्योंकि यह त्वचा में तेल की कमी को पूरा करती है। बता दें, कोल्ड क्रीम बहुत गाढ़ी होती है, इसलिए ऑयली स्किन वाले लोगों को यह चिपचिपी या हैवी महसूस हो सकती है और इससे मुहांसे भी निकल सकते हैं।
आपके लिए क्या है बेहतर?
दरअसल, यह आपकी स्किन टाइप पर निर्भर करता है:
|स्किन टाइप
|बेस्ट ऑप्शन
|क्यों?
|ऑयली या एक्ने-प्रोन स्किन
|ग्लिसरीन
|यह लाइट होता है, नमी देता है और पोर्स को बंद नहीं करता। इसे गुलाब जल के साथ लगाएं।
|नॉर्नल टू ड्राई स्किन
|कोल्ड क्रीम
|यह नमी को लॉक करती है और दिन भर त्वचा को मुलायम रखती है।
|ज्यादा रूखी त्वचा
|कोल्ड क्रीम या ग्लिसरीन + गुलाब जल
|कोल्ड क्रीम एक मोटा सुरक्षा कवच देगी, जबकि ग्लिसरीन नमी को गहराई तक पहुंचाएगी।
यह भी पढ़ें- वर्किंग वुमन इन 5 स्टेप्स से पाएं कुदरती 'Glass Skin', नहीं पड़ेगी मेकअप की जरूरत
यह भी पढ़ें- महंगे स्क्रब्स को कहें ना! किचन में रखी 6 चीजों से बनाएं फेस स्क्रब और पाएं बेदाग-ग्लोइंग स्किन
Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।