वर्किंग वुमन इन 5 स्टेप्स से पाएं कुदरती 'Glass Skin', नहीं पड़ेगी मेकअप की जरूरत

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सुबह उठते ही ऑफिस के लिए भाग-दौड़, मीटिंग्स, डेडलाइन और घर की जिम्मेदारियां- इन सब में अक्सर हम खुद को आईने में देखना ही भूल जाते हैं, लेकिन सोचिए कैसा हो अगर आपको हर सुबह मेकअप करने की जरूरत ही न पड़े? कैसा हो अगर आपकी स्किन इतनी हेल्दी और शाइनी हो कि आप जहां भी जाएं, लोग आपसे आपकी 'नेचुरल चमक' का राज पूछें?

दरअसल, कोरियन ब्यूटी ट्रेंड से आई 'ग्लास स्किन' अब सिर्फ सपना नहीं है। यह ऐसी त्वचा है जो अंदर से हाइड्रेटेड, बेदाग और इतनी स्मूद हो कि बिल्कुल एक साफ शीशे की तरह रोशनी को रिफ्लेक्ट करे। वर्किंग वुमन के लिए हमने 5 ऐसे स्मार्ट, आसान और समय बचाने वाले स्टेप्स चुने हैं, जो आपकी रोजाना की रूटीन में फिट हो जाएंगे।

डबल क्लींजिंग है सबसे जरूरी कामकाजी महिलाएं अक्सर धूल, प्रदूषण और मेकअप के संपर्क में रहती हैं। केवल एक बार फेस वॉश करने से यह सब गंदगी पूरी तरह से नहीं निकल पाती। 'ग्लास स्किन' का पहला और सबसे जरूरी कदम है डबल क्लींजिंग।

पहले, एक माइल्ड क्लींजिंग ऑयल या बाम लें और अपने चेहरे पर हल्के हाथों से मसाज करें ताकि मेकअप और सनस्क्रीन घुल जाए। इसके बाद, एक फोमिंग या जेल बेस्ड फेस वॉश का इस्तेमाल करके अपने चेहरे को धो लें। यह तरीका स्किन के पोर्स को गहराई से साफ करता है, जिससे ब्लैकहेड्स की समस्या कम होती है और त्वचा दमकने लगती है।

टोनर और एसेंस से नमी को लॉक करें सफाई के बाद, त्वचा का pH संतुलन बिगड़ जाता है और उसे नमी की बहुत ज़रूरत होती है। इस समय एक हाइड्रेटिंग टोनर या 'एसेंस' का इस्तेमाल करें। ये साधारण पानी नहीं होते, बल्कि इनमें त्वचा को नमी देने वाले कई एक्टिव तत्व (जैसे Hyaluronic Acid या Glycerin) होते हैं।

इस स्टेप में कॉटन पैड की जगह, टोनर/एसेंस की कुछ बूंदें सीधे हथेली पर लें और हल्के से थपथपाते हुए त्वचा में समाएं। यह स्टेप त्वचा को तुरंत नमी देता है, उसे प्लंप बनाता है और 'ग्लास स्किन' वाला टेक्सचर देता है।

विटामिन C या नियासिनमाइड सीरम 'ग्लास स्किन' सिर्फ नमी वाली त्वचा नहीं होती, बल्कि यह बेदाग और अंदर से ब्राइट भी दिखनी चाहिए। इसके लिए, अपने रूटीन में एक एक्टिव सीरम भी जरूर शामिल करें। अगर आपकी त्वचा पर दाग-धब्बे या पिगमेंटेशन है, तो विटामिन C सीरम चुनें। यह त्वचा की रंगत को एकसमान बनाता है।

अगर आपकी स्किन ऑयली है या पोर्स बड़े हैं, तो नियासिनमाइड सीरम सबसे अच्छा है। यह पोर्स को छोटा करता है, ऑयल को बैलेंस करता है और स्किन को चमकदार बनाता है। मॉइस्चराइजर की हल्की परत यह स्टेप त्वचा की नमी को सील करने का काम करता है। 'ग्लास स्किन' के लिए गाढ़े, चिपचिपे क्रीम की जरूरत नहीं है। इसके बजाय, एक हल्का और जेल-आधारित मॉइस्चराइजर चुनें जो जल्दी अवशोषित हो जाए।

मॉइस्चराइजर को तब लगाएं जब आपकी त्वचा अभी भी थोड़ी गीली (यानी टोनर और सीरम लगाने के तुरंत बाद) हो। यह नमी को त्वचा के अंदर 'लॉक' कर देता है, जिससे आपकी त्वचा लंबे समय तक हाइड्रेटेड रहती है और वह अंदर से चमकती हुई दिखती है।

सनस्क्रीन को कभी न भूलें चाहे आप घर के अंदर हों या बाहर, धूप, प्रदूषण और नीली रोशनी आपकी त्वचा के 'ग्लास स्किन' वाले लुक को खराब कर सकती है। सनस्क्रीन आपकी त्वचा को क्षति से बचाने वाला सबसे जरूरी प्रोडक्ट है।