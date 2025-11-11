अपने बाथरूम से आज ही बाहर कर दें 5 चीजें, त्वचा और बालों के लिए हो सकती हैं खतरनाक

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हम सभी चाहते हैं कि हमारी त्वचा और बाल स्वस्थ और खूबसूरत दिखें। इसके लिए हम बाजार में मौजूद तमाम प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके बाथरूम या मेकअप किट में रखी कुछ चीजें (Harmful Beauty Products) आपकी स्किन और हेयर को डैमेज कर सकती हैं?

जी हां, डर्माटोलॉजिस्ट्स की मानें, तो कुछ ऐसे कॉमन प्रोडक्ट्स हैं जो लगते काम के हैं, लेकिन हमारी त्वचा और बालों के लिए नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। इस बारे में डॉ. गुरवीन वरैच ने एक पोस्ट शेयर करके जानकारी दी। आइए जाने वे कौन-सी 5 चीजें (Beauty Products to Avoid) हैं, जिन्हें आपको अपने घर से तुरंत हटा देना चाहिए।

लूफा लूफा को लोग बॉडी स्क्रब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह आपकी त्वचा के लिए खतरनाक है। लूफा का गीला और नम माहौल बैक्टीरिया और फंगस के पनपने के लिए परफेक्ट कंडीशन है। हर बार इस्तेमाल के बाद इसे ठीक से सूखा पाना मुश्किल होता है, जिससे यह कीटाणुओं का घर बन जाता है। इसलिए इससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही, लूफा की खुरदरी टेक्सचर त्वचा को जरूरत से ज्यादा एक्सफोलिएट कर देता है, जिससे स्किन बैरियर कमजोर होती है और रूखापन, जलन और एलर्जी की समस्या हो सकती है।

मेकअप वाइप्स मेकअप वाइप्स सुविधाजनक जरूर हैं, लेकिन ये आपकी त्वचा के लिए अच्छे नहीं हैं। ज्यादातर मेकअप वाइप्स में अल्कोहल, सिंथेटिक फ्रेग्रेंस और अन्य केमिकल्स होते हैं जो त्वचा के नेचुरल पीएच बैलेंस को बिगाड़ देते हैं। इससे त्वचा में जलन, रूखापन और डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि मेकअप वाइप्स मेकअप और गंदगी को पूरी तरह से साफ नहीं कर पाते, जिससे पोर्स बंद हो सकते हैं और ब्रेकआउट की संभावना बढ़ जाती है।