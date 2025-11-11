अपने बाथरूम से आज ही बाहर कर दें 5 चीजें, त्वचा और बालों के लिए हो सकती हैं खतरनाक
क्या आप जानते हैं आपके बाथरूम या मेकअप किट में मौजूद कुछ चीजें आपकी स्किन और बालों को चुपके-चुपके नुकसान पहुंचा रहे हैं? जी हां, हम अनजाने में कई ऐसी चीजों (Harmful Skincare Products) का इस्तेमाल करते हैं, जो दिखने में कारगर लगती हैं, लेकिन ये स्किन और बालों को नुकसान पहुंचाती हैं। आइए जानें कौन-कौन सी हैं ये चीजें।
जी हां, डर्माटोलॉजिस्ट्स की मानें, तो कुछ ऐसे कॉमन प्रोडक्ट्स हैं जो लगते काम के हैं, लेकिन हमारी त्वचा और बालों के लिए नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। इस बारे में डॉ. गुरवीन वरैच ने एक पोस्ट शेयर करके जानकारी दी। आइए जाने वे कौन-सी 5 चीजें (Beauty Products to Avoid) हैं, जिन्हें आपको अपने घर से तुरंत हटा देना चाहिए।
लूफा
लूफा को लोग बॉडी स्क्रब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह आपकी त्वचा के लिए खतरनाक है। लूफा का गीला और नम माहौल बैक्टीरिया और फंगस के पनपने के लिए परफेक्ट कंडीशन है। हर बार इस्तेमाल के बाद इसे ठीक से सूखा पाना मुश्किल होता है, जिससे यह कीटाणुओं का घर बन जाता है। इसलिए इससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही, लूफा की खुरदरी टेक्सचर त्वचा को जरूरत से ज्यादा एक्सफोलिएट कर देता है, जिससे स्किन बैरियर कमजोर होती है और रूखापन, जलन और एलर्जी की समस्या हो सकती है।
प्लास्टिक की कंघी
आपकी पुरानी प्लास्टिक की कंघी आपके बालों का दुश्मन साबित हो सकती है। प्लास्टिक की कंघी बालों के साथ फ्रिक्शन पैदा करती है, जिससे बालों के क्यूटिकल्स को नुकसान पहुंचता है। इसके कारण बाल फ्रिजी, रूखे और बेजान हो जाते हैं। इसके अलावा, प्लास्टिक की नुकीली दांतें स्कैल्प को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिससे स्कैल्प में इरिटेशन, खुजली और यहां तक कि पिंपल्स भी हो सकते हैं। डर्माटोलॉजिस्ट लकड़ी की चौड़े दांतों वाली कंघी या एंटी-स्टेटिक ब्रश के इस्तेमाल की सलाह देते हैं, जो बालों और स्कैल्प दोनों के लिए कोमल होते हैं।
नोज स्ट्रिप्स
नोज स्ट्रिप्स का इस्तेमाल करने पर उन पर चिपके ब्लैकहेड्स को देखकर भले ही संतुष्टि मिलती हो, लेकिन यह काफी महंगा पड़ सकता है। ये स्ट्रिप्स त्वचा की सबसे ऊपरी परत को जबरदस्ती नोचकर निकालते हैं। इस प्रक्रिया में न सिर्फ ब्लैकहेड्स, बल्कि त्वचा के जरूरी ऑयल और प्रोटेक्टिव लेयर भी निकल जाते हैं। इससे स्किन बैरियर कमजोर हो जाती है, जिसके कारण त्वचा में रूखापन और रेडनेस होने लगते हैं।
मेकअप वाइप्स
मेकअप वाइप्स सुविधाजनक जरूर हैं, लेकिन ये आपकी त्वचा के लिए अच्छे नहीं हैं। ज्यादातर मेकअप वाइप्स में अल्कोहल, सिंथेटिक फ्रेग्रेंस और अन्य केमिकल्स होते हैं जो त्वचा के नेचुरल पीएच बैलेंस को बिगाड़ देते हैं। इससे त्वचा में जलन, रूखापन और डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि मेकअप वाइप्स मेकअप और गंदगी को पूरी तरह से साफ नहीं कर पाते, जिससे पोर्स बंद हो सकते हैं और ब्रेकआउट की संभावना बढ़ जाती है।
एंटी-हेयरफॉल शैम्पू
बाल झड़ने की समस्या से परेशान लोग अक्सर 'एंटी-हेयरफॉल' शैम्पू ट्राई करते हैं। लेकिन डर्माटोलॉजिस्ट का मानना है कि ये शैम्पू समस्या का समाधान नहीं करते। दरअसल, बालों का झड़ना ज्यादातर अंदरूनी कारणों जैसे तनाव, नींद पूरी न होना, हार्मोनल इंबैलेंस, आयरन, प्रोटीन या विटामिन की कमी आदि की वजह से होता है। ये शैम्पू सिर्फ बाहरी सफाई करते हैं और बालों को झड़ने से रोक नहीं सकते।
