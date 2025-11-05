20-30 साल की महिलाओं में बढ़ रहा फेसलिफ्ट का क्रेज, सोशल मीडिया से बढ़ी ‘परफेक्ट लुक’ की चाहत

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज की डिजिटल दुनिया में सुंदर दिखना अब सिर्फ आत्मविश्वास का मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह सोशल मीडिया पर पहचान और एक्सेप्टेंस से भी जुड़ गया है। इसी वजह से अब फेसलिफ्ट जैसी सर्जरी, जो पहले 40 से 60 साल की उम्र की महिलाओं के बीच चलन में थी, अब 20 से 30 की उम्र में भी तेजी से ट्रेंड (Facelift Surgery in Young Women) कर रही है।

महिलाएं 30 साल की उम्र में अब ड-फेसलिफ्ट, नेक लिफ्ट और लिप लिफ्ट (Facelift Trend in 20s and 30s) जैसी सर्जरी करवा रही हैं, जिसके लिए वे लाखों रुपए खर्च करने को तैयार हैं। ऐसा वे अक्सर सोशल मीडिया पर “यंग और परफेक्ट” दिखने के दबाव में आकर करती हैं।

अब सिर्फ उम्र छिपाने का नहीं, सुंदरता बढ़ाने का जरिया फेसलिफ्ट में चेहरे की मांसपेशियों और टिशू को ऊपर उठाकर चेहरे का ढीलापन कम किया जाता है। नई तकनीक ‘डीप प्लेन फेसलिफ्ट’ त्वचा की गहरी परतों पर काम करती है, जिससे चेहरा ज्यादा नेचुरल दिखता है। पहले जहां यह प्रक्रिया उम्र के निशान छिपाने के लिए की जाती थी, अब यह ‘ब्यूटीफिकेशन’ यानी सुंदरता निखारने का जरिया बन चुकी है।

(Picture Courtesy: Freepik सोशल मीडिया बना सबसे बड़ा ट्रिगर ब्रिटेन में पिछले एक साल में फेसलिफ्ट सर्जरी के मामलों में 8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि अमेरिका में 35 से 55 वर्ष की उम्र वालों में इसका प्रतिशत 32% तक पहुंच गया है। एक रिसर्च के अनुसार, 57% महिलाएं सोशल मीडिया पर दूसरों के “फिल्टर किए हुए चेहरों” को देखकर खुद को कम आकर्षक महसूस करती हैं। वहीं 35% महिलाओं को लगता है कि अगर वे अपना लुक बदल लेंगी तो सोशल मीडिया पर लाइक्स और फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं।

सस्ती सर्जरी के लिए विदेशों का रुख, लेकिन बढ़ रहा खतरा महंगे इलाज से बचने के लिए कई महिलाएं अब तुर्की जैसे देशों की ओर रुख कर रही हैं, जहां कम खर्च में कॉस्मेटिक सर्जरी की सुविधा मिलती है। हालांकि, विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इन जगहों पर कई असुरक्षित और अनियमित क्लीनिक तेजी से खुल रहे हैं, जो मरीजों की सेहत के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। इसी कारण ब्रिटिश सरकार ने हाल ही में ऐसे क्लीनिकों पर सख्त नियम लागू किए हैं।