    20-30 साल की महिलाओं में बढ़ रहा फेसलिफ्ट का क्रेज, सोशल मीडिया से बढ़ी ‘परफेक्ट लुक’ की चाहत

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 10:43 AM (IST)

    फेस लिफ्ट जैसी सर्जरी पहले ज्यादा उम्र की महिलाएं करवाती थीं, ताकि एजिंग के निशान मिटा सकें। लेकिन अब यह तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। आजकल 20-30 साल की महिलाएं भी फेसलिफ्ट जैसी सर्जरी (Facelift Surgery) करवा रही हैं, ताकि वे और ज्यादा खूबसूरत और जवां दिखें। आइए जानें यह चलन क्यों तेजी से बढ़ रहा है।

    सोशल मीडिया पर पिक्चर परफेक्ट दिखने के लिए महिलाएं करवा रही हैं फेस लिफ्ट सर्जरी (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज की डिजिटल दुनिया में सुंदर दिखना अब सिर्फ आत्मविश्वास का मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह सोशल मीडिया पर पहचान और एक्सेप्टेंस से भी जुड़ गया है। इसी वजह से अब फेसलिफ्ट जैसी सर्जरी, जो पहले 40 से 60 साल की उम्र की महिलाओं के बीच चलन में थी, अब 20 से 30 की उम्र में भी तेजी से ट्रेंड (Facelift Surgery in Young Women) कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    महिलाएं 30 साल की उम्र में अब ड-फेसलिफ्ट, नेक लिफ्ट और लिप लिफ्ट (Facelift Trend in 20s and 30s) जैसी सर्जरी करवा रही हैं, जिसके लिए वे लाखों रुपए खर्च करने को तैयार हैं। ऐसा वे अक्सर सोशल मीडिया पर “यंग और परफेक्ट” दिखने के दबाव में आकर करती हैं। 

    अब सिर्फ उम्र छिपाने का नहीं, सुंदरता बढ़ाने का जरिया

    फेसलिफ्ट में चेहरे की मांसपेशियों और टिशू को ऊपर उठाकर चेहरे का ढीलापन कम किया जाता है। नई तकनीक ‘डीप प्लेन फेसलिफ्ट’ त्वचा की गहरी परतों पर काम करती है, जिससे चेहरा ज्यादा नेचुरल दिखता है। पहले जहां यह प्रक्रिया उम्र के निशान छिपाने के लिए की जाती थी, अब यह ‘ब्यूटीफिकेशन’ यानी सुंदरता निखारने का जरिया बन चुकी है।

    सोशल मीडिया बना सबसे बड़ा ट्रिगर

    ब्रिटेन में पिछले एक साल में फेसलिफ्ट सर्जरी के मामलों में 8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि अमेरिका में 35 से 55 वर्ष की उम्र वालों में इसका प्रतिशत 32% तक पहुंच गया है। एक रिसर्च के अनुसार, 57% महिलाएं सोशल मीडिया पर दूसरों के “फिल्टर किए हुए चेहरों” को देखकर खुद को कम आकर्षक महसूस करती हैं। वहीं 35% महिलाओं को लगता है कि अगर वे अपना लुक बदल लेंगी तो सोशल मीडिया पर लाइक्स और फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं।

    सस्ती सर्जरी के लिए विदेशों का रुख, लेकिन बढ़ रहा खतरा

    महंगे इलाज से बचने के लिए कई महिलाएं अब तुर्की जैसे देशों की ओर रुख कर रही हैं, जहां कम खर्च में कॉस्मेटिक सर्जरी की सुविधा मिलती है। हालांकि, विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इन जगहों पर कई असुरक्षित और अनियमित क्लीनिक तेजी से खुल रहे हैं, जो मरीजों की सेहत के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। इसी कारण ब्रिटिश सरकार ने हाल ही में ऐसे क्लीनिकों पर सख्त नियम लागू किए हैं।

    फेसलिफ्ट का बढ़ता बाजार और बदलती सोच

    कॉस्मेटिक सर्जरी अब सिर्फ उम्रदराज महिलाओं के लिए नहीं रह गई है, बल्कि यह “सेल्फ-इमेज” सुधारने का माध्यम बनती जा रही है। सोशल मीडिया के इस युग में जहां हर कोई “पिक्चर-परफेक्ट” दिखना चाहता है, वहीं यह भी सच है कि इस चाहत के चलते युवा महिलाएं अपने असली सुंदरता और आत्मविश्वास से दूर होती जा रही हैं।