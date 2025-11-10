5 Lifestyle Mistakes जो तेजी से बढ़ा रही हैं आपका हेयर फॉल, गंजेपन से बचना है; तो आज ही करें सुधार

Language
    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 10:22 AM (IST)

    क्या आपके बाल पहले से ज्यादा झड़ रहे हैं? अगर हां, तो इसके लिए शैंपू या खराब मौसम को दोष देने से पहले, अपने रोजमर्रा के लाइफस्टाइल पर एक नजर डाल लें। जी हां, अक्सर हमारी कुछ छोटी-छोटी आदतें ही बालों के झड़ने (Hair Fall) की बड़ी वजह बन जाती हैं। ऐसे में, गंजेपन से बचने के लिए इन्हें तुरंत सुधारना बेहद जरूरी है।

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर हम बालों की समस्या के लिए प्रदूषण या जीन्स को जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि सच तो यह है कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी की 5 ऐसी 'छोटी-छोटी' आदतें हैं, जिन्हें हम पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं और यही गलतियां खामोशी से हमारे स्कैल्प और बालों की जड़ों को कमजोर कर रही हैं। जी हां, यह समस्या बाहरी नहीं, बल्कि आपकी अपनी लाइफस्टाइल की 'अंदरूनी' गड़बड़ी है। आइए, विस्तार से जानते हैं इसके बारे में।

    स्ट्रेस लेना और खराब नींद

    आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव एक आम समस्या है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आपके बालों का सबसे बड़ा दुश्मन है? जब आप लंबे समय तक तनाव में रहते हैं, तो शरीर "कोर्टिसोल" नामक हॉर्मोन रिलीज करता है। यह हॉर्मोन बालों को 'विश्राम चरण' (Resting Phase) में धकेल देता है, जिससे वे समय से पहले झड़ने लगते हैं।

    • समाधान: रोजाना 7-8 घंटे की गहरी नींद लें। मेडिटेशन और हल्की एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में शामिल करें ताकि तनाव कम हो सके।

    पानी कम पीना और पोषण की कमी

    बालों के विकास के लिए हाइड्रेशन उतना ही जरूरी है जितना कि पौधे के लिए पानी। अगर आप पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं, तो आपके बाल रूखे और कमजोर हो जाते हैं। इसके अलावा, बालों को मजबूत बनाने के लिए प्रोटीन, आयरन और बायोटिन जैसे पोषक तत्वों की जरूरत होती है। जंक फूड पर निर्भर रहने से ये जरूरी तत्व नहीं मिल पाते।

    • समाधान: दिन भर में कम से कम 8-10 गिलास पानी जरूर पिएं। अपनी डाइट में हरी सब्जियां, फल, अंडे और नट्स को शामिल करें।

    बालों को कसकर बांधना और हीट स्टाइलिंग

    महिलाएं अक्सर टाइट पोनीटेल या जूड़ा बनाना पसंद करती हैं, जबकि पुरुष जेल या वैक्स लगाकर बालों को कसकर सेट करते हैं। बालों को बहुत कसकर खींचने से 'ट्रैक्शन एलोपेसिया' नामक समस्या हो सकती है, जिसमें हेयरलाइन के बाल तेजी से झड़ने लगते हैं। साथ ही, हेयर ड्रायर, स्ट्रेटनर और कर्लर की अत्यधिक गर्मी बालों की जड़ों को कमजोर कर देती है।

    • समाधान: ढीले हेयर स्टाइल चुनें। हीट स्टाइलिंग टूल्स का इस्तेमाल कम करें, और अगर करें भी तो हमेशा हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे का इस्तेमाल करें।

    जरूरत से ज्यादा शैंपू और गलत कंघी का यूज

    कुछ लोग सोचते हैं कि रोजाना शैंपू करने से बाल साफ रहते हैं, लेकिन ज्यादा शैंपू करने से स्कैल्प का नेचुरल ऑयल खत्म हो जाता है, जिससे रूखापन और कमजोरी आती है। इसके अलावा, गीले बालों में जोर से कंघी करना एक आम गलती है। गीले बाल सबसे कमजोर होते हैं।

    • समाधान: शैंपू जरूरत के हिसाब से करें, हर दिन नहीं। गीले बालों में हमेशा चौड़े दांतों वाली कंघी का इस्तेमाल करें और हल्के हाथों से सुलझाएं।

    धूम्रपान और शराब

    स्मोकिंग और शराब का सेवन केवल फेफड़ों या लिवर को ही नहीं, बल्कि बालों की सेहत को भी नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान करने से सिर की त्वचा में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिससे बालों की जड़ों तक जरूरी ऑक्सीजन और पोषण नहीं पहुंच पाता।

    • समाधान: अगर आपको हेल्दी और घने बाल चाहिए, तो धूम्रपान की आदत को तुरंत छोड़ दें और शराब का सेवन सीमित करें।

    याद रखें, आपके बाल आपकी लाइफस्टाइल का आईना होते हैं। इन पांच गलतियों को सुधारकर आप न केवल हेयर फॉल को रोक सकते हैं, बल्कि अपने बालों को पहले से ज्यादा हेल्दी और घना भी बना सकते हैं।

