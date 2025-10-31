Language
    Hair Fall की सबसे बड़ी वजह है प्रोटीन की कमी, डर्मेटोलॉजिस्ट ने किया बड़ा खुलासा

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 10:52 AM (IST)

    क्या आप सुबह उठते ही अपने तकिए पर या कंघी करने के बाद जमीन पर बालों का गुच्छा देखकर मायूस हो जाते हैं? अगर हां, तो सबसे पहले अपने शैम्पू या तेल को दोष देना बंद करें। जी हां, हो सकता है कि समस्या आपके किचन से जुड़ी हो, न कि बाथरूम से। दरअसल, डर्मेटोलॉजिस्ट का कहना है कि जब शरीर में प्रोटीन की कमी होती है, तो यह सीधा हमारे बालों की जड़ों को कमजोर कर देता है।  

    Hero Image

    Hair Fall के पीछे जिम्मेदार हो सकती है प्रोटीन की कमी (Image Source: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी रोज कंघी करने के बाद गुच्छों में बाल देखकर परेशान होते हैं? अगर हां, तो सबसे पहले अपने खान-पान पर ध्यान दें। जी हां, हमारे बाल जिसे हम खूबसूरती की निशानी मानते हैं, केराटिन नामक एक विशेष प्रोटीन से बने होते हैं। इसे आप बालों का बिल्डिंग ब्लॉक समझ सकते हैं।

    डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. अंकुर सरीन ने एक इंस्टाग्राम रील के जरिए बताया है कि जब हमारे शरीर को पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिलता, तो वह बालों को पोषण देना कम कर देता है। यही सबसे बड़ा कारण है कि प्रोटीन की कमी (Protein Deficiency) से बाल कमजोर होकर टूटने और झड़ने लगते हैं (Hair Fall Causes)। आइए जानते हैं इस समस्या से राहत के लिए आप क्या कदम उठा सकते हैं।

    hair fall

    बालों का झड़ना कैसे करे कम?

    अगर आप हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे हैं, तो दो मुख्य तरीकों से आप इस पर काबू पा सकते हैं:

    डाइट में प्रोटीन बढ़ाएं

    चूंकि बाल प्रोटीन से बने हैं, इसलिए आपको अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा तुरंत बढ़ानी चाहिए। दालें, पनीर, दही, अंडे, चिकन, मछली और सोयाबीन जैसी चीजें नियमित रूप से खाएं। जब आपके शरीर को भरपूर प्रोटीन मिलेगा, तो आपके बालों को मजबूती और पोषण मिलेगा।

    पेप्टाइड प्रोडक्ट्स का करें यूज

    प्रोटीन के अलावा, आप पेप्टाइड (Peptide)-बेस्ड सीरम और शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेप्टाइड एक तरह से प्रोटीन के छोटे-छोटे हिस्से होते हैं, जो सीधे हमारे बालों की जड़ों और स्कैल्प को गहरा पोषण देते हैं। इनके इस्तेमाल से:

    • बालों का झड़ना कम होता है।
    • बालों की मजबूती बढ़ती है।
    • बाल स्वस्थ और घने दिखते हैं।

    सल्फेट-फ्री शैम्पू चुनें

    अपने बालों को धोते समय हमेशा सल्फेट-फ्री शैम्पू का ही इस्तेमाल करें। दरअसल, सल्फेट एक स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है जो शैम्पू में झाग पैदा करता है, लेकिन यह आपके बालों के नेचुरल ऑयल को भी छीन लेता है, जिससे आपके बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं। जाहिर है रूखे बाल जल्दी टूटने लगते हैं। सल्फेट-फ्री शैम्पू आपके बालों को रूखा किए बिना साफ करता है।

    याद रखें, स्ट्रॉन्ग और हेल्दी हेयर पाने के लिए अंदरूनी पोषण और बाहरी देखभाल दोनों का तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है।

