Hair Fall की सबसे बड़ी वजह है प्रोटीन की कमी, डर्मेटोलॉजिस्ट ने किया बड़ा खुलासा

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी रोज कंघी करने के बाद गुच्छों में बाल देखकर परेशान होते हैं? अगर हां, तो सबसे पहले अपने खान-पान पर ध्यान दें। जी हां, हमारे बाल जिसे हम खूबसूरती की निशानी मानते हैं, केराटिन नामक एक विशेष प्रोटीन से बने होते हैं। इसे आप बालों का बिल्डिंग ब्लॉक समझ सकते हैं।

डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. अंकुर सरीन ने एक इंस्टाग्राम रील के जरिए बताया है कि जब हमारे शरीर को पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिलता, तो वह बालों को पोषण देना कम कर देता है। यही सबसे बड़ा कारण है कि प्रोटीन की कमी (Protein Deficiency) से बाल कमजोर होकर टूटने और झड़ने लगते हैं (Hair Fall Causes)। आइए जानते हैं इस समस्या से राहत के लिए आप क्या कदम उठा सकते हैं।

बालों का झड़ना कैसे करे कम? अगर आप हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे हैं, तो दो मुख्य तरीकों से आप इस पर काबू पा सकते हैं: डाइट में प्रोटीन बढ़ाएं चूंकि बाल प्रोटीन से बने हैं, इसलिए आपको अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा तुरंत बढ़ानी चाहिए। दालें, पनीर, दही, अंडे, चिकन, मछली और सोयाबीन जैसी चीजें नियमित रूप से खाएं। जब आपके शरीर को भरपूर प्रोटीन मिलेगा, तो आपके बालों को मजबूती और पोषण मिलेगा।

पेप्टाइड प्रोडक्ट्स का करें यूज प्रोटीन के अलावा, आप पेप्टाइड (Peptide)-बेस्ड सीरम और शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेप्टाइड एक तरह से प्रोटीन के छोटे-छोटे हिस्से होते हैं, जो सीधे हमारे बालों की जड़ों और स्कैल्प को गहरा पोषण देते हैं। इनके इस्तेमाल से: