किचन की दालचीनी से मिलेगा पार्लर जैसा ग्लो! बस इन 5 तरीकों से करना होगा इस्तेमाल
दालचीनी सिर्फ एक मसाला नहीं है, जो हमारे खाने को खुशबूदार और स्वादिष्ट बनाता है। यह आपकी रसोई में छिपा एक ऐसा जादुई खजाना है, जो आपकी त्वचा को पार्लर जैसा निखार दे सकता है। जी हां, दालचीनी में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट्स गुण होते हैं, जो मुहांसों, एजिंग साइन्स और ड्राई स्किन को ट्रीट करने में मदद करते हैं।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दालचीनी, जिसे हम आमतौर पर खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वह हमारी त्वचा के लिए किसी जादू की छड़ी से कम नहीं है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो आपकी त्वचा को अंदर से ठीक करते हैं और आपको पार्लर जैसा नेचुरल ग्लो दे सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस चमत्कारी मसाले को अपनी सुंदरता की रूटीन में कैसे शामिल करना चाहिए।
मुहांसों के लिए शहद और दालचीनी का मास्क
अगर आप मुहांसों से परेशान हैं, तो यह मास्क आपके लिए सबसे बेहतर है। दालचीनी में मौजूद एंटी-बैक्टीरियल गुण मुहांसों को पैदा करने वाले कीटाणुओं को खत्म करते हैं।
- कैसे बनाएं: 1 चम्मच शहद में आधा चम्मच दालचीनी पाउडर मिलाएं।
- कैसे लगाएं: इस पेस्ट को सिर्फ मुहांसों पर रात भर लगाकर छोड़ दें।
यह न केवल मुहांसे सुखाता है, बल्कि उनके निशान भी हल्के करता है।
दमकती त्वचा के लिए ओटमील और दालचीनी का फेस पैक
यह पैक आपकी त्वचा को अंदर से साफ करता है और डेड स्किन सेल्स को हटाता है, जिससे त्वचा में तुरंत चमक आती है।
- कैसे बनाएं: 2 चम्मच ओटमील, 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर और थोड़ा सा दूध मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बनाएं।
- कैसे लगाएं: इसे चेहरे पर 15 मिनट तक लगाकर रखें और फिर ठंडे पानी से धो लें।
यह एक बेहतरीन एक्सफोलिएटर है, जो आपकी त्वचा को मुलायम और चमकदार बनाता है।
होंठों को फुलर बनाने के लिए दालचीनी और पेट्रोलियम जेली
क्या आप बिना इन्जेक्शन के फुलर होंठ चाहती हैं? बता दें, दालचीनी आपके होंठों में खून के बहाव को बढ़ाकर उन्हें नेचुरली फिलिंग लुक देती है।
- कैसे बनाएं: थोड़ी-सी पेट्रोलियम जेली में एक चुटकी दालचीनी पाउडर मिलाएं।
- कैसे लगाएं: इसे अपने होंठों पर धीरे-धीरे रगड़ें (स्क्रब करें)।
यह होंठों की सूखी परत हटाता है और उन्हें गुलाबी और फिलिंग दिखाता है।
काले धब्बों के लिए नींबू और दालचीनी का घोल
नींबू में मौजूद विटामिन-सी और दालचीनी मिलकर काले धब्बों और पिगमेंटेशन को हल्का करने में मदद करते हैं।
- कैसे बनाएं: 1 चम्मच नींबू का रस और 1/4 चम्मच से भी कम दालचीनी पाउडर मिलाएं।
- कैसे लगाएं: रुई की मदद से इस घोल को केवल काले धब्बों पर लगाएं और 5 मिनट बाद धो लें।
नींबू का इस्तेमाल करने के बाद धूप में बाहर न निकलें।
ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए दालचीनी का तेल
मालिश करने से त्वचा में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे आपकी त्वचा प्राकृतिक रूप से स्वस्थ और गुलाबी दिखती है।
- कैसे बनाएं: थोड़े से नारियल तेल में दालचीनी के तेल की 2-3 बूंदें मिलाएं (या चाहें तो दालचीनी की एक छोटी स्टिक गर्म करें)।
- कैसे लगाएं: इस मिश्रण से चेहरे की हल्के हाथों से मालिश करें।
यह आपकी त्वचा को टाइट करता है और प्राकृतिक रूप से स्वस्थ चमक देता है।
यह भी पढ़ें- ठंड के कारण चेहरे पर होने वाली ड्राईनेस से छुटकारा दिलाएंगे 4 एलोवेरा फेस मास्क, स्किन बनेगी ग्लोइंग
यह भी पढ़ें- इंस्टेंट ग्लो के लिए चावल के आटे से बनाएं ये 2 मैजिकल स्क्रब, चेहरा होगा मक्खन जैसा सॉफ्ट
Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।