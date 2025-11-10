Language
    ठंड के कारण चेहरे पर होने वाली ड्राईनेस से छुटकारा दिलाएंगे 4 एलोवेरा फेस मास्क, स्किन बनेगी ग्लोइंग

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 07:00 AM (IST)

    सर्दी आते ही स्किन रूखी और खिंची-खिंची महसूस होने लगती है। इसके कारण चेहरा बेजान नजर आने लगता है। लेकिन इस परेशानी को दूर करने में एलोवेरा काफी मददगार साबित हो सकता है। दरअसल, एलोवेरा स्किन को हाइड्रेट करता है और चेहरे को ग्लोइंग बनाने में भी मदद करता है। आइए जानें ड्राईनेस दूर करने के एलोवेरा से बने 4 फेस पैक्स।

    चेहरे की ड्राईनेस दूर करेगा एलोवेरा (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों का मौसम अपने साथ कोहरे, सर्द हवाओं और ठंडक का एहसास तो लाता है, लेकिन यह हमारी त्वचा के लिए कई समस्याएं भी साथ लेकर आता है। ठंड के कारण हवा में नमी की कमी हो जाती है, जिससे हमारी त्वचा रूखी, बेजान और टाइट महसूस होने लगती है।

    चेहरे की त्वचा ठंड से सबसे ज्यादा प्रभावित होती है, क्योंकि यह सीधे ठंडी हवा के संपर्क में आती है। ऐसे में त्वचा में खिंचाव, फ्लेकिंग और यहां तक कि खुजली की समस्या भी हो सकती है। लेकिन इन परेशानियों से बचने का आसान तरीका है एलोवेरा फेस मास्क। आइए जानते हैं ऐसे ही 4 असरदार एलोवेरा फेस मास्क के बारे में, जो आपको सर्दियों में भी त्वचा को हाइड्रेटेड, मुलायम और चमकदार बनाए रखेंगे।

    मलाई और शहद के साथ एलोवेरा का हाइड्रेटिंग मास्क

    यह मास्क सर्दियों में ड्राई स्किन के लिए रामबाण का काम करता है। मलाई प्राकृतिक रूप से त्वचा में नमी बनाए रखती है और शहद एक प्राकृतिक ह्यूमेक्टेंट है, यानी यह हवा से नमी खींचकर त्वचा तक पहुंचाता है।

    सामग्री-

    • 2 चम्मच ताजा एलोवेरा जेल
    • 1 चम्मच मलाई
    • 1 चम्मच कच्चा शहद

    बनाने का तरीका-

    सभी सामग्रियों को अच्छी तरह मिलाकर एक पेस्ट बना लें। इस मास्क को साफ त्वचा पर अच्छी तरह लगाएं और 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद ठंडे पानी से चेहरा धो लें। हफ्ते में दो बार इस मास्क का इस्तेमाल करने से त्वचा में कसावट और नमी वापस लौटती है।

    aloevera facepacks

    (Picture Courtesy: Freepik)

    दही और शहद के साथ एलोवेरा का सूदिंग मास्क

    दही में लैक्टिक एसिड होता है, जो एक प्राकृतिक एक्सफोलिएंट की तरह काम करके डेड स्किन सेल्स को हटाता है और त्वचा को मुलायम बनाता है। यह मास्क न सिर्फ ड्राईनेस दूर करता है, बल्कि त्वचा पर पड़े धब्बों को भी हल्का करने में मददगार है।

    सामग्री-

    • 2 चम्मच एलोवेरा जेल
    • 1 चम्मच दही
    • ½ चम्मच शहद

    बनाने का तरीका-

    तीनों चीजों को मिलाकर चिकना पेस्ट तैयार कर लें। इसे चेहरे और गर्दन पर लगाएं और 15 मिनट बाद हल्के हाथों से मसाज करते हुए ठंडे पानी से धो लें। इससे त्वचा के डेड सेल्स निकल जाएंगे और त्वचा हाइड्रेट होगी।

    केसर और बादाम तेल के साथ एलोवेरा 

    अगर आपकी त्वचा बेहद ज्यादा रूखी और डैमेज्ड है, तो यह मास्क आपके लिए परफेक्ट है। केसर त्वचा में नई चमक और ग्लो लाता है, जबकि बादाम का तेल त्वचा को अंदर से पोषण देकर उसे मुलायम बनाता है।

    सामग्री-

    • 2 चम्मच एलोवेरा जेल
    • 4-5 केसर के धागे
    • ½ चम्मच बादाम का तेल

    बनाने का तरीका-

    एलोवेरा जेल में भीगी हुई केसर और बादाम के तेल को मिलाकर अच्छी तरह फेंट लें। इस मास्क को चेहरे पर लगाकर 20 मिनट तक लगा रहने दें। फिर धो लें। 

    गुलाब जल और एलोवेरा का रिफ्रेशिंग मास्क

    यह मास्क सेंसिटिव स्किन के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। गुलाब जल त्वचा को शांत और तरोताजा करता है और एलोवेरा के साथ मिलकर यह हल्के मॉइस्चराइजिंग का काम करता है।

    सामग्री-

    • 1 चम्मच एलोवेरा जेल
    • 1 चम्मच गुलाब जल
    • 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी

    बनाने का तरीका-

    सभी चीजों को मिलाकर एक महीन पेस्ट बना लें। अगर पेस्ट गाढ़ा लगे तो थोड़ा और गुलाब जल मिला सकते हैं। इसे चेहरे पर लगाएं और सूखने से पहले ही हल्के हाथों से रब करते हुए धो लें। यह मास्क त्वचा की जलन को शांत करेगा और हल्की नमी देगा।