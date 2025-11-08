इंस्टेंट ग्लो के लिए चावल के आटे से बनाएं ये 2 मैजिकल स्क्रब, चेहरा होगा मक्खन जैसा सॉफ्ट

Language
    अगर आप इंस्टेंट निखार और सॉफ्ट स्किन चाहती हैं तो चावल से बना होममेड स्क्रब बेहतरीन उपाय है। चावल में मौजूद नेचुरल एक्सफोलिएंट डेड स्किन हटाकर चेहरे को स्मूद बनाते हैं और स्किन टोन को सुधारते हैं। आप इसे एलोवेरा जेल या दही के साथ मिलाकर फेस स्क्रब बना सकती हैं। ये घरेलू स्क्रब त्वचा को सॉफ्ट, क्लियर और हेल्दी बनाए रखते हैं।

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए हम तरह-तरह के प्रॉडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार इनका असर न के बराबर होता है या फिर इनसे साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। ऐसे में घर पर मौजूद नेचुरल इंग्रीडिएंट्स से स्किन केयर करना न सिर्फ सेफ होता है बल्कि बेहद प्रभावी भी होता है।चावल यानी राइस ऐसा ही एक प्राकृतिक तत्व है, जो त्वचा को एक्सफोलिएट करने, चमक देने और स्मूद बनाने में कारगर है।

    चावल में मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स, अमीनो एसिड और विटामिन ई स्किन को डीप नरिशमेंट देते हैं और डेड स्किन को हटाकर इंस्टेंट निखार लाते हैं। खास बात ये है कि आप इसे घर पर ही दो बेहद आसान तरीकों से स्क्रब की तरह इस्तेमाल कर सकती हैं। आइए जानते हैं इन दोनों चावल स्क्रब्स को बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका

    चावल और एलोवेरा स्क्रब- डल स्किन के लिए बेस्ट

    अगर आपकी स्किन डल दिख रही है और उसमें फ्रेशनेस की कमी महसूस हो रही है, तो यह स्क्रब बेहद फायदेमंद रहेगा। इसके लिए 2 चम्मच चावल लें और उन्हें अच्छे से पीसकर बारीक पाउडर बना लें। अब इसमें 2 चम्मच फ्रेश एलोवेरा जेल मिलाएं और एक स्मूद पेस्ट तैयार करें।

    इस पेस्ट को चेहरे पर लगाकर हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में 2-3 मिनट तक मसाज करें। फिर नारी पानी से चेहरा धो लें। चावल की हल्की ग्रैन्युलर टेक्सचर डेड स्किन को हटाती है और एलोवेरा स्किन को सॉफ्ट और हाइड्रेट बनाता है। यह स्क्रब सनटैन और थकावट भरी त्वचा को तुरंत तरोताजा कर देता है।

    चावल और दही स्क्रब- ग्लो और टोनिंग के लिए बेस्ट 

    यह स्क्रब त्वचा की रंगत निखारने और पोर्स को टाइट करने में मदद करता है। इसे बनाने के लिए 2 चम्मच चावल का आटा लें और उसमें 1 चम्मच ताजा दही मिलाएं। पेस्ट तैयार करके इसे चेहरे पर लगाएं और 5 मिनट तक छोड़ दें। फिर उंगलियों से हल्के हाथों से मसाज करते हुए चेहरा वॉश करें  दही में मौजूद लैक्टिक एसिडस्किन को डीप क्लीन करता है और ने चुरल ग्लो लाता है, जबकि चावल स्किन को एक्सफोलिएट करके स्मूद बनाता है।

    इन दोनों स्क्रब्स का इस्तेमाल हफ्ते में दो बार करने से चेहरे पर इंस्टेंट निखार आता है, ब्लैकहेड्स और डेड स्किन कम होती है और स्किन बनती है सॉफ्ट, क्लियर और ग्लोइंग। स्क्रबिंग के बाद माइल्ड मॉइश्चराइजर जरूर लगाएं  स्किन को पूरा पोषण मिल सके।