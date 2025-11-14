महंगे स्क्रब्स को कहें ना! किचन में रखी 6 चीजों से बनाएं फेस स्क्रब और पाएं बेदाग-ग्लोइंग स्किन

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हर किसी की चाहत होती है बेदाग, दमकती और ग्लोइंग स्किन की। लेकिन धूल, धूप, पसीना और प्रदूषण हमारी स्किन की चमक धीरे-धीरे छीन लेते हैं। ऐसे में स्किन की गहराई से सफाई और डेड स्किन सेल्स को हटाना बेहद जरूरी हो जाता है। स्क्रबिंग अब महंगे स्क्रब्स को कहें 'ना'! किचन में रखी इन 3 चीज़ों से बनाएं असरदार Face Scrub, पाएं बेदाग और ग्लोइंग स्किन।(Homemade Scrub) एक ऐसा तरीका है, जिससे आप अपनी त्वचा को निखार सकते हैं।

मार्केट में मौजूद स्क्रब महंगे होने के साथ केमिकल्स से भरपूर होते हैं, जो स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं।यहां कुछ ऐसे ही असरदार होममेड स्क्रब्स की जानकारी दी गई है, जो पूरी तरह से नेचुरल हैं और तुरंत निखार देने में कारगर हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में-

कॉफी और शहद स्क्रब

कॉफी पाउडर में थोड़ा शहद मिलाकर तैयार करें पेस्ट। चेहरे पर हल्के हाथों से मसाज करें। ये स्क्रब त्वचा से गंदगी हटाकर इंस्टेंट ब्राइटनेस लाता है और शहद मॉइश्चराइजिंग का काम करता है।

चावल और दही स्क्रब

दरदरे पिसे हुए चावल में दही मिलाएं। इससे बना स्क्रब डेड स्किन हटाता है, स्किन को टोन करता है और निखार लाता है।

बेसन, हल्दी और दूध स्क्रब

बेसन, हल्दी और कच्चा दूध मिलाकर पेस्ट बनाएं। यह स्क्रब टैनिंग हटाने और ऑयली स्किन को साफ करने में बेहद फायदेमंद है।

ओट्स और दूध स्क्रब

ओट्स को दरदरा पीसकर उसमें कच्चा दूध मिलाएं। यह सेंसिटिव स्किन के लिए एक सौम्य स्क्रब है जो स्किन को सॉफ्ट बनाता है।

नींबू और चीनी स्क्रब

नींबू का रस और दरदरी चीनी मिलाकर स्क्रब तैयार करें। ये स्क्रब इंस्टेंट ब्राइटनेस लाने और ब्लैकहेड्स हटाने में मदद करता है।

ऐलोवेरा और ब्राउन शुगर स्क्रब

ऐलोवेरा जैल में ब्राउन शुगर मिलाकर स्क्रब करें। यह स्क्रब त्वचा को सॉफ्ट और कूलिंग इफेक्ट देने के साथ-साथ एक्सफोलिएट भी करता है।

संतरे के छिलके और गुलाब जल स्क्रब

संतरे के सूखे छिलकों को पीसकर उसमें गुलाब जल मिलाएं। यह स्क्रब स्किन को नेचुरल ग्लो देता है और दाग-धब्बे हल्के करता है।

मुल्तानी मिट्टी और ओट्स स्क्रब

मुल्तानी मिट्टी, ओट्स और गुलाब जल मिलाकर एक ठंडा और डीप क्लीनिंग स्क्रब बनाएं। यह स्क्रब ऑयल कंट्रोल करता है और स्किन को रिफ्रेश लुक देता है।

इन होममेड स्क्रब्स को हफ्ते में 1-2 बार इस्तेमाल करें और पाएं नेचुरल, फ्रेश और ग्लोइंग स्किन वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के।