पार्लर जैसा ग्लो अब घर पर! 5 मिनट में बनाएं ये मैजिकल DIY फेशियल ब्लीच, मिलेगा चांद जैसा निखार

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हर किसी की चाहत होती है कि उसकी स्किन साफ, ग्लोइंग और बेदाग दिखे, लेकिन मार्केट में मिलने वाले ब्लीच प्रॉडक्ट्स में मौजूद केमिकल्स कई बार स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। खासकर सेंसिटिव स्किन वालों के लिए ये काफी हानिकारक हो सकते हैं।

ऐसे में घरेलू उपाय यानी DIY फेशियल ब्लीच एक बेहतर, सुरक्षित और नेचुरल ऑप्शन है।ये न सिर्फ स्किन को बिना किसी साइड इफेक्ट के निखारते हैं, बल्कि उसे अंदर से पोषण भी देते हैं। यहां कुछ असरदार घरेलू ब्लीच की जानकारी दी गई है जो आपकी स्किन को ग्लोइंग, फ्रेश और खूबसूरत बनाएंगे। तो आइए जानते हैं इनके बारे में-

नींबू और शहद ब्लीच नींबू में नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं जो स्किन की रंगत को हल्का करने में मदद करते हैं, वहीं शहद स्किन को मॉइश्चराइज कर सॉफ्ट बनाता है। एक चम्मच नींबू के रस में एक चम्मच शहद मिलाएं और चेहरे पर 10-15 मिनट के लिए लगाएं। फिर गुनगुने पानी से वॉश करें।

दही और बेसन ब्लीच दही में लैक्टिक एसिड होता है जो स्किन को ब्राइट करता है, जबकि बेसन डेड स्किन हटाने में मदद करता है। एक चम्मच बेसन में 1 चम्मच दही मिलाकर फेस पर लगाएं और सूखने के बाद हल्के हाथों से मसाज करते हुए वॉश करें।

आलू का रस ब्लीच आलू में एंजाइम्स और विटामिन सी होता है जो टैनिंग को हटाने और स्किन को लाइट करने में मदद करता है। एक आलू को कद्दूकस करके उसका रस निकालें और कॉटन की मदद से पूरे चेहरे पर लगाएं। 15 मिनट बाद ठंडे पानी से वॉश करें।

टमाटर और ओटमील ब्लीच टमाटर टैनिंग हटाता है और ओटमील स्किन को एक्सफोलिएट करता है। टमाटर का पेस्ट बनाकर उसमें थोड़ा ओटमील पाउडर मिलाएं और फेस पर लगाकर 15 मिनट तक छोड़ दें, फिर हल्के हाथों से स्क्रब करते हुए वॉश करें।

पपीता और शहद ब्लीच पपीते में पपेन एंजाइम होता है जो डल स्किन को ब्राइट करता है और शहद स्किन को नमी देता है। पके पपीते के टुकड़े को मैश करके उसमें थोड़ा शहद मिलाएं और चेहरे पर लगाएं। संतरे के छिलके और दूध ब्लीच संतरे के सूखे छिलकों को पीसकर पाउडर बना लें। इसमें कच्चा दूध मिलाकर पेस्ट तैयार करें और चेहरे पर लगाएं। यह स्किन टोन को निखारने में मदद करता है। हल्दी और चंदन ब्लीच यह एक आयुर्वेदिक ब्लीच है, जो स्किन को ठंडक देने के साथ-साथ ग्लो भी देता है। एक चम्मच चंदन पाउडर में चुटकीभर हल्दी और गुलाबजल मिलाकर पेस्ट बनाएं। इसे चेहरे पर लगाकर सूखने दें फिरवॉश करें।