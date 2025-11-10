Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    महंगे प्रोडक्ट्स छोड़िए! चेहरे की सूजन, डार्क सर्कल और थकावट भगाएगा यह 'नेचुरल क्लीनअप'

    By Meenakshi NaiduEdited By: Nikhil Pawar
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 06:00 AM (IST)

    स्किन की नेचुरल खूबसूरती और ग्लो को बनाए रखने के लिए सिर्फ बाहरी देखभाल ही नहीं, बल्कि आंतरिक सफाई भी जरूरी होती है। लिंफेटिक ड्रेनेज ब्यूटी रिजीम शरीर की डिटॉक्स प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है, जो टॉक्सिन और एक्स्ट्रा ऑयल को बाहर निकालती है। जब यह तंत्र सुचारु रूप से काम करता है, तो चेहरे की सूजन कम होती है, त्वचा साफ, टाइट और हेल्दी दिखती है।  

    prefferd source google
    Hero Image

    चेहरे की गंदगी, टॉक्सिन्स और पफीनेस को कहे अलविदा (Image Source: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। त्वचा की खूबसूरती सिर्फ महंगे ब्यूटी प्रॉडक्ट्स और मेकअप से नहीं आती, बल्कि शरीर की आंतरिक सफाई और हेल्दी सिस्टम पर भी निर्भर करती है। लिंफेटिक ड्रेनेज ब्यूटी रिजीम एक ऐसी ही नेचुरल प्रोसेस है, जो न केवल आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाती है, बल्कि चेहरे की सूजन, डार्क सर्कल और थकावट को भी दूर करने में मदद करती है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Lymphatic Drainage for Face

    क्या है लिंफेटिक ड्रेनेज?

    यह शरीर का एक क्लीनिंग प्रोसेस है, जो Lymph Fluid के माध्यम से शरीर के टिश्यूज से टॉक्सिन, बैक्टीरिया को निकालने का काम करती है। लिंफ फ्लूएड ग्लैंड्स इसमें अहम भूमिका निभाती हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करती हैं।

    कैसे करता है काम?

    जब यह सिस्टम सक्रिय और संतुलित रहता है, तो चेहरे पर सूजन कम होती है, स्किन टाइट और क्लियर रहती है और नेचुरल ग्लो बना रहता है। यह ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाकर त्वचा में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की पूर्ति बढ़ाता है।

    'धीमी मालिश' का कमाल

    यह एक हल्की और धीमी गति से की जाने वाली मालिश है, जिसे हाथों, जेड रोलर या गुआ शा टूल्स की मदद से किया जाता है। इसे खासकर आंखों के नीचे की सूजन, फेस पफीनेस और डलनेस कम करने के लिए अपनाया जाता है।

    क्या हैं इसके फायदे?

    • चेहरे की सूजन और थकावट में राहत
    • ब्लड सर्कुलेशन में सुधार
    • डार्क सर्कल और एक्ने में कमी
    • स्किन में कसाव
    • स्किन की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी होना

    घर पर कैसे करें लिंफेटिक ड्रेनेज ब्यूटी रिजीम?

    हल्के प्रेशर में चेहरे को अंदर से बाहर की दिशा में स्ट्रोक्स देकर मसाज करें। जॉ लाइन, गाल, आंखों के नीचे और गर्दन पर धीरे-धीरे मसाज करना फायदेमंद होता है। इसे हफ्ते में 2-3 बार करें।

    क्यों है जरूरी?

    आज की भागदौड़ भरी और स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल में शरीर में टॉक्सिन्स का जमाव आम बात है, जो स्किन पर सीधा असर डालता है। लिंफेटिक ड्रेनेज ब्यूटी रिजीम इस समस्या से नेचुरल तरीके से राहत देती है और त्वचा की गहराई से देखभाल करती है।
             
    अगर आप नेचुरल तरीके से अपनी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, तो लिंफेटिक ड्रेनेज ब्यूटी रिजीम को अपने स्किन केयर रूटीन में जरूर शामिल करें।

    यह भी पढ़ें- बढ़ती उम्र थाम देती हैं फेशियल एक्सरसाइज, जवां रहने के लिए आप भी करें ट्राई

    यह भी पढ़ें- इन 5 कारणों से रोजाना रात में सोने से पहले करनी चाह‍िए पैरों की मालिश, सेहत को मिलेंगे गजब के फायदे

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।