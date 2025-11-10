महंगे प्रोडक्ट्स छोड़िए! चेहरे की सूजन, डार्क सर्कल और थकावट भगाएगा यह 'नेचुरल क्लीनअप'

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। त्वचा की खूबसूरती सिर्फ महंगे ब्यूटी प्रॉडक्ट्स और मेकअप से नहीं आती, बल्कि शरीर की आंतरिक सफाई और हेल्दी सिस्टम पर भी निर्भर करती है। लिंफेटिक ड्रेनेज ब्यूटी रिजीम एक ऐसी ही नेचुरल प्रोसेस है, जो न केवल आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाती है, बल्कि चेहरे की सूजन, डार्क सर्कल और थकावट को भी दूर करने में मदद करती है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।

क्या है लिंफेटिक ड्रेनेज? यह शरीर का एक क्लीनिंग प्रोसेस है, जो Lymph Fluid के माध्यम से शरीर के टिश्यूज से टॉक्सिन, बैक्टीरिया को निकालने का काम करती है। लिंफ फ्लूएड ग्लैंड्स इसमें अहम भूमिका निभाती हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करती हैं।

कैसे करता है काम? जब यह सिस्टम सक्रिय और संतुलित रहता है, तो चेहरे पर सूजन कम होती है, स्किन टाइट और क्लियर रहती है और नेचुरल ग्लो बना रहता है। यह ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाकर त्वचा में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की पूर्ति बढ़ाता है।

'धीमी मालिश' का कमाल यह एक हल्की और धीमी गति से की जाने वाली मालिश है, जिसे हाथों, जेड रोलर या गुआ शा टूल्स की मदद से किया जाता है। इसे खासकर आंखों के नीचे की सूजन, फेस पफीनेस और डलनेस कम करने के लिए अपनाया जाता है।

क्या हैं इसके फायदे? चेहरे की सूजन और थकावट में राहत

ब्लड सर्कुलेशन में सुधार

डार्क सर्कल और एक्ने में कमी

स्किन में कसाव

स्किन की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी होना घर पर कैसे करें लिंफेटिक ड्रेनेज ब्यूटी रिजीम? हल्के प्रेशर में चेहरे को अंदर से बाहर की दिशा में स्ट्रोक्स देकर मसाज करें। जॉ लाइन, गाल, आंखों के नीचे और गर्दन पर धीरे-धीरे मसाज करना फायदेमंद होता है। इसे हफ्ते में 2-3 बार करें।