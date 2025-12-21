ऑयली हो या ड्राई, स्किन टाइप के मुताबिक सही बॉडी लोशन चुनना है जरूरी; 3 बातों का रखें खास ध्यान

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर लोग सोचते हैं कि बॉडी लोशन की जरूरत सिर्फ सर्दियों में या सिर्फ रूखी त्वचा वालों को होती है, लेकिन सच तो यह है कि जैसे हमारे शरीर को पानी की जरूरत होती है, वैसे ही हमारी त्वचा को 'हाइड्रेशन' की। चाहे आपकी स्किन ऑयली हो, ड्राई हो या नॉर्मल- सही बॉडी लोशन का चुनाव आपकी त्वचा को लंबे समय तक जवां और चमकदार बनाए रख सकता है। गलत चुनाव न केवल आपकी त्वचा को चिपचिपा बना सकता है, बल्कि इससे मुंहासे और खुजली जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

(Image Source: AI-Generated) स्किन टाइप को पहचानें लोशन खरीदने से पहले यह समझना जरूरी है कि आपकी स्किन क्या मांग रही है। अगर नहाने के तुरंत बाद आपकी त्वचा खिंची-खिंची महसूस होती है, तो आपकी स्किन ड्राई है। अगर आपकी पीठ या कंधों पर प्राकृतिक चमक रहती है, तो आपकी स्किन ऑयली है। सही जानकारी ही सही प्रोडक्ट की पहली सीढ़ी है।

इन 3 खास बातों का हमेशा रखें ध्यान सामग्री पर करें गौर लोशन के डिब्बे को पलटें और उसके पीछे लिखी सामग्री को जरूर पढ़ें। ड्राई स्किन के लिए: ऐसे लोशन चुनें जिनमें शिया बटर, कोको बटर या हयालूरोनिक एसिड हो। ये त्वचा की नमी को अंदर लॉक कर देते हैं।

ऐसे लोशन चुनें जिनमें शिया बटर, कोको बटर या हयालूरोनिक एसिड हो। ये त्वचा की नमी को अंदर लॉक कर देते हैं। ऑयली स्किन के लिए: आपको हल्के और 'वॉटर-बेस्ड' लोशन की जरूरत है। एलोवेरा या टी-ट्री ऑयल वाले लोशन आपके लिए बेस्ट रहेंगे, क्योंकि ये त्वचा को बिना चिपचिपा बनाए नमी देते हैं।

(Image Source: AI-Generated) लोशन का टेक्सचर हर मौसम और हर स्किन टाइप के लिए एक ही जैसा लोशन सही नहीं होता।

अगर आपकी त्वचा बहुत ज्यादा रूखी है, तो गाढ़े 'क्रीम-बेस्ड' लोशन का इस्तेमाल करें।

गर्मी के मौसम में या ऑयली स्किन के लिए हमेशा 'लाइट-वेट' या जेल-बेस्ड लोशन चुनें, जो त्वचा में जल्दी समा जाए और आपको भारीपन महसूस न हो। खुशबू और केमिकल्स से बचें बाजार में मिलने वाले कई लोशन बहुत तेज खुशबू वाले होते हैं। दिखने और महकने में ये अच्छे लग सकते हैं, लेकिन इनमें मौजूद 'पैराबेन्स' और आर्टिफिशियल महक सेंसिटिव स्किन को नुकसान पहुंचा सकती है। हमेशा कोशिश करें कि आप बिना पैराबेन और कम से कम केमिकल्स वाला लोशन ही चुनें।