रसोई में छिपा है कोरियन ग्लास स्किन का राज, चावल के पानी से बने टोनर से दूर होंगे चेहरे के दाग-धब्बे
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। चेहरे पर डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन या अनियमित रंगत की समस्या आजकल एक आम समस्या बन गई है। प्रदूषण, धूप, हार्मोनल बदलाव या गलत स्किन केयर के कारण ये समस्या पैदा होती हैं। बाजार में ऐसे कई प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जो इन्हें दूर करने का दावा करते हैं (Dark Spots Remedy), लेकिन अक्सर वे महंगे होते हैं और उनमें केमिकल्स हो सकते हैं।
ऐसे में प्राकृतिक और घरेलू उपाय एक सुरक्षित और प्रभावी विकल्प साबित हो सकते हैं। इन्हीं में से एक है चावल के पानी से बना टोनर (Rice Water for Korean Glass Skin)। यह न सिर्फ डार्क स्पॉट्स को कम करने में मददगार है, बल्कि त्वचा को कोमल और चमकदार भी बनाता है। आइए जानें इस खास टोनर को कैसे बनाएं।
चावल का पानी त्वचा के लिए क्यों है फायदेमंद?
- एंटीऑक्सीडेंट गुण- इसमें फेरुलिक एसिड और एलन्टोइन जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो त्वचा को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। यह डार्क स्पॉट्स और झुर्रियों को रोकने में मदद करता है।
- पिगमेंटेशन कम होता है- चावल के पानी में मौजूद इनोसिटॉल नामक तत्व त्वचा के सेल्स को रिपेयर करने और पिगमेंटेशन को हल्का करने में मदद करता है। यह धीरे-धीरे डार्क स्पॉट्स को कम कर सकता है।
- कोमल सफाई- यह त्वचा के एक्स्ट्रा ऑयल, गंदगी और मेकअप को साफ करने में मदद करता है, बिना त्वचा की प्राकृतिक नमी को छीने।
- त्वचा को कसावट- यह त्वचा के पोर्स को टाइट करने और उसे फर्मनेस देने में सहायक माना जाता है।
- सूदिंग इफेक्ट- यह त्वचा की जलन, रेडनेस या सूजन को शांत करने में मदद कर सकता है।
घर पर कैसे बनाएं चावल के पानी का टोनर?
विधि 1- फर्मेंटेड चावल का पानी
- आधा कप सादे सफेद चावल लें। उन्हें अच्छी तरह पानी से धो लें ताकि गंदगी निकल जाए।
- धुले हुए चावलों को एक साफ बर्तन में डालकर दो कप पीने के पानी में भिगो दें।
- इसे 30 मिनट तक भीगा रहने दें, फिर हल्के हाथों से चावलों को मसलें ताकि पानी में स्टार्च निकल आए।
- इस पानी को एक अलग साफ कांच की बोतल या जार में छान लें।
- इस जार का ढक्कन ढीला रखकर इसे कमरे के तापमान पर 24 से 48 घंटे के लिए रख दें। इससे इसमें नेचुरल फर्मेंटेशन प्रक्रिया शुरू होगी।
- एक हल्की खटास की गंध आने पर, इसे फ्रिज में रख दें। यह 1 हफ्ते तक चलेगा।
विधि 2- ताजा चावल का पानी
- चावलों को अच्छी तरह धो लें।
- एक बर्तन में एक कप चावल और दो कप पानी डालकर इसे तब तक उबालें जब तक चावल पक न जाएं।
- चावल निकाल लें और बचे हुए गाढ़े, स्टार्च वाले पानी को ठंडा होने दें। इसे छानकर एक बोतल में भर लें। इसे फ्रिज में रखकर 4-5 दिन तक इस्तेमाल किया जा सकता है।
