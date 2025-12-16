नहाने से पहले सिर्फ 5 मिनट करें ड्राई ब्रशिंग, स्किन पर नजर आएंगे 5 कमाल के बदलाव

Language
    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 06:17 PM (IST)

    आजकल सोशल मीडिया पर ड्राई ब्रशिंग का काफी ट्रेंड चल रहा है। हर ब्यूटी इंफ्लूएंसर इसी बारे में बात कर रहा है। लेकिन क्या आपको पता है ड्राई ब्रशिंग कोई

    क्या होती है ड्राई ब्रशिंग (Picture Courtesy: AI Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आपने सोशल मीडिया पर ड्राई ब्रशिंग से जुड़े खूब सारे पोस्ट और वीडियो देखे होंगे। कई ब्यूटी इंफ्लूएंसर्स ड्राई ब्रशिंग को स्किन के लिए काफी फायदेमंद बता रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये ड्राई ब्रशिंग की तकनीक (How to Dry Brush) नई नहीं है, बल्कि काफी पुरानी है। 

    सर्दी के मौसम में ड्राई ब्रशिंग खासकर फायदेमंद हो सकती है। यह स्किन डिटॉक्स, एक्सफोलिएशन और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है (Benefits of Dry Brushing)। आइए जानें ड्राई ब्रशिंग होती क्या है और इसे कैसे करते हैं। 

    (Picture Courtesy: Freepik)

    ड्राई ब्रशिंग के फायदे

    • एक्सफोलिएशन- ड्राई ब्रशिंग त्वचा की सतह पर जमा डेड स्किन सेल्स को हटाती है, जिससे त्वचा चिकनी, कोमल और ज्यादा चमकदार दिखती है। यह पोर्स को खोलने में मदद करती है, जिससे त्वचा बेहतर तरीके से सांस ले पाती है।
    • लिम्फ सिस्टम एक्टिव करना- हमारे शरीर में लिम्फ सिस्टम टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करती है। ड्राई ब्रशिंग इस लिम्फ सिस्टम को एक्टिव करके शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया को बढ़ावा देती है।
    • ब्लड सर्कुलेशन में सुधार- ब्रशिंग की गति त्वचा के नीचे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है, जिससे त्वचा को ज्यादा ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते हैं। इससे त्वचा का स्वास्थ्य और रंगत में सुधार होता है।
    • सेल्युलाईट कम करना- नियमित ड्राई ब्रशिंग त्वचा के नीचे जमा फैट सेल्स को तोड़ने और त्वचा की टोन में सुधार करने में मदद कर सकती है, जिससे सेल्युलाईट कम होती दिखती है।
    • त्वचा के टोन और बनावट में सुधार- यह प्रैक्टिस त्वचा को ज्यादा स्मूद बनती है। साथ ही, कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाने में भी यह मददगार हो सकती है।

    ड्राई ब्रशिंग का सही तरीका

    • सही ब्रश चुनें- सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला ब्रश चुनें। ज्यादा हार्ट ब्रश स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है।
    • ड्राई स्किन पर करें- हमेशा ड्राई स्किन पर,नहाने से पहले ब्रशिंग करें।
    • हल्के हाथ से शुरू करें- पैरों के तलवों से शुरू करते हुए, लंबे, कोमल और ऊपर की ओर स्ट्रोक में ब्रश करें। 
    • समय- पूरे शरीर पर ब्रश करने में 5-10 मिनट लगते हैं। सप्ताह में 2-3 बार करना काफी है।
    • बाद में मॉइस्चराइज- ब्रशिंग के बाद नहाएं और फिर तेल या मॉइस्चराइजर लगाएं।

    इन बातों का ध्यान रखें

    • सेंसिटिव, सूजन या कटी-फटी स्किन पर ड्राई ब्रशिंग न करें।
    • बहुत जोर से ब्रश न करें, इससे त्वचा में जलन हो सकती है।