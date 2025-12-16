नहाने से पहले सिर्फ 5 मिनट करें ड्राई ब्रशिंग, स्किन पर नजर आएंगे 5 कमाल के बदलाव

(Picture Courtesy: Freepik)

एक्सफोलिएशन- ड्राई ब्रशिंग त्वचा की सतह पर जमा डेड स्किन सेल्स को हटाती है, जिससे त्वचा चिकनी, कोमल और ज्यादा चमकदार दिखती है। यह पोर्स को खोलने में मदद करती है, जिससे त्वचा बेहतर तरीके से सांस ले पाती है।

लिम्फ सिस्टम एक्टिव करना- हमारे शरीर में लिम्फ सिस्टम टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करती है। ड्राई ब्रशिंग इस लिम्फ सिस्टम को एक्टिव करके शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया को बढ़ावा देती है।

ब्लड सर्कुलेशन में सुधार- ब्रशिंग की गति त्वचा के नीचे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है, जिससे त्वचा को ज्यादा ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते हैं। इससे त्वचा का स्वास्थ्य और रंगत में सुधार होता है।

सेल्युलाईट कम करना- नियमित ड्राई ब्रशिंग त्वचा के नीचे जमा फैट सेल्स को तोड़ने और त्वचा की टोन में सुधार करने में मदद कर सकती है, जिससे सेल्युलाईट कम होती दिखती है।