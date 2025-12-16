हेल्दी-ग्लोइंग स्किन के लिए महंगे प्रोडक्ट्स नहीं, 5 तरीकों से करें नारियल तेल का इस्तेमाल

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए हजारों रुपये की क्रीम और सीरम पर खर्च कर चुके हैं? अगर हां, तो यह आर्टिकल खास आपके लिए ही है। दरअसल, आपके किचन में एक ऐसी जादुई चीज छिपी है जो महंगे ब्रांड्स को भी मात दे सकती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नारियल तेल की।

कोकोनट ऑयल सिर्फ बालों के लिए ही नहीं, बल्कि हमारी त्वचा के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है। इसमें फैटी एसिड्स और विटामिन-E भरपूर मात्रा में होते हैं, जो स्किन को अंदर से पोषण देते हैं। ऐसे में, आइए जानते हैं वो 5 आसान तरीके (Coconut Oil Skincare Hacks) जिनसे आप नारियल तेल का इस्तेमाल करके 'ग्लास स्किन' पा सकते हैं।

(Image Source: AI-Generated) सबसे बेहतरीन मेकअप रिमूवर बाजार में मिलने वाले मेकअप रिमूवर में अक्सर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो स्किन को रूखा बना देते हैं। अगली बार जब आपको मेकअप हटाना हो, तो बस थोड़ा-सा नारियल तेल लें। कैसे करें: अपनी हथेलियों पर तेल लेकर चेहरे पर हल्के हाथों से मालिश करें। यह वाटरप्रूफ मस्कारा और लिपस्टिक को भी आसानी से पिघला देता है। फिर कॉटन पैड से पोंछ लें। यह न सिर्फ सफाई करेगा बल्कि स्किन को मॉइस्चराइज़ भी रखेगा।