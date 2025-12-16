हेल्दी-ग्लोइंग स्किन के लिए महंगे प्रोडक्ट्स नहीं, 5 तरीकों से करें नारियल तेल का इस्तेमाल
इस आर्टिकल में हेल्दी और ग्लोइंग स्किन पाने के लिए नारियल तेल का इस्तेमाल करने के 5 आसान तरीकों के बारे में बताया गया है। जी हां, महंगे प्रोडक्ट्स की ...और पढ़ें
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए हजारों रुपये की क्रीम और सीरम पर खर्च कर चुके हैं? अगर हां, तो यह आर्टिकल खास आपके लिए ही है। दरअसल, आपके किचन में एक ऐसी जादुई चीज छिपी है जो महंगे ब्रांड्स को भी मात दे सकती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नारियल तेल की।
कोकोनट ऑयल सिर्फ बालों के लिए ही नहीं, बल्कि हमारी त्वचा के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है। इसमें फैटी एसिड्स और विटामिन-E भरपूर मात्रा में होते हैं, जो स्किन को अंदर से पोषण देते हैं। ऐसे में, आइए जानते हैं वो 5 आसान तरीके (Coconut Oil Skincare Hacks) जिनसे आप नारियल तेल का इस्तेमाल करके 'ग्लास स्किन' पा सकते हैं।
(Image Source: AI-Generated)
सबसे बेहतरीन मेकअप रिमूवर
बाजार में मिलने वाले मेकअप रिमूवर में अक्सर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो स्किन को रूखा बना देते हैं। अगली बार जब आपको मेकअप हटाना हो, तो बस थोड़ा-सा नारियल तेल लें।
कैसे करें: अपनी हथेलियों पर तेल लेकर चेहरे पर हल्के हाथों से मालिश करें। यह वाटरप्रूफ मस्कारा और लिपस्टिक को भी आसानी से पिघला देता है। फिर कॉटन पैड से पोंछ लें। यह न सिर्फ सफाई करेगा बल्कि स्किन को मॉइस्चराइज़ भी रखेगा।
डार्क सर्कल्स का दुश्मन
देर रात तक जागने की वजह से आंखों के नीचे काले घेरे हो गए हैं? नारियल तेल इसका सबसे सस्ता और असरदार इलाज है।
कैसे करें: रात को सोने से पहले अनामिका उंगली से आंखों के नीचे एक बूंद नारियल तेल लगाएं और बहुत हल्के हाथ से मालिश करें। कुछ ही हफ्तों में आपको फर्क दिखने लगेगा।
बॉडी स्क्रब से पाएं मखमली त्वचा
डेड स्किन सेल्स की वजह से त्वचा बेजान दिखने लगती है। ग्लो वापस लाने के लिए घर पर ही स्क्रब बनाएं।
कैसे करें: एक कटोरी में नारियल तेल और थोड़ी सी चीनी या कॉफी पाउडर मिलाएं। नहाने से पहले इससे अपनी कोहनी, घुटनों और पूरे शरीर पर स्क्रब करें। नहाने के बाद आपकी स्किन इतनी मुलायम हो जाएगी कि आपको लोशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
फटे होठों के लिए लिप बाम
चाहे सर्दी हो या गर्मी, फटे होंठ किसी को अच्छे नहीं लगते। नारियल तेल एक बेहतरीन नेचुरल लिप बाम है।
कैसे करें: इसे एक छोटी डिब्बी में भरकर अपने पर्स में रखें। जब भी होंठ सूखे लगें, जरा सा लगा लें। यह होठों की नमी को लॉक कर देता है और उन्हें गुलाबी बनाए रखता है।
रात भर के लिए फेस मास्क
अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, तो यह तरीका आपके लिए जादू की तरह काम करेगा।
कैसे करें: रात को चेहरा धोने के बाद, हथेली पर 2 बूंद नारियल तेल लें और चेहरे पर थपथपाएं। इसे रात भर लगा रहने दें। सुबह जब आप उठेंगे, तो आपका चेहरा खिला-खिला और बेहद सॉफ्ट महसूस होगा।
अगर आपकी स्किन ऑयली है या आपको मुंहासे जल्दी हो जाते हैं, तो चेहरे पर सीधे नारियल तेल लगाने से बचें, क्योंकि यह पोर्स को बंद कर सकता है। आप इसे कोहनी या पैरों पर इस्तेमाल कर सकते हैं।
Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लें।
