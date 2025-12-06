रात में ही बेहतर ढंग से काम करते हैं 5 Skincare इंग्रीडिएंट्स, दिन में कभी न करें इस्तेमाल
हम सभी अपनी स्किन को चमकदार और बेदाग बनाने के लिए कई तरह के सीरम और क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्किनकेयर में 'क्या' लगाने ...और पढ़ें
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी हजारों रुपये के महंगे सीरम और क्रीम लगाने के बाद सोच रहे हैं कि चेहरे पर वो 'सेलिब्रिटी वाला ग्लो' क्यों नहीं आ रहा या आपकी स्किन साफ होने की बजाय और ज्यादा डल पड़ती जा रही है? अगर हां, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि गलती किसी प्रोडक्ट में नहीं, बल्कि आपकी 'टाइमिग' में हो सकती है।
स्किनकेयर की दुनिया में कुछ इंग्रीडिएंट्स बिल्कुल 'वैम्पायर' की तरह होते हैं। जी हां, ये रात के अंधेरे में तो आपकी स्किन पर जादू करते हैं और उसे रिपेयर करते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज की रोशनी इन पर पड़ती है, ये आपकी स्किन के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। दिन में इनका इस्तेमाल करना मतलब अपने ही हाथों से अपनी खूबसूरती को धूप में झोंकना है। आइए, विस्तार से जानते हैं पूरी बात।
(Image Source: AI-Generated)
रेटिनॉल
रेटिनॉल को एंटी-एजिंग की दुनिया का "सुपरहीरो" माना जाता है। यह झुर्रियों और बारीक रेखाओं को कम करता है, लेकिन रेटिनॉल की सबसे बड़ी कमी यह है कि यह धूप में 'Unstable' हो जाता है, यानी इसकी ताकत खत्म हो जाती है। साथ ही, यह नई स्किन को ऊपर लाता है जो धूप के प्रति बहुत सेंसिटिव होती है। इसलिए इसे हमेशा सोने से पहले ही लगाएं।
ग्लाइकॉलिक और लैक्टिक एसिड
अगर आप 'केमिकल पीलिंग' या टोनर का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें अक्सर AHAs होते हैं। इनका काम है चेहरे से डेड स्किन को हटाना। जब डेड स्किन हट जाती है, तो नीचे की ताजा और कोमल त्वचा बाहर आती है। अगर इस नई त्वचा पर सीधी धूप पड़े, तो 'सनबर्न' होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। इसलिए, एक्सफोलिएशन हमेशा रात में ही करें।
सैलिसिलिक एसिड
यह मुहांसों और ब्लैकहेड्स के लिए सबसे बेहतरीन इलाज है। यह त्वचा के अंदर गहराई तक जाकर सफाई करता है, लेकिन इससे स्किन थोड़ी ड्राई और सेंसिटिव हो जाती है। अगर आप इसे लगाकर कड़ी धूप में निकलते हैं, तो चेहरे पर रेडनेस या जलन हो सकती है। इसे रात में लगाना सबसे सुरक्षित और असरदार होता है।
सिट्रस एसेंशियल ऑयल्स
कई लोग ग्लो पाने के लिए नींबू, संतरा या बरगामोट के तेल या रस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ध्यान रहे, ये तेल 'फोटोटॉक्सिक' होते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप इन्हें लगाकर धूप में गए, तो स्किन पर काले धब्बे या फफोले पड़ सकते हैं। इसे 'मार्गरीटा बर्न' भी कहा जाता है। इसलिए नींबू जैसी चीजों का यूज दिन में बिल्कुल न करें।
बेंजोयल पेरोक्साइड
यह भी पिंपल्स को सुखाने के लिए एक बहुत पॉवरफुल दवा है। यह न सिर्फ आपके कपड़ों और तकिए के कवर का रंग उड़ा सकता है, बल्कि यह आपकी स्किन को भी धूप में बहुत सेंसिटिव बना देता है। इसलिए, इसे रात में पिंपल पर लगाकर सो जाना ही सबसे बेहतर तरीका है।
चाहे आप रात में कुछ भी लगाएं, अगली सुबह सनस्क्रीन लगाना कभी न भूलें। रात में इस्तेमाल किए गए ये प्रोडक्ट्स आपकी स्किन को सेंसिटिव बना देते हैं, इसलिए दिन में सुरक्षा बहुत जरूरी है।
यह भी पढ़ें- निखरी और बेदाग त्वचा का सीक्रेट है गुलाब जल टोनर; फायदा चाहिए, तो पढ़ें इस्तेमाल का सही तरीका
यह भी पढ़ें- नए प्रोडक्ट का साइड इफेक्ट है या क्लियर स्किन की शुरुआत? डर्मेटोलॉजिस्ट ने समझाया Skin Purging का साइंस
Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।