नए प्रोडक्ट का साइड इफेक्ट है या क्लियर स्किन की शुरुआत? डर्मेटोलॉजिस्ट ने समझाया Skin Purging का साइंस

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। नया स्किनकेयर शुरू करने पर अगर चेहरे पर दाने, छोटे-छोटे बंप्स या व्हाइटहेड्स उभरने लगें, तो ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं। लगता है कि प्रोडक्ट सूट नहीं कर रहा या उससे नुकसान हो रहा है, लेकिन सच यह है कि कई बार यह समस्या नहीं बल्कि एक सामान्य प्रक्रिया होती है- जिसे कहा जाता है स्किन पर्जिंग (Skin Purging)।

एनआईआईएमएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ग्रेटर नोएडा में डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी की डॉ. शेफाली महलावत का कहना है कि यह आपकी त्वचा के बेहतर होने का शुरुआती संकेत भी हो सकता है। आइए, विस्तार से समझते हैं इसके बारे में।

क्या होती है स्किन पर्जिंग? डॉ. शेफाली के मुताबिक, स्किन पर्जिंग वह स्थिति है जब नई स्किनकेयर, खासकर एक्टिव इंग्रीडिएंट्स, त्वचा में सेल टर्नओवर को तेज कर देते हैं। यानी डेड स्किन और जमे हुए कंजेशन तेजी से बाहर आने लगते हैं। इस वजह से पहले से मौजूद बंद पोर्स सतह पर दिखने लगते हैं और चेहरे पर छोटे दाने, बंप्स या हल्के ब्रेकआउट दिखाई दे सकते हैं। यह आमतौर पर उन हिस्सों पर होता है जहां आपको पहले भी पिंपल आते रहते हैं।

क्यों होती है स्किन पर्जिंग? यह समस्या आमतौर पर उन इंग्रीडिएंट्स से होती है जो त्वचा को तेजी से रिपेयर करते हैं, जैसे- रेटिनॉइड्स

AHA (अल्फा हाइड्रॉक्सी एसिड)

BHA (बीटा हाइड्रॉक्सी एसिड)

विटामिन C

नायसिनामाइड

केमिकल एक्सफोलिएंट्स ये सभी त्वचा की निचली परतों में मौजूद कंजेशन को ऊपर लाते हैं। इसलिए शुरुआत में त्वचा खराब लग सकती है, लेकिन यह एक अस्थायी चरण होता है।

स्किन पर्जिंग कितने समय तक रहती है? आमतौर पर यह प्रक्रिया 4 से 6 हफ्तों तक चलती है।

यही वह समय है जब त्वचा नए एक्टिव से खुद को एडजस्ट करती है।

अगर इससे ज्यादा समय हो जाए या रिएक्शन बढ़ने लगे, तो यह पर्जिंग नहीं बल्कि इरीटेशन, सेंसिटिविटी या एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है।