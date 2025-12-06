Language
    बॉडी वॉश और बॉडी स्क्रब में क्या है अंतर... हेल्दी और ग्लोइंग स्किन के लिए किसका कब करें इस्तेमाल?

    By Meenakshi NaiduEdited By: Nikhil Pawar
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    हमारी स्किन के लिए बॉडी वॉश और बॉडी स्क्रब दोनों का अलग-अलग रोल प्ले करते है। बॉडी वॉश रोजाना जेंटली क्लीनिंग कर नमी बनाए रखता है, खासकर ड्राई या सेंस

    बॉडी वॉश या बॉडी स्क्रब, कौन-सा ऑप्शन है स्किन के लिए ज्यादा बेहतर (Image Source: AI-Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। स्किन की सही देखभाल सिर्फ चेहरे तक सीमित नहीं होती, पूरे शरीर की स्किन को भी क्लीन और हेल्दी रखना जरूरी होता है। ऐसे में, अक्सर नहाते समय सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन होती है कि बॉडी वॉश इस्तेमाल करें या बॉडी स्क्रब। देखा जाए, तो दोनों ही त्वचा की सफाई में मदद करते हैं, लेकिन इनके काम करने का तरीका, फायदे और इस्तेमाल का समय अलग होता है। इसलिए सही चुनाव के लिए इनके अंतर और फायदों को समझना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं इनके बारे में।

    Body Wash or Body Scrub

    (Image Source: AI-Generated)

    बॉडी वॉश और डेली जेंटल क्लीनिंग

    बॉडी वॉश एक लिक्विड क्लींजर है जो हल्के फोम के साथ स्किन को डेली साफ करता है। इसमें मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स होते हैं जो स्किन को ड्राई होने से बचाते हैं। इतना ही नहीं, बॉडी वॉश डस्ट, पसीना और पॉल्यूशन के कणों को हटाकर त्वचा को फ्रेश रखता है। यह खासतौर पर सेंसिटिव और ड्राई स्किन वालों के लिए अच्छा है क्योंकि यह नमी बनाए रखता है।

    बॉडी स्क्रब और डीप एक्सफोलिएशन

    बॉडी स्क्रब में छोटे ग्रेन्यूल्स या पार्टिकल्स होते हैं जो डेड स्किन सेल्स को हटाने में मदद करते हैं। स्क्रब से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, पोर्स क्लीन होते हैं और स्किन स्मूद व ब्राइट दिखती है। इसे हफ्ते में 1–2 बार ही इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ज्यादा स्क्रब करने से स्किन सेंसिटिव हो सकती है।

    किसके लिए क्या है ज्यादा बेहतर?

    • डेली यूज में – बॉडी वॉश बेहतर है क्योंकि यह सॉफ्ट होता है और रोजाना स्किन की नमी बनाए रखता है।
    • वीक में डीप क्लीनिंग के लिए– बॉडी स्क्रब बेहतर है क्योंकि यह डेड स्किन हटाकर नई स्किन को रिपेयर में मदद करता है।
    • ड्राई/सेंसिटिव स्किन – मॉइस्चराइजिंग बॉडी वॉश चुनें, स्क्रब का इस्तेमाल कम करें।
    • ऑयली/रफ स्किन – नियमित बॉडी वॉश के साथ हफ्ते में 2 बार स्क्रब करें।

    इस्तेमाल का सही तरीका

    • बॉडी वॉश – लूफा या सॉफ्ट स्पॉन्ज पर लेकर हल्के हाथों से पूरी बॉडी पर लगाएं, फिर गुनगुने पानी से धो लें।
    • बॉडी स्क्रब – हाइड्रेटेड स्किन पर हल्के सर्कुलर मोशन में 3–4 मिनट मसाज करें और फिर पानी से वॉश करें । बाद में मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं।


    दोनों प्रॉडक्ट्स की अपनी अलग-अलग जरूरत है। बॉडी वॉश डेली स्किन को जेंटली क्लीन करता है और नमी बनाए रखता है, जबकि बॉडी स्क्रब समय-समय पर डीप एक्सफोलिएशन के लिए जरूरी है। स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग रखने के लिए दोनों का बैलेंस्ड तरीके से इस्तेमाल करना सबसे अच्छा तरीका है।

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लें।