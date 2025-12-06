बॉडी वॉश और बॉडी स्क्रब में क्या है अंतर... हेल्दी और ग्लोइंग स्किन के लिए किसका कब करें इस्तेमाल?

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। स्किन की सही देखभाल सिर्फ चेहरे तक सीमित नहीं होती, पूरे शरीर की स्किन को भी क्लीन और हेल्दी रखना जरूरी होता है। ऐसे में, अक्सर नहाते समय सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन होती है कि बॉडी वॉश इस्तेमाल करें या बॉडी स्क्रब। देखा जाए, तो दोनों ही त्वचा की सफाई में मदद करते हैं, लेकिन इनके काम करने का तरीका, फायदे और इस्तेमाल का समय अलग होता है। इसलिए सही चुनाव के लिए इनके अंतर और फायदों को समझना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं इनके बारे में।

(Image Source: AI-Generated) बॉडी वॉश और डेली जेंटल क्लीनिंग बॉडी वॉश एक लिक्विड क्लींजर है जो हल्के फोम के साथ स्किन को डेली साफ करता है। इसमें मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स होते हैं जो स्किन को ड्राई होने से बचाते हैं। इतना ही नहीं, बॉडी वॉश डस्ट, पसीना और पॉल्यूशन के कणों को हटाकर त्वचा को फ्रेश रखता है। यह खासतौर पर सेंसिटिव और ड्राई स्किन वालों के लिए अच्छा है क्योंकि यह नमी बनाए रखता है।