क्या है ग्लाइकॉलिक एसिड? दाग-धब्बों से छुटकारा पाने के लिए 3 तरीकों से करें इसका इस्तेमाल
क्या आप भी डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन या मुहांसों से परेशान हैं? अगर हां, तो आपको 'ग्लाइकॉलिक एसिड' के बारे में जरूर जानना चाहिए। दरअसल, यह एक ऐसा पावरफुल तत्व है जो आपकी त्वचा की रंगत को एक समान बनाने और उसे प्राकृतिक चमक देने की क्षमता रखता है। आइए, इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं इसके बारे में।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। चेहरे पर दाग-धब्बे हों या जिद्दी टैन, स्किन को साफ और ग्लोइंग बनाने के लिए हम कई तरह के प्रोडक्ट्स आजमाते हैं, लेकिन हाल के दिनों में एक इंग्रीडिएंट ने स्किनकेयर की दुनिया में खूब नाम कमाया है। जी हां, हम ग्लाइकॉलिक एसिड की बात कर रहे हैं। छोटे-छोटे पोर्स तक पहुंचकर स्किन की गहराई से सफाई करने की इसकी क्षमता इसे बाकी एक्सफोलिएंट्स से खास बनाती है। अगर आप भी दाग-धब्बों से परेशान हैं, तो यह एसिड आपके लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है।
ग्लाइकॉलिक एसिड क्या होता है?
ग्लाइकॉलिक एसिड एक अल्फा हाइड्रॉक्सी एसिड (AHA) है, जो गन्ने से प्राप्त होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके अणु बहुत छोटे होते हैं, जो स्किन की ऊपरी परतों में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। यह मृत त्वचा को हटाकर नई, साफ़ और चमकदार स्किन दिखाने में मदद करता है। यही वजह है कि इसे पिग्मेंटेशन, टैन और एक्ने मार्क्स कम करने में काफी प्रभावी माना जाता है।
दाग-धब्बों पर ग्लाइकॉलिक एसिड कितना असरदार है?
स्किन पर पड़ने वाले काले धब्बे, सन डैमेज, एज स्पॉट्स या एक्ने मार्क्स- इन सभी का कारण होता है त्वचा में जमा मेलानिन। ग्लाइकॉलिक एसिड धीरे-धीरे डेड स्किन हटाकर मेलानिन की परत को कम करता है, जिससे दाग-धब्बे हल्के होने लगते हैं। कुछ हफ्तों के लगातार इस्तेमाल से स्किन टोन समान दिखने लगता है और चेहरा ज्यादा ग्लो करने लगता है।
ऐसे करें ग्लाइकॉलिक एसिड का इस्तेमाल
टोनर के रूप में इस्तेमाल करें
- मार्केट में 3% से 7% तक की स्ट्रेंथ वाले ग्लाइकॉलिक एसिड टोनर आसानी से मिल जाते हैं।
- फेसवॉश के बाद कॉटन पैड पर थोड़ा टोनर लें।
- पूरे चेहरे पर हल्के हाथों से लगाएं।
- शुरुआती दिनों में इसे हफ्ते में 2-3 बार ही लगाएं।
यह तरीका शुरुआती यूजर्स के लिए बेस्ट है क्योंकि इससे स्किन को बिना ज्यादा इरिटेशन के दाग-धब्बों पर असर दिखने लगता है।
ग्लाइकॉलिक एसिड सीरम का यूज
- अगर दाग-धब्बे गहरे हैं, तो 5% से 10% ग्लाइकॉलिक एसिड वाला सीरम काफी असरदार रहता है।
- रात में स्किन क्लीन करने के बाद 2–3 बूंदें चेहरे पर लगाएं।
- इसके ऊपर मॉइश्चराइजर जरूर लगाएं ताकि स्किन ड्राई न हो।
सीरम थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए शुरुआत में इसे हफ्ते में 1–2 बार ही लगाएं और धीरे-धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं।
ग्लाइकॉलिक एसिड पील
- घर पर इस्तेमाल के लिए 10% तक के पील सेफ माने जाते हैं।
- इसे चेहरे पर 5–10 मिनट लगाकर छोड़ें और फिर पानी से धो लें।
- यह डेड स्किन हटाकर एक फ्रेश ग्लो देता है।
लेकिन यह तरीका तब ही अपनाएं जब आपकी स्किन को पहले से ग्लाइकॉलिक एसिड की हैबिट हो, वरना इरिटेशन हो सकती है।
कुछ जरूरी सावधानियां
- ग्लाइकॉलिक एसिड लगाने के बाद सनस्क्रीन जरूरी है, वरना सनबर्न और पिग्मेंटेशन बढ़ सकता है।
- अगर स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो पहले पैच टेस्ट करें।
- शुरुआत कम स्ट्रेंथ से करें, फिर धीरे-धीरे बढ़ाएं।
ग्लाइकॉलिक एसिड आपकी स्किन को साफ, चमकदार और दाग-धब्बों से मुक्त बनाने में शानदार काम करता है। बस इसे सही तरीके से और नियम से यूज करें, कुछ ही हफ्तों में आपको अपनी स्किन में फर्क साफ दिखने लगेगा।
Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लें।
